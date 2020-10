I HARDT VÆR: Hadia Tajik får kritikk for omslaget av sin nye bok «Frihet». Foto: Paul Laukli/Tiden Norsk Forslag

Fakultetsdirektør: Tajik-cover minner om «50 shades of grey»

Fakultetsdirektør Karoline Holmboe Høibo mener Hadia Tajik ødelegger for seg selv og unge kvinner med bildet som pryder omslaget til sin nye bok «Frihet».

Oppdatert nå nettopp

«Ikledd mjuk, djupgrøn velur, blonder over bar hud og høye tynne heler set ho eit sensuelt forførende mørkt blikk i oss. Flatterende lyssett, med delikat sminke og nyføna hår kunne Hadia Tajik pryda både Vogue og Elle.»

Slik starter kronikken fakultetsdirektør Karoline Holmboe Høibo ved Universitetet i Stavanger skrev i Stavanger Aftenblad på lørdag.

Redd for signaleffekt

Hun mener Tajik, som hun ser på som et personlig forbilde, med dette bildet gir inntrykk av at kvinner må være seksualiserte for å lykkes i politikken.

– Det er ingen kritikk av bildet i seg selv eller av Tajik som person. Bildet vitner om en holdning om at kvinners meninger ikke er interessante nok i seg selv. Dersom budskapet ikke kan nå frem om man ikke er pen, har vi et samfunnsproblem, sier hun til VG.

VG har vært i kontakt med rådgiveren til Hadia Tajik, som sier at hun ikke har anledning til å svare søndag ettermiddag.

SKUFFET: Fakultetsdirektør Karoline Holmboe Høibo ble paff da hun så coveret til Hadia Tajiks nye bok «Frihet». Foto: Elisabeth Tønnesen

– Gammeldags syn

Anette Trettebergstuen, stortingsrepresentant fra Ap og leder i partiets kvinnenettverk, satte kaffen i halsen da hun leste kronikken:

– Jeg ble både overrasket og irritert. Denne kronikken hører femtitallet til og er preget av gammeldags syn på hvordan kvinner må kle seg for å være anstendig, sier hun til VG, og legger til hvordan hun tolker omslaget:

– Jeg ser en som er kledd i en feminin dress, har selvtillit og et klart blikk.

50 shades of Grey

I kronikken skriver Høibo at bildet er uheldig i lys av Arbeiderpartiets metoo-utfordringer.

«Er fargevalet og posituren meint å leie tankane mot 50 Shades of Grey? Det er i så fall eit underleg val, sett i lys av dei interne utfordringane dei har hatt i Arbeidarpartiet dei siste åra, der nettopp eldre menn i maktposisjonar sitt seksualiserte blikk på unge kvinnelege partikollegaer, har vore kjernen i problema.»

Spesielt dette reagerer Trettebergstuen på:

– Dette må jeg si tydelig ifra om til Ap-kvinner og andre kvinner: Du kan kle deg så pent du vil, ingen skal utsette deg for metoo av den grunn.

Det er Høibo helt enig i, men sier at poenget hennes her var at metoo handler om menns seksualiserte blikk på kvinner og at det kan sette begrensninger på kvinners karrieremuligheter:

– Det er synet på kvinner som sensuelt objekt som jeg vil til livs. Metoo-bevegelsen har prøvd å avdekke strukturelle forhold, det er også min intensjon.

Uenige om feminisme

AP-KVINNER: Anette Trettebergstuen mener partifelle Hadia Tajik utvider rommet for hva en kvinne kan være i politikken. Foto: Line Møller

– Er det en fare for at omslaget sender et signal til unge kvinner om at de må være feminine og på en viss måte for å lykkes?

– Absolutt ikke, sier Trettebergstuen.

Derimot mener hun at det er Høibo som innskrenker rommet for å være kvinne:

– Det at kvinnelige politikere kler seg som de vil, det er det som utvider rommet. Vil hun tilbake til at kvinner kler seg etter menns premisser med stramme, oppkneppede drakter?

Det avviser Høibo, som sier hun selv satte kaffen i halsen – da hun så bokomslaget:

– Man skal kunne kle seg nøyaktig som man selv ønsker. Jeg hadde ikke reagert hvis det var på forsiden av Elle. Men konteksten gjør det problematisk. Dette bildet går over til det sensualiserte, det er underlig i en politisk bok.

– Er det du som retter fokuset mot utseende og ikke innholdet i boken ved å skrive denne kronikken?

– Det er vanskelig å synliggjøre problemet uten å bli lest på den måten, men vi må våge å ta debatten.

les også Hadias hemmelighet

Forlaget: Handler om å våge å ta plass

Forlaget mener omslaget treffer nettopp historien hun forteller:

– Hadia Tajik har skrevet en uvanlig politikerbok, med et sterkt narrativ som bærer boken i tillegg til det politiske innholdet. Derfor er det naturlig at forsidebildet er noe annet enn det gjengse, trauste portrettfotoet politikere pleier å ha på forside, skriver forslagssjef Kjetil Jørve i Tiden Norsk Forlag i en e-post til VG, og legger til:

– Bildet viser også noe av det boken handler om å våge å ta plass, selv når man står i kryssende forventninger. Akkurat hvor frie kvinner i Norge er til å gjøre nettopp dette, tror jeg debatten bildet utløser viser ganske greit, sier forlagssjef Kjetil Jørve.

– Begrensende

Høibo sier hun er redd for «amerikanske tilstander» i Norge, der kvinner i politikken er mer polert enn i Norge.

– Boken heter «Frihet: En politisk og personlig historie» Hva om hun dette bildet er frigjørende for henne?

– Det er mulig, la oss diskutere det. Men jeg mener Tajik som en opinionskvinne må være bevisst på at hun påvirker rammer. Hvis slik billedbruk blir vanlig slik at kvinner blir nødt til å pynte seg for å bli hørt, er det begrensende.

– Du skriver at det virker som at «Hadia Tajik må føne håret for å selge bøker». Mener du kvinner må kle seg i nøkterne klær og ikke føne håret for å kunne ha en politisk karriere?

– Det var en referanse til Hillary Clinton som har sagt at hun som førstedame fikk beskjed om å føne håret fordi ikke ødelegge for karrieren. Jeg føner håret selv hver dag.

Publisert: 25.10.20 kl. 16:15 Oppdatert: 25.10.20 kl. 16:33