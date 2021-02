ADVARER: Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri advarer mot en 3. smittebølge. Foto: Gøran Bohlin

Advarer mot tredje smittebølge: Vil ha bevoktede karantenehotell

Leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri sier smitte fra muterte virus utgjør en så alvorlig trussel mot norske bedrifter at han ber om svært streng kontroll for utenlandske arbeidere.

– Når vi ser på spredningen av muterte virus på arbeidsplasser de siste dagene, så er vi positivt innstilt til at det tas i bruk kraftige grep, for å stanse den utviklingen, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i NHOs største forbund, Norsk Industri, til VG.

Bergen er en av byene som er hardest rammet.

Han sier påbud om karantenehotell er et slikt virkemiddel.

– Store deler av Norge er nedstengt og titusener er utestengt fra jobbene sine. Det er en så alvorlig situasjon for norske arbeidstakere og bedrifter, at vi er åpen for å bidra til å stanse smitten raskest mulig. Da bør karantenehotell vurderes, for å stanse smitte utenfra, sier Lier-Hansen.

Strengt regime

– Men da må det regimet bli så strengt at alle som kommer til landet for å jobbe, må inn på sterkt bevoktede hoteller, slik at vi kan være sikre på at de faktisk ikke bidrar med smitte.

Han sier det er strengt, men trolig nødvendig.

– Vi kan står foran en tredje bølge hvor de muterte virusene sprer seg. Det vil være så alvorlig for vårt næringsliv, at vi er villige til å ta i bruk kraftfulle tiltak på kort sikt.

Han sier det betyr at alle som kommer til Norge, må på et hermetisk lukket karantenehotell.

– De må være der åtte til ti dager og gjennomføre to tester før de kan begynne å arbeide.

Brakke i noen tilfeller

Lier-Hansen sier de fleste karantenehotellene bør drives i offentlig regi, men at endel av de store bedriftene etterhvert har fått så god erfaring med egne karantenehotell/brakkeløsninger, at de bør kunne ta ansvar for det.

– Dette kan også være en løsning for grensependling mellom Norge og Sverige, gitt at de som pendler bor i grenseområdene til Norge og norsk arbeidsgiver tar ansvar for full kontroll over de ansatte.

Han understreker at de samme strenge reglene må gjelde der.

– De ansatte må skjermes fullstendig og ikke går rundt i lokalmiljøet eller på lokalbutikken.

Peker på byggsektoren

Han sier det er litt lettere situasjon for industrien enn i byene.

– De store industribedriftene ligger ofte ute i distriktene hvor både selve arbeidsplassen og brakkeriggen er på avstengte industriområder. Det er verre med byggsektoren, fordi de i større grad har prosjekter i de store byene, hvor vi nå ser de sliter med mutert smitte.

Han sier de allerede i begynnelsen av februar ga slike signaler til regjeringen.

– Det er bedre med kraftfulle tiltak for å hindre at smitte kommer inn i landet, enn stengte grenser.

Varslet innstramminger

Myndighetene har avslørt gjennom kontroller at det ofte er slett kontroll og oppfølging av coronahotell.

Før helgen varslet arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at det kommer innstramminger.

Siden i forrige uke skal grensene være stengt i 14 dager for arbeidsinnvandrere – bortsett fra for de som utfører samfunnskritisk arbeid.