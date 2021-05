VIL NÅ BREDERE UT: Andreas Brännström, leder av Fremskrittspartiets Ungdom, sier at Frp har fokusert alt for mye på én sak, nemlig innvandring. Han ber partiet favne bredere og snakke om flere saker. Foto: Helge Mikalsen

Frp-ungdommen om ledervalget: Gikk glipp av Solvik-Olsen

Samme helg som Sylvi Listhaug krones til ny Frp-leder, sier lederen av Frp-ungdommen at partiet gikk glipp av å få Ketil Solvik-Olsen som partileder. Han ber Listhaug bredde ut partiet – og advarer mot ny Rinkeby-tur i valgkampen.

– FpU mener at Frp gikk glipp av en mulighet for å få Ketil (Solvik-Olsen journ.anm.) som partileder. Vi har absolutt tro på at Sylvi vil bli en god partileder, men vi mener partiet hadde flere potensielle kandidater som har vært nevnt, sier FpU-leder Andreas Brännström til VG.

– Men nå er det ikke relevant eller hensiktsmessig å ha en debatt på det fordi det ikke finnes andre kandidater. Men vi mener at Ketil kunne ha vært en god partileder, legger han til.

Lørdag ettermiddag ble Listhaug valgt til ny leder etter Siv Jensen. Det var ingen motkandidater. Solvik-Olsen ble valgt til første nestleder.

– Burde det være mer enn én lederkandidat i et stort folkeparti, som Frp gjerne vil være?

– Vi har hatt flere kandidater til diskusjon, og Ketil har sagt i boken si at han kan vurdere det en gang. Nå passet det dårlig. Vi har heller ikke hatt kutyme for å ha flere kandidater i Frp. Og den avtroppende har pekt på den påtroppende.

I FARTA: Ketil Solvik-Olsen ble valgt som 1. nestleder i Frp - og er dermed nummer to i partiet, etter Sylvi Listhaug. Foto: Helge Mikalsen

– Tenker du at det var riktig?

– Slik situasjonen var, tror jeg ikke det var dumt. Samling i bånn er også positivt, særlig for et Frp som skal bytte leder, har gått ut av regjering og skal inn i en valgkamp. Det er mange positive sider ved det også.

– Hva er forskjellen på Ketil og Sylvi?

– Jeg tror kanskje Ketil har eierskap til litt andre saker enn det Sylvi har. Folk forbinder nok Ketil mer til samferdsel, skatt og arbeid enn Sylvi.

– Så han har potensial til å nå bredere?

– Potensielt. Men Sylvi kan også favne veldig bredt, sier Brännström.

IMAGEPROBLEM: FpU-leder Andreas Brännström sier Frp sliter med å fronte politikken sin. Foto: Helge Mikalsen

– Har fokusert for mye på innvandring

Listhaug tar over et parti som i april hadde et snitt på 9,9 prosent på målingene. Det er langt unna oppslutningen ved valget i 2017 på 15 prosent – og til Siv Jensens glansdager som partileder da Frp oppnådde over 30 prosent på målingene.

Frp-ungdommen er bekymret over tilstanden partiet er i – og kommer med en sterk advarsel mot å fokusere for mye på innvandringssaken.

– Frp skal være et friskt og spenstig parti. Jeg frykter at Frp er i ferd med å bli kjedelige og utdaterte. Det er en stor utfordring til Sylvi som jeg håper hun tar på alvor: Ikke bare appellere til kjernevelgerne, men at vi skal appellere til flere for å bli et tydelig alternativ til Høyre.

FpU-lederen sier at partiet har et «imageproblem».

– Jeg tror vi har fokusert altfor mye på én sak, nemlig innvandring. Vi må favne bredere og snakke om flere saker, sier Brännström og nevner både arbeid, skole og skatt.

Om Rinkeby-tur: – Krampetrekning

– Så dere vil at man skal snakke mindre om innvandring og mer om andre saker?

– Ketil sa at vi må snakke med innestemme i innvandringspolitikken. Det er jeg helt enig i. Jeg tror at vi fortsatt kan være like tydelige og ha den samme gode innvandringspolitikken, men det er vårt ansvar å presentere politiske løsninger på en sympatisk, optimistisk og karismatisk måte.

– Kan du gi noen eksempler på når man har brukt utestemme i innvandringspolitikken?

– Et eksempel er da Sylvi dro til Rinkeby. Det er en krampetrekning i en valgkampinnspurt der man er mer opptatt av å få oppmerksomhet rundt politikken enn å presentere løsningene. Det tror jeg tjente Frp på kort sikt, men ikke på lang sikt, sier FpU-lederen.

RINKEBY: Noen uker før stortingsvalget i 2017 dro daværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug til Rinkeby i Stockholm. Der sa hun at hun studerte «svenske tilstander». Foto: Helge Mikalsen

– Så det kan være skadelig for Frp på lang sikt?

– På lang sikt kan det svekke partiets omdømme. Vi må unngå å bli sett på som et énsaksparti. Folk ser kanskje på partiet som mindre ansvarlige.

– Så i valgkampen nå håper du at Listhaug ikke drar til Rinkeby, men heller satser på andre grep?

– Jeg mener det er andre og bedre måter å fronte politikken på, sier Brännström.

Ber Frp appellere mer til kvinner

VG har tidligere skrevet om hvor mannsdominert Frp er: Hele 75 prosent av lokallagslederne, 91 prosent av fylkeslederne og 90 prosent av alle ordførere og varaordførere er menn. I tillegg er 18 av partiets 19 toppkandidater til Stortinget menn.

FpU-lederen sier den lave kvinneandelen er en «åpenbar utfordring som partiet er nødt til å ta tak i».

– Det er ikke noe å legge skjul på. Det er absolutt ikke en ønsket utvikling. Hvis Frp skulle bli kalt gubbeparti, har vi bare oss selv å takke, sier Brännström.

Han har et klart råd for å tiltrekke seg flere kvinnelige velgere:

– Vi er nødt til å snakke om varme saker, ikke bare kalde saker. Som å snakke mer om skole og helse.

– Så Frp bør snakke om saker som i større grad appellerer til kvinner?

– Ja, det må vi åpenbart gjøre. Nå appellerer Frp mer til saker som menn er opptatt av, sier Brännström.

AV- OG PÅTROPPENDE: Siv Jensen ble lørdag ettermiddag takket av som Frp-leder, mens Sylvi Listhaug ble valgt til ny partileder. Foto: Helge Mikalsen

Listhaug: – Nå skal vi samle oss

Sylvi Listhaug svarer følgende på at FpU mener at Frp gikk glipp av en mulighet til å få Ketil Solvik-Olsen som partileder:

– Det får FpU-lederen lov til å mene. Det viktigste nå er vi skal samle oss som et lag i partiet og gønne på frem mot valget, for å sikre flest mulig mandat, sier Listhaug.

– Det har alltid vært en styrke for dette partiet at vi har ulike type politikere, sier hun og viser til at noen er mer frittalende enn andre og at de har ulik bakgrunn.

– Vi er folk flest. Det må vi evne å utnytte optimalt i tiden fremover. Dette er et prosjekt som kommer til å ta tid. Vi skal bygge oss kraftig opp når det gjelder oppslutning, men vi skal også bygge organisasjonen videre. Det handler om å bygge stein på stein, sier Listhaug.

Solvik-Olsen gir følgende kommentar til VG:

– Nå har vi valgt en ledertrio og et og som skal spille sammen. Dette skal gå veldig fint.