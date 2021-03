UROLIG: Ordfører Elisabeth Helmersen (Ap) i Leka kommune i Trøndelag. Foto: Odin Jæger

Vurderer å stenge for påsketurisme: –Veldig sårbar

Leka kommune har vært smittefri under hele pandemien. Nå vurderer kriseledelsen å stenge øya for turister fra smitteområder i påsken.

Av Ida Lyngstad Wernø

– Jeg er bekymret for påsken, for nå er vi inne i oppløpet, og det vil være så trist om vi misser nå. Vi klarte oss over julen og vinterferien og nå må vi klare oss over påskeferien, sier ordfører Elisabeth Helmersen til VG.

Nå vurderer øya å stenge for påsketurisme fra områder med mye smitte.

Her kan du lese om da VG besøkte Leka kommune i februar. Kommunen er én av 13 kommuner som har vært smittefrie under hele coronapandemien.

Vil avgjøre uken før påske

Kriseledelsen i kommunen vurderer nå ulike tiltak for å hindre smitte i påsken, men Helmersen sier det er for tidlig å si noe om hva kommunen vil lande på.

– Når vil dere konkludere om kommunen vil bli stengt for påsketuristene?

– Mye kan skje de neste par ukene, men vi vil ha klart tiltak innen en uke før palmesøndag. På det tidspunktet egner jeg med at regjeringen må ha kommet med sine anbefalinger, og vi kan gjøre en vurdering om vi trenger strengere lokale tiltak i påsken, sier hun.

– Skulle du ønske det kom et nasjonalt hytteforbud?

– På dette tidspunktet er det for tidlig både for regjeringen og andre å si noe om et hytteforbud ville være riktig.

LEKA: Vi har også hatt store omkostninger blant egen befolkning ved at de har måttet følge strenge tiltak. Innbyggerne er slitne av pandemien – det gjelder ikke bare dem som bor i storbyene, men i hele landet, sier ordfører Elisabeth Helmersen i Leka kommune, som har vært smittefri under hele pandemien. Foto: Odin Jæger

Ikke enig i vaksinestrategi

I begynnelsen av mars ble det kjent at det ville komme endringer i vaksinefordelingen. I den nye vaksinefordelingen må Leka kommune avstå 39 prosent av dosene sine.

Kommunen får i utgangspunktet 12 vaksinedoser ukentlig, men allerede neste uke reduseres dosene. Det skjer mot Helmersens ønske.

Ap-politikeren har snakket snakket med Oslos byrådsleder og partifelle Raymond Johansen (Ap) om den nye vaksinestrategien, og bekrefter at de har ulikt syn på hvordan fordelingen bør være.

– Enhver ordfører er pliktig å gjøre det som er til det beste for sin befolkning. Det er Raymond Johansen pliktig til i Oslo, og det har han gjort. Det må jeg også gjøre overfor min befolkning, ellers svikter jeg, sier hun.

– Veldig sårbar

Helmersen mener det vil kunne få store konsekvenser hvis det kommer smitte til den lille øykommunen.

– En bitte liten kommune som vår er veldig sårbar.

Den eneste måten viruset kan nå øya på, er via sjøveien, påpeker hun.

– Det betyr at mannskapet er veldig utsatte for å bli smittet, og hvis mange av dem må i karantene er det en utfordring å ha mannskap nok på fergen som knytter øye til fastlandet, sier hun, og legger til:

– I tillegg har vi bare to matbutikker – hva gjør vi hvis det blir smitte på begge? Det er helt essensielle og elementære ting jeg er bekymret for.