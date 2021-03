TILTALT: Den 30 år gamle norsk-pakistanske kvinnen ble løslatt fra varetekt i forkant av rettssaken. Foto: Odin Jæger

Kryptert melding i IS-rettssaken: Ble varslet om militærtrening

Ifølge meldinger lest opp i rettssaken mot IS-kvinnen hentet hjem i fjor, ville en annen norsk IS-kvinne i Syria starte opp en militær treningsleir. Den krypterte meldingen ble sendt til den nå tiltalte kvinnen.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I mai 2014 skriver en av de andre norske IS-kvinnene som befant seg i Syria en oppsiktsvekkende chattemeling til den terrortiltalte kvinnen, som nå står for retten i Oslo tingrett.

Den andre IS-kvinnen, som bruker et kallenavn, skriver først at hun er blitt kjent med noen svenske IS-kvinner, og så skriver hun følgende:

«Jeg og N.N. (....) som jeg er blitt kjent med jobber for å starte en muaskar, og min mann støtter meg virkelig».

Det er forsvarer til den tiltalte IS-kvinnen, Nils Christian Nordhus, som leser opp meldingen fra en annen norsk IS-kvinne.

– Jeg bemerker at muaskar betyr en militær treningsleir, sier Nordhus i retten.

I faktaboksen under finner du de øvrige VG-sakene om IS-rettssaken:

Opplevde frykt

Nordhus leser også opp en annen chattemelding fra samme IS-kvinne, som der advarer den tiltalte mot å forlate Syria, noe hun har fått høre rykter om at den nå 30 år gamle norsk-pakistanske kvinnen ville.

– Tiltalte har forklart seg om frykten for at det skulle komme ut at hun ville forlate Syria. Jeg tok derfor med opplysningene om en militærleir, en muaskar, sier Nordhus.

Aktor i saken, statsadvokat Geir Evanger, skriver i en sms til VG at han ikke kan si så mye om den nye opplysningen.

– Det er interessant, men vi vet ikke om det får noen betydning for saken, skriver Evanger.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har tidligere uttalt til VG at tjenesten ikke er kjent med at norske IS-kvinner faktisk deltok i aktive krigshandlinger.

Kvinner fikk i hovedsak ikke delta i krigshandlinger, men drev finansiering og rekruttering til terrorstaten, mener PST.

les også PST: Slik var kvinners rolle i IS

les også IS-kvinnen om krigen i Syria: «Jeg frykter ikke Allahs fiender»

Ba selv om våpen

I avlyttede telefonsamtaler, fra perioden før den tiltalte kvinnen dro til Syria i februar 2013, har retten fått høre hvordan hun snakket med jihadistkrigeren Bastian Vasquez.

I samtalen sier kvinnen at hun vil ha våpen i Syria, og Vasquez lover å gi henne en granat hun kan bruke dersom noen fanger henne og forsøker å voldta henne. Han sier også at han vil lære henne å skyte:

«Jeg skal ta deg med ut i skogen og skyte med AK», sa Vasquez i den avlyttede samtalen.

Da samtalen fant sted, var Vasquez allerede i Syria og kriget for Nusrafronten. Kvinnen har i sin forklaring sagt at hun aldri fikk noe våpen da hun kom til Syria.

les også PST: Slik ble IS-kvinnen etterforsket

BASTIAN VASQUEZ: IS-kvinnen var gift med den beryktede IS-krigeren som dro fra Norge til Syria, og som mistet livet der i 2015. Foto: ISIL

– Ble nektet å forlate

I rettssaken står den norsk-pakistanske kvinnen tiltalt for terrordeltagelse gjennom ekteskap med Vasquez og to andre IS-krigere i årene fra 2013–2019. Hennes forsvarere mener kvinnen i lang tid forsøkte å bryte med IS, men ikke kom seg ut av Syria.

Hun har tidligere forklart hun var radikalisert og svært forelsket i Vasquez da hun dro til Syria i februar 2013. Men tiltalte sier i retten at Vasquez begynte å misbruke henne fysisk, psykisk og seksuelt og nektet henne å forlate IS-området.

les også Faren til Bastian Vasquez: – Den mannen var ikke min sønn

Ba fetteren be for henne

I andre meldinger lest opp i retten, fremkommer det at den tiltalte ba sin fetter holde en bønn for henne under en pilegrimsferd til Mekka.

I meldingen, sendt før Vasquez døde, vil hun at fetteren skal be for henne:

«Be om at jeg får lov til å komme hjem med (babyguttens navn) i god behold uten at M (kallenavn på Vasquez) blir sint», ber kvinnen fetteren.

Hennes forsvarer mener dette underbygger at kvinnen ville forlate Syria allerede mens Vasquez fortsatt levde. Hun forteller senere fetteren i melding at Vasquez dør, i april 2014, etter en ulykke med en granat.

Den norsk-pakistanske kvinnen ble hentet fra Syria sammen med sine to barn i januar i fjor, på grunn av sønnens antatt alvorlige sykdom.

ANGRER: Den terrortiltalte kvinnen har forklart at hun angrer på reisen til Syria. Foto: Odin Jæger

IS-KVINNENS BAKGRUNN: