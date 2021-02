UT MOT LISTHAUG: Fra venstre: Anders Hovind, nestleder i Creo, Tone Østerdal, daglig leder i Norske Konsertarrangører og Ruben Steinum, styreleder i Norske Billedkunstnere. Foto: Bodil Disen / Ellen Lorenzen / Jannik Abel, NBK

Kulturbransjen ut mot Listhaug: − Vanskelig å ta alvorlig

Kultur- og kunstnerorganisasjoner reagerer på Listhaugs angrep på kulturbransjen. – Påfallende at det er en aspirerende Frp-leder som går ut med dette akkurat nå, sier lederen i Norske Konsertarrangører.

Av Ida Lyngstad Wernø

Publisert: Nå nettopp

– Hun sparker på et felt som ligger nede og har blødd i et år. Det tar seg dårlig ut, sier Tone Østerdal, daglig leder i Norske Konsertarrangører.

Østerdal reagerer på Listhaugs utspill om at kulturbransjen har fått uforholdsmessig mye kompensasjonsmidler under coronapandemien.

Mener Listhaug har markeringsbehov

Fredag sa Listhaug til VG at kompensasjonsordningen for kulturbransjen er urimelig, og fører til en forfordeling av bedrifter i andre bransjer.

Ordningen innebærer at kulturaktører kan få kompensert tapte inntekter, mens kompensasjonsordningen for næringslivet for øvrig innebærer at deler av de faste kostnadene dekkes. Listhaug vil at det siste skal gjelde også for kulturbransjen.

– Det er litt påfallende at det er en aspirerende Frp-leder som går ut med dette akkurat nå, sier hun.

Østerdal mener Listhaugs utspill vitner om et markeringsbehov.

– Etter hva jeg vet har hun vært med på å stemme for krisepakkene, både sammen med opposisjonspartiene og regjeringen, så det er rart at det kommer etter at hun selv har velsignet pengene, sier hun.

Overfor NRK bekrefter Listhaug at Frp har stemt for de ulike støtteordningene til kultursektoren.

REAGERER: – Kunst og kultur har vært hardest rammet i krisen helt fra dag én, som de første som stenges ned og hittil de siste som får åpne opp igjen når det lettes på tiltakene, sier Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører. Organisasjonen representerer mer enn 400 festivaler, spillesteder og konsertforeninger i Norge. Foto: Ellen Lorenzen

Nestleder i kunstnerorganisasjonen Creo, Anders Hovind, karakteriserer Listhaugs utspill som «god, gammeldags Frp-retorikk».

– Jeg opplever egentlig utspillet som et forsøk på å posisjonere seg foran valget av ny leder. Faktumet er at hun har vært med på å stemme frem pakkene og selv er ansvarlig, så det er nesten vanskelig å ta utspillet alvorlig, sier han.

Hovind beskriver situasjonen som alvorlig for mange utøvende kunstnere, og mener dagens ordninger treffer deler av bransjen dårlig.

– Flere musikere som jobber som selvstendige næringsdrivende må selge instrumentene sine for å få råd til å betale regningene, sier han.

– Dette er dramatisk, og gir seg blant annet utslag i et stort utvalg av brukte instrumenter på Finn.no, legger han til.

REAGERER: Anders Hovind, nestleder i LO-forbundet Creo. Organisasjonen har med enn 9000 medlemmer som har inntekter fra kunstneriske eller kunstpedagogiske yrker. Foto: Bodil Diesen

Representerer verdiskapning

– Listhaug forstår tydeligvis heller ikke hvilken enorm verdiskapning som ligger i kulturlivet. Denne sektoren omsetter for nær 60 milliarder årlig, sier Hovind.

Også Østerdal trekker frem at kunst og kultur representerer verdiskapning som næring, og mener det spesielt gjelder musikkbransjen.

– Listhaug må også forstå at målet for mange i stor grad er å gå i null, særlig for helårsarrangører. Tjener man penger, brukes de som oftest til reinvesteringer – som å lage litt større konserter neste gang – fremfor å ta ut utbytte, sier hun.

– Nok et usaklig utspill

Ruben Steinum, styreleder i Norske Billedkunstnere, mener Listhaugs utspill vitner om en manglende innsikt i hvordan coronaen har rammet kunst og kultur.

– Dette er nok et usaklig utspill fra Listhaug. Jeg reagerer sterkt på at hun dyrker både en slags uvitenhet og fordommer mot kunstfeltet, sier han.

– Det er også påfallende at hun går løs på enkeltkunstnere fra en yrkesgruppe som preges av lav inntekt og fravær av sosiale sikkerhetsnett, samtidig som hun ikke har villet stille krav til bedrifter om utbytteforbud.

REAGERER: Ruben Steinum, styreleder i Norske Billedkunstnere. Organisasjonen representerer 3000 billedkunstnere. Foto: Jannik Abel / NBK

Steinum viser til at visuelle kunstnere i september meldte om et gjennomsnittlig tap på 96.000 kroner, ifølge en rapport fra Menon Economics. Det tilsvarer 25 prosent av kunstnernes årslønn fra 2019, som var på 386.000.

– Mange kunstnere faller gjennom det økonomiske sikkerhetsnettet fordi de har en såkalt blandet inntekt gjennom både lønns- og næringsinntekter. Derfor har det vært veldig viktig å få på plass spissede tiltak, blant annet gjennom stipendordningen, sier han.

Listhaug: Hårsårt kulturliv

– Det er trist hvis kulturlivet er så hårsårt at det ikke går an å diskutere hva offentlige midler skal gå til, skriver Sylvi Listhaug til VG når hun blir forelagt kritikken fra kulturorganisasjonene.

På kritikken om at hun selv har vært med på stemme for ordningene hun nå går imot, svarer stortingspolitikeren følgende:

– Denne gangen inngår vi ikke forlik om krisepakken. Vi fremmer de forslagene som vi mener er riktig. Vi stemmer for det vi er for og mot det vi er mot.

FÅR KRITIKK: Sylvi Listhaug (Frp). Selv mener hun kulturbransjen er for hårsår. Foto: Helge Mikalsen

Hun mener at argumentet om at bransjen sliter, ikke er godt nok for at de skal beholde kompensasjonsordningene de har i dag.

– Det er mange felt som ligger nede og som har blødd det siste året. Reiselivsnæringen, butikker, barer, restauranter, eventbyrå og messearrangører, for å nevne noen, skriver hun og fortsetter:

– Det vi ønsker er likebehandling. Så skjønner selvsagt vi at kulturlivet gjerne vil ha særbehandling, men det er urettferdig overfor andre næringer.