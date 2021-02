FÅR OPP FARTEN: Ap foreslår å halvere fergeprisene i Stortinget allerede nå. Foto: Gisle Oddstad, VG

Ap fremskynder fergeløfte – foreslår kutt allerede nå

Arbeiderpartiet vil ikke lenger vente til høsten med å foreslå halvering av fergeprisene. Det bør skje nå – og staten bør ta regningen, sier Ap-topper.

Av Runa Fjellanger

– Dette er viktig fordi Norge er en kyst- og havnasjon. Da må det være attraktivt for en vanlig familie å bo ved kysten, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran.

– Det er altfor mange historier om folk som vurderer å flytte, om folk som ikke kommer seg på jobb og om ungdom som ikke kommer seg på fritidsaktiviteter.

Arbeiderpartiet har allerede lovet å halvere fergeprisene hvis de får regjeringsmakt etter valget i september.

– Forrige uke raljerte både Høyre og Frp om at det var et tåpelig forslag. Nå har Frp snudd, så da synes vi det er riktig å fremme forslaget i Stortinget. Det er bare en fordel hvis det arbeidet settes i gang så tidlig som mulig, sier Skjæran.

Fremskrittspartiet vil ha gratis ferge til alle, sier nestleder Sylvi Listhaug sier til NRK.

Nesten halvering

– Vi ser for oss at dette ikke er noe det skal forhandles om hvert år i krisepakker eller statsbudsjett, men en varig endring både på riksveifergene og fylkesveifergene, sier Sverre Myrli (Ap), som sitter i transportkomiteen på Stortinget.

Dette må bli en permanent løsning, mener de to Ap-politikerne.

Ap-leder Jonas Gahr Støre måtte forrige uke justere fergeløftet litt. Partiet vil ikke love halvering av prisene på alle samband likevel.

– Jeg tror alle skjønner at det aller viktigste er at vi får det til på de dyreste sambandene. Hvis en ferge som koster 300 kroner ender opp på 140 kroner, mens en som koster 30 kroner ender på 16 kroner, så er det en halvering, sier Skjæran.

FERGEPASSASJER: Ap-nestleder Bjørnar Skjæran bor ett minutt kjøring fra fergeleiet på Stokkvågen på Helgelandskysten. Her med fergen «Stetind». Foto: Privat

Ap-nestlederen har også fått kritikk for selv stemme for økte fergepriser i Nordland, der han sitter på fylkestinget.

– Det er fordi regjeringen i altfor liten grad har stilt opp for fylkene. Mens det grønne skiftet og elferger innfases, har regningen blitt sendt videre til fylkene og bedrifter ved kysten, sier Skjæran til VG.

Han mener nasjonale kutt har skylden, ikke fylkespolitikere.

– Realiteten er at fergefylkene har vært satt i en helt umulig situasjon. i Nordland har fylkeskommunen opplevd det største kuttet noe fylke har opplevd i moderne tid, og måtte kutte en halv milliard per år, sier han og fortsetter:

Dette er Aps forslag: «Stortinget ber regjeringen om å så raskt som mulig komme tilbake til Stortinget med en varig løsning for å halvere fergetakstene ved riksveg- og fylkesvegferjesamband, samt om å senke inngangskostnaden for å kunne benytte AutoPass. Løsningen skal finnes i dialog med fylkeskommunene og halveringen skal finansieres av staten.» Vis mer

– Det er bakgrunnen for at alle partier, fra Rødt på venstresiden til Frp på høyresiden, har hatt økte billettpriser inne i sine budsjett. Men vårt forslag handler om at prisene har økt for mye og at vi nå ønsker å skape en permanent løsning med et nasjonalt grep.

– Men er ikke ferge en tjeneste folk betaler for? Det koster penger å ta kollektivtrafikk?

– Vi må ha priser som folk kan leve med. Dette er en del av større satsing for Ap. Vi vil at kysten skal levere mer til fellesskapet, som er en god investering for fremtiden. Det koster å ha ferge, men for mange er det eneste alternativet for å reise, svarer Skjæran.

Han understreker at de fleste som tar ferge, også kjører på vei – og bidrar med de samme avgiftene som alle andre bilister.

TRANSPORTPOLITIKER: Sverre Myrli (Ap) sitter i transportkomiteen på Stortinget. Her sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre på Utøya-fergen «M/S Thorbjørn». Foto: Vidar Ruud / NTB

Stoler ikke på Frp

Selv om Frps snuoperasjon får Ap til å fremskynde sitt eget forslag, har Skjæran og Myrli lite tillit til Frps fergepolitikk.

Myrli viser til fergeprisene på E6 siste samband, Bognes – Skarberget i Tysfjord.

– I 2013 kostet det 95 kroner for bil og kjører, mens i 2020 kostet det 190 kroner. Det er en dobling, og det er langt over prisstigning. Det har rett og slett blitt for dyrt, sier han.

– Dette har skjedd gjennom de syv årene der Frp hadde samferdselsministeren og finansministeren. Vi er glade for at de står sammen med oss nå, men de har ingen troverdighet i det, sier Skjæran.

– Det de nå foreslår om å fjerne fergeprisene, minner om det de foreslo før valget i 2013 om at alle bommene skulle fjernes.