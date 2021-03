GJERDRUM: Natt til 30. desember 2020 gikk skredet i Ask og tok med seg flere bolighus. Foto: Stian Lysberg Solum

Tre menn mistenkt for tyveri fra skredområdet i Gjerdrum

Mennene ble sett av en nabo som varslet politiet. Dagen etter fant politiet TV-er og kjøkkenmaskiner.

Av Ådne Husby Sandnes

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I går kveld klokken 21.50 gikk Øst politidistrikt melding fra en kvinne som hadde sett tre personer gå inn i det avsperrede skredområdet og oppholdt seg der i flere timer. Da hun så mennene på vei ut av området, varslet hun politiet, som sendte patruljer til området.

– De tre mennene ble funnet på en boligadresse. De bekreftet at de hadde vært i rasområdet, men det ble ikke funnet noe tyvegods i går kveld, sier operasjonsleder Terje Skaftnes.

Dagen etter fant derimot politiet det de anser for å være tyvegods i et terreng sør for rasområdet. Her lå TV-er, kjøkkenmaskiner og andre gjenstander. På bakgrunn av dette valgte politiet å pågripe de tre litauerne i 20-, 30- og 50-årene.

les også Gjerdrum: Slo alarm om erosjon i 2009 – var for sent å kreve nye tiltak ved boligfeltet

– I går kveld opplyste de at de hadde vært nysgjerrige og tatt seg inn i området. Jeg vet ikke hvordan de stiller seg til vår mistanke. De er ikke avhørt enda, vil jeg tro, sier Skaftnes.

Han opplyser at politiet ser alvorlig på at de har beveget seg inn på rasområdet i det hele tatt.

les også NVE-rapport advarer: Stor sannsynlighet for at det vil bygges i faresoner

– Området er fortsatt avsperret og vi ønsker ingen trafikk der.

Det er ikke første gang noen har blitt mistenkt for tyveri fra en evakuert bolig i skredområdet. I slutten av januar startet politiet etterforskning etter at en PC fra et evakuert hus i Nystulia i Gjerdrum ble funnet utenfor evakueringssonen. Senere ble to ungdommer pågrepet i saken.