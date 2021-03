Legemiddelverket: Ber helsepersonell være oppmerksomme på symptomer

Tre helsearbeidere ansatt i Helse sør-øst er innlagt med blodpropp ved Oslo universitetssykehus kort tid etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen. Nå ber Legemiddelverket helsepersonell være oppmerksomme på symptomer.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Legemiddelverket og FHI ble orientert i går om en melding fra Tynset om et uventet dødsfall som følge av hjerneblødning. I dag har vi fått ytterligere tre meldinger om hjerneblødning eller blodpropp etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen, sier Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.

– Vi ber helsepersonell som mistenker bivirkninger etter vaksinering om å melde snarest mulig.

Folkehelseinstituttet (FHI) og Legemiddelverket hasteinnkalte lørdag til pressekonferanse om status for mistenkte bivirkninger i forbindelse med AstraZeneca-vaksinasjon.

Tidligere lørdag ble det kjent at tre helsearbeiderne er innlagt med blodpropp, kort tid etter at de fikk AstraZeneca-vaksinen.

Det opplyste sykehuset til VG i forkant av pressekonferansen. Aftenposten meldte om saken først, men skrev at to helsearbeidere var innlagt.

Aftenposten meldte at disse to er relativt unge, og har fått AstraZeneca-vaksinen relativt nylig.

Det granskes nå om tilfellene av blodpropp kan knyttes til vaksinasjon.

Ifølge Hortemo har flere yngre pasienter fått hudblødninger etter coronavaksinen.

– Dette kan være et alvorlig tegn, et tegn på nedsatt antall blodplater. Derfor sier vi til personer under 50 år at dersom de opplever dette, bør de oppsøke lege umiddelbart, sier Hortemo.

I en pressemelding skriver FHI at de «oppfordrer personer under 50 år som er vaksinert med AstraZeneca de siste 14 dagene og som opplever økt sykdomsfølelse med flere blå flekker (hudblødninger) mer enn tre dager etter vaksinasjon oppsøker legevakt eller fastlege umiddelbart.»

Fagdirektør hos Legemiddelverket, Steinar Madsen, opplyser til VG at flekkene kan variere i størrelse.

– Alt fra knappenålshode-store til centimeterstore.

– Gjelder oppfordringen uavhengig av hvilken vaksine man har fått?

– Nei, det gjelder bare AstraZeneca-vaksinen.

Flere land har pauset vaksinering

Den siste uken har ulike meldinger om enkelte dødsfall og bivirkninger kort tid etter vaksinering skapt uro.

I Danmark stoppet helsemyndighetene bruk av AstraZeneca-vaksinen med umiddelbar virkning torsdag. Årsaken er en melding om et dødsfall som følge av blodpropp kort tid etter vaksinering.

Flere land fulgte etter, blant annet Norge og Island.

Torsdag ble det kjent at en kvinne i 30-årene døde av hjerneblødning ti dager etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen i Innlandet. Det er ikke mistanke om at personen døde av blodpropp, slik som tilfellet i Danmark, uttalte FHI torsdag.

Blodpropp kan i enkelte tilfeller føre til hjerneblødning.

Det er heller ikke sikkert at dødsfallet har tilknytning til vaksinen. FHI og Legemiddelverket undersøker dette nå, blant annet ved å innhente opplysninger fra sykehuset og obduksjonen av kvinnen.

Den europeiske komiteen for legemiddelovervåkning (PRAC) har også undersøkt tilfeller av blodpropp, såkalte «thromboembloic events», knyttet til covid-19-vaksineringen etter meldinger om ett dødsfall i Danmark.

Konklusjonen deres så langt er at det ikke er grunnlag for å si at vaksinering fører til blodpropp, og at vaksinen fra AstraZeneca er trygg.

Så langt er rapporter om blodpropp i EU ikke noe høyere enn det som er normalt i befolkningen, mener EMA. 10. mars var det registrert 30 meldinger om blodpropp tilknyttet AstraZeneca-vaksinen i EU.

I Storbritannia har 11 millioner mennesker fått AstraZeneca-vaksinen og man ser ingen tegn til at flere enn vanlig har fått blodpropp, ifølge britiske helsemyndigheter.

les også FHI: Stanser bruk av AstraZeneca-vaksinen

Mener vaksinen er trygg

Fredag gikk Verdens helseorganisasjon (WHO) ut og sa at det ikke var noen grunn til å sette bruken av AstraZeneca-vaksinen på vent.

– Ja, vi bør fortsette å bruke AstraZeneca-vaksinen, sa talsperson Margaret Harris under en pressebrifing.

Hun sa videre at det er en utmerket vaksine som det ikke er grunn til å slutte å bruke – og at det ikke er påvist noen sammenheng mellom vaksinen og blodpropp.

les også WHO: Ingen grunn til å pause AstraZeneca-vaksinering

Torsdag konstaterte EMA at AstraZeneca-vaksinen fortsatt kan brukes mens granskingen av blodpropptilfellene pågår.

– Det er viktig å merke seg at Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) sin risiko-komité sin holdning er at vaksinens fordeler fortsatt utveier risikoene, og at vaksinen fortsatt kan brukes mens undersøkelsen av tilfellene fortsetter, skrev WHO i en pressemelding torsdag.