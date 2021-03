LEI: Ordfører Tom Henning Slethei (FrP) sier norske myndigheter sitter passivt og venter på vaksinedoser. Han mener det bør være mulig å ordne egne vaksineavtaler, utenfor EU og norske myndigheters regi. Foto: Fredrik Refvem, Stavanger Aftenblad

Ordfører ber Israel om vaksiner – Helsedepartementet sier ikke klart nei

Sola-ordfører mener norske myndigheter er for passive i forhandlingene om vaksinedoser og vil ta saken i egne hender.

Av Daniel Lundby Olsen

Tom Henning Slethei (Frp), ordfører i Sola, sendte torsdag et brev til den israelske ambassadøren i Norge hvor han spurte om muligheten for å handle vaksiner av Israel.

Overfor VG sier ordfører Slethei at det var to grunner til at han valgte å sende brevet:

– Sola må gi fra seg vaksiner, mens Stavanger og Sandnes får beholde sine. Jeg reagerer på at vi blir behandlet ulikt i et felles bo- og arbeidsmarked. Norge får gang på gang levert for få vaksiner, men regjeringen gir ikke noe klart og tydelig svar på hva de gjør for å skaffe flere. Da må vi selv gjøre noe med saken.

Sola-ordføreren sier han opplever den nye skjevfordelingen av vaksiner som usolidarisk for mange kommuner. Nå ønsker han en lignende avtale som Danmark og Østerrike inngår med Israel.

Israels ambassadør: – Vil vurdere samarbeid

I høst hadde ordføreren besøk av den israelske ambassadøren til Norge, Alon Roth. Slethei opplyser at han ikke har fått noe formelt svar fra Israel på brevet, men til Aftenbladet har ambassadøren stilt seg positiv til et mulig samarbeid.

– Israel er alltid positive til å promotere og gjennomføre teknologisk samarbeid, spesielt i helsesektoren i disse dager. Sammen vil vi gjerne se nærmere på og vurdere det foreslåtte samarbeidet, sier Alon Roth.

Slethei opplyser han har fått mange positive tilbakemeldinger på initiativet. Ordføreren understreker at Sola gledelig kommer til å dele vaksiner fra Israel med andre kommuner, hvis en avtale kan bli inngått.

POSITIV: Ambassadør Alon Roth sier det kan være aktuelt for Israel med et vaksinesamarbeid med Sola. Foto: Trond Solberg, VG

– Merkelig hvis det ikke er tillatt

– Har du sjekket om dette faktisk er lov? At kommuner operere på egen hånd?

– Nå vil jeg først sjekke om det er mulig å få til et samarbeid fordi jeg mener regjeringen gjør for lite og er for lite proaktive. Hvis det ikke er tillatt, så er det merkelig. Jeg vil se hvilken statsråd som vil nekte oss kritiske vaksinedoser, sier ordfører Slethei.

– Skal kommunen selv betale for disse vaksinene? Tror du mange vil være imot dette?

– Jeg har fått tekstmeldinger fra store bedrifter som sier de vil være med å bidra. Uansett vil ikke kostnaden for vaksinene bli store, sammenlignet med lettelsene dette vil ha for bedrifter og innbyggere i regionen.

– Bør følge vaksineprogrammet

VG har spurt Helse- og omsorgsdepartement (HOD) hva de tenker om Sola kommunes ønske, og lovligheten av et eventuelt vaksinesamarbeid.

– Det er ingenting som tyder på at Israel har vaksinedoser til salgs i den nærmeste fremtid. Kommunene bør forholde seg til det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det å godkjenne, kjøpe inn og distribuere vaksiner er komplisert, og krever en profesjonell organisasjon, svarer statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartement (HOD).

– Hva tenker dere om kritikken fra Sola-ordføreren?

– Norge har allerede inngått avtaler gjennom EU-samarbeidet som innebærer at vi kan vaksinere hele den voksne befolkningen tre ganger. Vi forventer at vi skal kunne vaksinere alle voksne som ønsker det i løpet av sommeren.

VG har igjen bedt HOD svare på om det er en lov som tilsier at Sola kommune ikke kan inngå et vaksinesamarbeid med Israel. Departementet svarer slik:

– Kommunene bør forholde seg til det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det er vårt svar.