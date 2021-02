ALT PÅ STELL: Dominik Osinski og kona får besøk av Rolf Morten Øyen og Gunnar Sanne som kontrollerer at karantenereglene overholdes. Foto: Tore Kristiansen

Slik jakter de karantenebryterne

TRONDHEIM (VG) Tidligere politifolk er hyret inn for å kontrollere at folk faktisk overholder innreisekarantenen. – Dette er nybrottsarbeid, mener Trondheim kommune.

Publisert: Nå nettopp

På Leirfossen i Trondheim ligger et gult rekkehus med smått imponerende utsikt ned mot Nidelva.

Her skal det, ifølge innreiseregisteret, oppholde seg to personer som nylig har reist inn til Norge fra Polen. Etter gjeldende forskrift skal de sitte i karantene.

– Basert på etternavnene er det sannsynligvis et ektepar, er konklusjonen til Trondheim kommunes utsendte.

I 15 minusgrader er Gunnar Sanne og Rolf Morten Øyen utstyrt med munnbind, plasthansker og to spørsmål de søker svar på: Kjenner disse personene karantenebestemmelsene og følger de dem?

Erfaringene så langt har vist at det langt ifra alltid er tilfelle. De er to av fem tidligere politifolk som er engasjert av Trondheim kommune for å drive oppsøkende arbeid for å forhindre importsmitte.

forrige







fullskjerm neste UTE PÅ OPPDRAG: Gunnar Sanne og Rolf Morten Øyen (med lue og vest) undersøker postkassene for å finne frem til riktig leilighet.

Arbeidet består i å identifisere og oppsøke personer som sitter i karantene for å veilede og informere og om reglene, og å avdekke mulige brudd.

Det er ingen som åpner når Øyen ringer på og banker på døren på Leirfossen. Men på telefon får de svar, og det vinkes ivrig fra en leilighet i andre enden.

– Hei, hei. Det er her! Velkommen inn. Dere trenger ikke å ta av skoene!

Dominik Osinski åpner og forteller at han og kona har bodd i Norge i flere år, men at de nå har vært i hjemlandet Polen på grunn av et dødsfall i familien.

NEGATIV TEST: Dominik Osinski logger inn på Helsenorges nettsider og viser Rolf Morten Øye svaret på coronatesten han tok ved ankomst til Norge. Foto: Tore Kristiansen

– Solskinnshistorie

Han er universitetslektor ved fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk på NTNU og hun jobber ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) i Trondheim. Nå har de begge hjemmekontor.

– Først testet vi oss i Polen før vi reiste og så på flyplassen i Norge. De var begge to negative så da venter vi syv dager før vi tar neste test, sier Osinski til anerkjennende nikk fra kontrollørene.

Legitimasjon kontrolleres. Negative prøvesvar vises frem og Sanne og Øyen konkluderer med at alt er som det skal.

– Det er fint at dere tar det så sporty at vi kommer, sier Sanne.

Utenfor stopper han og peker mot snøen på trappen.

– Se her. Her er det ingen spor, de kan ikke ha vært ute engang.

Dette ekteparet har gjort alt etter boka.

– Dette var jo en solskinnshistorie. Dessverre er det et unntak, sier Sanne.

MORGENMØTE: Dagen starter med en gjennomgang av utførte og kommende oppdrag på Statens hus i Trondheim sentrum. Foto: Tore Kristiansen

– Nybrottsarbeid

For erfaringene så langt har vist dem at det er mange som ikke gjennomfører karantenen etter gjeldende regler.

En gjenganger er store bofellesskap der hver enkelt ikke har tilgang på eget bad, kjøkken og oppholdsrom slik reglene tilsier. En annen er boliger der personer som er ferdig med karantene og personer som fremdeles skal være i karantene har kontakt eller deler fasiliteter.

– Veldig mange vi møter vet ikke hvilke regler som gjelder. Men de fleste er veldig positive, og mange spør og graver og vil gjerne gjøre sitt beste, forteller Sanne.

Men ofte er språket en utfordring og de har derfor med seg veiledere på blant annet polsk, rumensk, litauisk og engelsk.

AVVIK: Slik så det ut i en leilighet en person i karantene delte med en person som ikke var i karantene. Foto: Trondheim kommune

Dersom de kommer over avvik samarbeider de utgående kontrollørene med kommunenes test- og smittesporingsteam.

