Pekt på av Siv Jensen som ny Frp-leder: − Jeg sier ingenting nå

STORTINGET (VG) Frp-leder Siv Jensen mener Sylvi Listhaug bør ta over som leder på landsmøtet i mai. Listhaug selv er taus om saken.

Publisert: Nå nettopp

Torsdag ettermiddag forlot Frps to nestledere Stortinget – midt under Siv Jensens pressekonferanse. Hverken Sylvi Listhaug eller Terje Søviknes ville kommentere sjokknyheten om at Jensen trekker seg som partileder.

På vei ut døren, sier Listhaug følgende til VG:

– Jeg sier ingenting nå, det er planlagt en pressekonferanse i morgen.

To minutter senere kom hun tilbake inn den samme døren. Hun hadde glemt mobilen sin.

– Siv Jensen peker på deg som ny Frp-leder. Har du lyst til å bli leder i Frp?

– Jeg har ingen kommentar, sier Listhaug til VG.

Hun vil heller ikke svare på når hun fikk vite at Jensen trekker seg eller når hun fikk vite at partilederen peker på henne som sin etterfølger.

PÅ VEI UT: Frp-nestledere Terje Søviknes og Sylvi Listhaug. Foto: Runa Fjellanger

– Håper partiet velger Sylvi

Siv Jensen sier at hun håper at Listhaug tar over.

– Jeg håper partiet velger Sylvi Listhaug som neste partileder, sier hun.

– Videre så håper jeg at partiet velger Ketil Solvik Olsen som første nestleder og nærmeste støttespiller for Sylvi, legger Jensen til.

Hun peker på at de vil være et godt team, men trekker frem det at Listhaug har sikker stortingsplass som en fordel for henne, kontra Ketil Solvik-Olsen, som har sagt nei til å stå øverst på stortingslisten i Rogaland.

Spekulasjonene er imidlertid allerede i gang om Solvik-Olsen vil overta den Jensens sikre plass på Oslo-listen.

– Jeg ser ikke bort fra at det kan skje, sier VGs politiske redaktør Hanne Skartveit.

Fredag klokken 10 er det planlagt en ny pressekonferanse med Listhaug og Solvik Olsen.

Jensen mener at et skifte nå vil være en fordel for partiet.

– Det er dessverre tilfeldig at beslutningen kommer i en periode med dårlige målingen. Men jeg vil ikke stikke av, det kommer garantert mange saker jeg vil kjempe for de neste ukene og månedene.