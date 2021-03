REFS: Kjersti Toppe (Sp) gir Bent Høie så hatten passer etter sprengt intensivkapasitet på Ahus. Foto: VG

Sp og Ap refser Høie etter sprengt intensivkapasitet på Ahus

På Akershus universitetssykehus er intensivkapasiteten sprengt på grunn av økte coronainnleggelser. Nå gir Senterpartiet og Arbeiderpartiet helseministeren det glatte lag for manglende beredskap.

Av Lars Hægeland

Publisert: Nå nettopp

– Det er helt uholdbart og svært kritikkverdig at det ikke har blitt gjort mer for å øke intensivkapasiteten i det året vi nå har hatt med corona, sier helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, Kjersti Toppe til VG.

– At vi står i en slik situasjon nesten et år etter at pandemien kom er helt uakseptabelt, sier hun.

Sprengt kapasitet på intensivavdelingen etter en tredobling av coronapasienter de siste to ukene har ført til at Akershus Universitetssykehus (Ahus) må sende pasienter til Oslo universitetssykehus.

Søndag fortalte tillitsvalgte ved sykehuset at de i flere år har varslet om liten kapasitet på intensivavdelingen.

– Det er fremmet bekymringer på ulike nivåer og måter gjennom årenes løp. Den siste formelle bekymringsmeldingen ble sendt i 2018, sa tillitsvalgt på Ahus for Norsk Sykepleierforbund, Berit Langset til VG på søndag.

Sp: – Regjeringen har bagatellisert situasjonen

– Vi opplever regjeringen har bagatellisert situasjonen og ikke har tatt intensivkapasiteten på Ahus på alvor, sier Toppe.

Senterpartiet fremmet før jul et forslag om en gjennomgang av intensivkapasiteten på norske sykehus, men fikk ikke gjennomslag.

– Det er dumt å måtte lage partipolitikk av en sånn sak, men vi har blitt nødt til å løfte saken frem til politisk behandling, men selv da har det ikke ført frem, sier hun.

Toppe frykter den manglende kapasiteten kan få alvorlige følger.

– Intensivkapasitet et nøkkelen til håndteringen av økt smitte. Har man ikke intensivsenger vil flere dø og konsekvensene av pandemien blir større. Dette er spesielt viktig i områder med mye smitte over tid.

Ap: – Kan bli enda tøffere fremover

Arbeiderpartiet har heller ikke mange gode ord å si om den sprengte kapasiteten. Tuva Moflag sitter helsekomiteen for partiet på Stortinget, og faller selv inn under Ahus sitt dekningsområde. Hun mener situasjonen er urovekkende.

– Dette viser at Norge hadde en altfor dårlig helseberedskap da pandemien traff oss for ett år siden. Når vi da heller ikke har nok intensivkapasitet ett år senere viser det at regjeringen ikke har klart å styrke beredskapen.

UROVEKKET: Tuva Moflag (Ap) sitter i helsekomiteen på Stortinget. Foto: Helge Mikalsen, VG

Hun frykter situasjonen kan bli enda verre om smitten rundt hovedstaden kommer enda mer ut av kontroll.

– Scenarioene fra FHI tyder på at vi også kan forvente oss en mye tøffere smittesituasjon enn det vi allerede har i Oslo nå. Da er det veldig bekymringsverdig at kapasiteten allerede er full.

Moflag peker på at det viktigste er å utdanne flere intensivsykepleiere. Dette er en utdanning som tar tre år. Hun mener likevel regjeringen burde gjort mer for å beholde helsepersonell som har sluttet på grunn av høyt arbeidspress.

Utdanningen tar flere år

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen svarer for helseminister Bent Høie. Hun medgir at det er behov for å øke intensivkapasiteten.

– Det arbeidet er allerede i gang. Helseministeren har gitt helseregionene i oppdrag å utdanne flere intensivsykepleiere, styrke arbeidet for å rekruttere og beholde intensivsykepleiere, og utrede det fremtidige behovet for intensivkapasiteten, skriver hun i en e-post til VG.

Hun sier det må bli opp til sykehusene selv å vurdere når de skal iverksette opptrappingsplanene.

– Sykehusene våre er bedre forberedt på enn pandemitopp nå, enn de var i fjor. Helseministeren ba tidlig helseregionene om å lage planer for å øke kapasiteten, men sykehusene må selv vurdere når de skal iverksette opptrappingsplanene.

Samtidig peker hun på at det tar flere år å utdanne nye intensivsykepleiere.

– Over 3100 ansatte har gjennomgått internopplæring i intensivbehandling av covid-19-pasienter. Vi har kjøpt inn flere respiratorer, medisinsk-teknisk utstyr og smittevernutstyr. Å utdanne fullverdige intensivsykepleiere og anestesileger tar flere år. Vi har økt bevilgningene med 6,5 milliarder i år i forbindelse med virusutbruddet, slik at sykehusene kan gjøre nødvendige tilpasninger i drift, bygg og personellbehov.