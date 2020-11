KØ PÅ VEI INN: Omtrent 640 kandidater ble plassert i én hall, mens rundt 410 satt i en annen. Foto: VG-tipser

Lange køer når flere tusen skal opp til privatisteksamen: − For dårlig smittevern

Flere enn 3000 elever var onsdag og torsdag meldt opp til eksamen på varemessen i Lillestrøm. En student VG har snakket med er bekymret, men kommuneoverlegen forsvarer opplegget.

Til sammen 1050 studenter møtte onsdag opp på Norges Varemesse i Lillestrøm til privatisteksamen i regi av Utdanningsetaten i Oslo. Torsdag er 2000 meldt opp, men det er vanligvis fravær på mellom 20 og 30 prosent.

Kandidatene er fordelt på to haller.

Bilder VG har fått tilsendt viser personer som tilsynelatende står tett i lange køer utenfor lokalet, fra studenter som er bekymret for smittevernet.

– På utsiden var det ikke noe system. Alle som var der ble fordelt på to innganger, og folk sto tett, sier mattestudenten Roar (23), som onsdag gikk opp til eksamen.

– Jeg synes selv at det var et altfor stort arrangement, med for dårlig smittevern.

Hans inntrykk var at ingen personer hadde ansvar for å sørge for at smittevernreglene ble overholdt. 23-åringen peker på at énmetersregelen ble brutt hver gang man skulle på do og måtte gå mellom alle pultene for å komme ut.

– Jeg er glad for at jeg selv ikke er i risikogruppen eller har noen nær meg som er det, for da hadde jeg nok snudd i døren, sier han.

BEKYMRET: Roar (23) er ikke overbevist om at smittevernreglene ble overholdt da han onsdag gikk opp til eksamen. Foto: Privat

Kommuneoverlege: – Forskriften tillater det

Kommuneoverlege Hedi Anne Birkeland i Lillestrøm er imidlertid trygg på at eksamenen gjennomføres på en smittesikker måte. 250 eksamensvakter og 25 vektere er til stede for å sørge for at smittevernreglene blir overholdt, forteller hun.

– Det er et veldig godt gjennomtenkt opplegg som de har brukt mye tid og ressurser på å planlegge. Blant annet hvordan de setter folk i den store salen, hvordan de skal gå ut og inn, hvordan de skal oppføre seg.

Birkeland understreker at det er viktig at kandidatene forholder seg til retningslinjene de har fått på forhånd. Dette er de samme som i samfunnet for øvrig.

– Mener du at det er uproblematisk å samle så mange mennesker på ett sted når vi har så høye smittetall?

– Det er ikke uproblematisk, men det er ikke ulovlig. Covidforskriften tillater det siden det er undervisning. All ære til dem som har planlagt og organisert dette, jeg håper at det går bra, sier kommuneoverlegen og tilføyer at planleggerne har lagt til rette for at det skal være mulig å holde to meters avstand.

MANGE BRUKTE MUNNBIND: Bildene VG har fått tilsendt viste at mange av studentene hadde på seg munnbind da de sto i kø på vei inn. Foto: VG-tipser

Osloskolen: – Tar dette på største alvor

Kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsetaten, Kristine Strømmen, viser til at de følger den nasjonale smittevernveilederen for privatisteksamen.

– Det betyr blant annet at vi har ekstra renhold, god avstand i lokalet, oppfordrer til bruk av munnbind og at ingen som er syke eller i karantene kan komme, sier hun i et skriftlig svar.

Hun peker på at helsemyndighetene mener det er trygt å gjennomføre eksamen så lenge smittevernhensyn blir ivaretatt.

– Vårt inntrykk er at alle involverte tar dette på største alvor. De som er til stede i Lillestrøm melder om at kandidatene er flinke til å holde avstand og bruke munnbind. Vi følger hele tiden med på situasjonen og på tilbakemeldingene, og kommer til å sette inn ekstra ressurser der det trengs, sier Strømmen og tilføyer:

– Vi ønsker alle kandidatene lykke til med eksamen!

