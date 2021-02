Foto: Hanna Bergfall Thevik

Disse lettelsene gjelder for studenter

Regjeringen vil la flere studenter komme tilbake til campus.

Av Ingvild Vik

– Jeg er glad vi nå kan åpne opp, også for studenter, sier kunnskapsminister Guri Melby på fredagens pressekonferanse.

De nasjonale tiltakene mot coronaviruset videreføres derfor ut februar, men det blir noen lettelser - blant annet for studenter:

Studenter kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smittevernråd.

Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, men undervisning i mindre grupper kan gjennomføres dersom det organiseres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Åpning av campus inkluderer også tilgang til lesesaler og bibliotek med smitteverntiltak.

Dette betyr at regjeringen endrer rådet om at det i hovedsak skal være digital undervisning, til at studentene kan være fysisk tilstede.

Endringene gjelder fra tirsdag 23. februar.

Foto: Fredrik Solstad

– Knalltøft

Til VG sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) at han er glad for at regjeringen nå kan komme med lettelser for studentene.

– En ting er at det er hyggelig å kunne lette opp, men jeg er mest glad på vegne av studentene som har hatt det vanskelig. Jeg har møtt mange studenter, og den beskrivelsen de gir av virkeligheten sin er knalltøft. Jeg håper at mer fysisk undervisning kan gi dem mer motivasjon og variasjon i hverdagen, og vi vet også at kvaliteten på undervisningen blir bedre.

Asheim påpeker at smittesituasjonen fortsatt er alvorlig, og at lettelser for studentene fører til innstramminger på andre områder.

– Det er studentenes tur nå. Noen har knapt vært på campus siden nyttår, så det er riktig å prioritere dem nå.

– Så nå får studentene endelig litt mer enn bare forståelse fra regjeringen?

– Ja, men forståelse er ikke så dumt det heller, for da får man kanskje lettelser også. Og jeg har fortsatt forståelse for at dette har vært tøft.

Mer ensomme studenter

Undersøkelser viser at studentene har hatt det tøft gjennom pandemien. Studentene er mer ensomme, får dårligere faglig utbytte og savner det sosiale miljøet, viser Studiebarometeret fra NOKUT.

– Dette er ikke resultater vi ønsker oss, men det er jo egentlig litt som forventet, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) om resultatene av Studiebarometeret 2020.