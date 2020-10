NYE TILTAK: Under en pressekonferanse mandag lanserte regjeringen en rekke nye råd og tiltak i kampen mot coronapandemien. Foto: Terje Bendiksby

Svarer VG-leserne: Dette betyr tiltakene for deg

Kan barna ha fotballtrening? Hva med pendlere fra Sverige? Slik svarer Helse- og omsorgsdepartementet på VG-leseres spørsmål.

I likhet med resten av Europa er smittetrenden i Norge økende, og mandag kom regjeringen med nye råd og tiltak for å få bukt med smittespredningen.

Blant tiltakene er en anbefaling om at man ikke bør ha flere en fem gjester, at man kun skal være 50 deltagere på private arrangement, og at alle bør redusere antall nærkontakter.

Tiltakene er nasjonale, men regjeringen er klar på at kommuner kan innføre strengere regler ved lokale utbrudd.

De nasjonale tiltakene trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober, og vil vare til 2. desember.

Her er Helse- og omsorgsdepartementets svar på noen av VG-lesernes spørsmål om de nye nasjonale tiltakene.

Spørsmål: Nye regler er 5 i private selskap. Hva med begravelser, og eventuelt å møtes 10–12 personer etterpå?

Svar: Den nasjonale anbefaling er at man i private hjem, hager eller hytter ikke bør ha mer enn fem gjester utover sin egen husstand. Dersom ALLE gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Tilstelninger etter begravelser regnes som en privat sammenkomst hvor man på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler kan samles inntil 50 personer.

Spørsmål: Hvordan blir det med treningssenter?

Svar: Ingen endring.

Spørsmål: Hva er tiltakene for utelivsbransjen nå? Er det 50 personer?

Svar: Nei. Kravet for utelivsbransjen er at gjestene skal kunne overholde avstandskravet på en meter. Når utelivsbransjen avholder arrangementer, må reglene for dette overholdes. Det kan være egne lokale regler. Slik som i Oslo der skjenkestoppen er kl. 24.00, og utestedene ikke kan slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Der er det også krav om munnbind for gjester og ansatte når en ikke sitter nede.

Spørsmål: Vi skal ha Halloweenfest for en gjeng med 1.-klassinger. Det er totalt 11 gutter som spiller fotball sammen og 9 av disse går i samme klasse. Er det sånn at vi ikke kan gjennomføre?

Svar: To av deltagerne er ikke med i samme kohort, og da tilsier anbefalingen at man bør unngå å gjennomføre festen.

Spørsmål: Kan barn i barneskolealder dra på fotballtrening som før, selv om de trener sammen med barn fra andre kohorter?

Svar: Ja.

Spørsmål: Gjelder de nye arbeidskarantenereglene også for pendlere fra Sverige?

Svar: Nei. For dagpendlere fra Sverige og Finland gjelder samme regler som før.

Spørsmål: Dersom vi er en vennegruppe på 6 personer, hva skjer da? Må vi alltid ha en som ikke kan være med?

Svar: Nei. Dere kan besøke hverandre. Den som inviterer vil jo da ikke invitere mer enn fem gjester, og det er fint.

Spørsmål: Hva med de døve og hørselshemmede om alle skal gå med munnbind? Hvordan får de kommunisert med hørende? Disse må jo lese på munnen.

Svar: Påbud om munnbind er det ev. kommuner som vedtar. Det grunnleggende er å holde en meters avstand. Samtaler med Døve og hørselshemmede uten munnbind skal i utgangspunktet kunne gjøres, også på utesteder eller på kjøpesentre og lignende under forutsetning av at man holder en meters avstand. Det legges til grunn at de kommunale vedtakene og praktiseringene av disse tar høyde for dette.

Spørsmål: Hvem skal betale for de 10 dagene arbeidsinnvandrerne sitter i karantene. Staten, bedriften? Deling?

Svar: Ved vanlig 10 dagers karantene er det ett forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstager. Skal arbeidsgiver benytte seg av unntaksordningen som fortatt gjelder for noen land er arbeidsgiver pålagt å sørge for at arbeidsreisende de første dagene i landet innkvarteres på enerom og testes hver tredje dag med negativt resultat for å opprettholde fritak fra arbeidskarantene. Arbeidsgiver må dekke kostnadene for dette.