– Dette er nybrottsarbeid. I Norge ringer vi rundt til folk for å få de inn til testing. Problemet med arbeidsinnvandrere er at det stort sett ikke svarer på telefonen. Derfor er vi nødt til å oppsøke dem, sier miljøsjef i Trondheim kommune, Hans Fredrik Kvitvang.

– Det er ingen andre kommuner som har gjort dette tidligere, men nå blir vi kontaktet av kommuner fra hele Norge som er nysgjerrige på hvordan vi gjør dette, fortsetter han.

De tidligere politifolkene er hyret inn av Miljøenheten i Trondheim kommune. Med solid erfaring fra politiet har de en kompetanse som kommer til nytte i det oppsøkende arbeidet.

– Vi er vant til å møte folk i ulike situasjoner, sier Sanne.

Han har over 20 års erfaring fra politiet, blant annet som operativ uteleder i Oslo.

OPERASJONSSENTRAL: Gunnar Sanne og miljøsjef Hans Fredrik Kvitvang i Trondheim kommune viser frem operasjonssentralen som arbeidet ledes fra. Foto: Tore Kristiansen

Kvitvang mener de tidligere politifolkene skal ha sin del av æren for at kommunen klarte å få kontroll da det ble påvist utbrudd av den britiske virusmutasjonen.

Da gruppen startet sitt arbeid for om lag tre uker siden sjekket de hovedsakelig opp tips som var kommet inn til kommunen. De undersøkte 15 ulike adresser og fant avvik på så å si samtlige.

27. januar ble det innført strengere innreiseregler slik at det nå er kun nordmenn og utlendinger bosatt i Norge som får komme inn i landet.

–Siden 5. februar har de undersøkt 27 lokasjoner og funnet avvik i bo- og karanteneforhold ved omtrent en tredjedel, sier Kvitvang.

Pensjonatkarantene

VG er også med når Sanne og Øyen skal kontrollere flere personer som har oppgitt at de skal gjennomføre karantenen på et pensjonat.

Når de kommer dit viser det seg at de alle er tilknyttet samme arbeidsgiver som har organisert oppholdet.

Adrian Grijincu fra Romania har aldri vært i Norge før, men snakker språket flytende.

– Jeg begynt å lære meg norsk for fire måneder siden. Jeg har tatt nettkurs og timer med språklærer i Romania. Jeg liker å være forberedt, sier 30-åringen til VG.

I KARANTENE: Sykepleier Adrian Grijincu fra Romania bruker karantenetiden til å spille dataspill på et pensjonat i Trondheim. Foto: Tore Kristiansen

Han var ferdig utdannet sykepleier i fjor og nå har han fått toårskontrakt som vikar innen helse- og omsorgssektoren i Norge. Etter 10 dagers karantene.

– Det går fint. Jeg spiller mye dataspill, forklarer han til VG.

Arbeidsgiveren leverer mat og andre nødvendigheter og det er eget kjøkken og bad på rommet.

– Det er veldig bra. Disse har kontroll. Slik er det langt fra bestandig, sier Sanne.

Det er ingen avvik å registrere for dem i dag. Men kollegene har funnet flere.

GODKJENT: Gunnar Sanne konkluderer med at alt er i orden på pensjonatet i Trondheim sentrum der flere personer sitter i karantene. Foto: Tore Kristiansen

– Veldig mange bor uhensiktsmessig

Kommuneoverlege Tove Røsstad bekrefter at importsmitte har vært et problem i Trondheim.

– Importsmitte har vært årsaken til nesten alle utbruddene i Trondheim, men det har oftest ikke vært knyttet til arbeidsinnvandrere, sier Røsstad til VG.

KOMMUNEOVERLEGE: Tove Røsstad i Trondheim kommune. Foto: Tore Kristiansen

– Vi har mistenkt at det har vært en del ugreie karanteneforhold blant innreisende arbeidere, og disse eks-politifolkenes arbeid gjør at vi har fått bekreftet det til det fulle, fortsetter hun.

Kommuneoverlegen har tidligere tatt til orde for å gjeninnføre ordningen med karantenehotell.

– Det hadde noen slagsider og det har vært vanskelig å finne en helt god løsning. Men nå når vi ikke har pålegg om at de innreisende må bo på hotell så bor mange veldig uhensiktsmessig, sier Røsstad.