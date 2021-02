BEKYMRET: Oslos helsebyråd Robert Steen er bekymret for smitteutviklingen i hovedstaden. Foto: Stian Lysberg Solum

Oslos helsebyråd: Oppfordrer alle som kommer hjem fra vinterferie om å teste seg

Oslos helsebyråd Robert Steen vil gjenta testsuksessen fra før vinterferien. – Jo før vi kan avdekke denne smitten, jo før kan vi stoppe den, sier han.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mandag oppfordret Oslos helsebyråd Robert Steen alle som reiser på vinterferie om å teste seg.

Oppfordringen førte til rekordhøye testtall denne uken. Nå ber han innbyggere som kommer hjem fra vinterferie om å teste seg igjen.

– Jeg vil oppfordre dem som kommer hjem fra vinterferien om å teste seg. Vi ser at det er en smitteoppblomstring etter ferier. Jo før vi kan avdekke denne smitten, jo før kan vi stoppe den, sier Steen.

Han oppfordrer også alle osloborgere om å følge smittevernrådene for hovedstaden når de er på ferie og ikke glemme avstand, nær kontakt og unngå store samlinger.

– Jeg håper inderlig at byens befolkning får en god vinterferie, det er blitt en stor fysisk og mental påkjenning nå. Men jeg håper også sterkt at vi klarer å opprettholde de basale smittevernreglene, sier Steen.

Har vinterferien din blitt avlyst på grunn av positivt testsvar? Da vil VG gjerne snakke med deg

Flere smittetilfeller

De siste to ukene har smittetallene i Oslo steget og hovedstaden fikk igjen en stigende smittetrend denne uken, etter VGs beregning.

I uke 4 ble 409 personer registrert smittet, ifølge kommunens egne tall. De siste syv dagene har kommunen registrert 620 nye tilfeller.

– Det vil være en økning på 66 prosent fra uke 5, sier Steen.

Slik har smittesituasjonen utviklet seg i bydelene:

Foto: Grafikk: Jari Bakken

– Men oppdager vi flere smittetilfeller fordi mange tester seg, eller er det mer smitte i samfunnet?

– Jeg tror at det vi ser i smittetallene denne uken er en kombinasjon av økt testing og mer smittsomme varianter, sier Steen.

Han påpeker at veksten i nye smittetilfeller er størst i aldersgruppen 16 til 19 år. Samtidig fikk Oslos videregående skoler gå fra rødt til gult nivå mandag.

– Det er en uro rundt det at vi har gått til gult nivå. Hvis det har oppstått smittetilfeller på skolene, vil det ikke synes i smittetallene før i neste uke på grunn av inkubasjonstiden, opplyser Steen.

Kan bety flere tiltak

– Kan det bli aktuelt at videregående skoler må åpne på rødt nivå over vinterferien?

– Vi ser nå flere utbrudd på skoler i Oslo, og da må veldig mange i karantene. Vi må hele tiden vurdere tiltakene opp imot smittetallene, men det er ikke grunn til å tro nå at skolene ikke er på gult nivå om en uke, sier Steen.

– Slik som situasjonen ser ut nå, er det mer nærliggende med flere tiltak, eller vil det være mulig å åpne mer?

– Hvis trenden fortsetter slik, så er risikoen for flere tiltak større enn muligheten for flere åpninger, sier han.

Steen sammenligner tiltaksnivået med et vannglass. Han ønsker å ha glasset så fullt som mulig – altså et så åpent samfunn som mulig. Men han er bekymret for at det nå kan renne over.

– Man må hele tiden prøve å balansere det. Dette glasset med lettelser er så fullt nå. Hvis det renner over må vi stenge mer og mer langvarig, sier han.

Likevel peker han på noen positive trender for hovedstaden:

– Det som er positivt er at vi ser at det er mulig å snu trenden. Bydelene Stovner og Søndre Nordstrand har hatt et høyt smittetrykk gjennom pandemien, men med dør-til-dør og mobile teststasjoner har vi klart å få ned smittetallene, sier Steen.

Han understreker at politikerne ikke kan bestemme at smittetallene skal peke nedover, men at det er ansvar alle som bor i byen må ta.