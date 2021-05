BEKYMRET: SLT-koordinator i Skien, Natasha Ferguson Finseth, forteller at det går rykter om at ungdom i kommunen betaler for å få covid-19. Foto: Privat

Bekymringsmelding om at ungdom betaler for å få corona

Skien kommune har fått inn bekymringsmelding om at ungdom betaler for å bli smittet av viruset. Tirsdag ble russefeiringen i Grenland avlyst.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Det opplyser SLT-koordinator i kommunen, Natasha Ferguson Finseth.

Ferguson Finseth forteller at bekymringsmeldingen handler om at ungdom kan betale 200 kroner via Snapchat, for å bli smittet av viruset.

– Ryktet i seg selv er bekymringsfullt nok, sier hun.

Skien har det siste døgnet registrert 51 nye coronatilfeller, det høyeste siden 4. mai.

Vil ha coronaserfikat

Grunnen til at ungdom angivelig ønsker å bli smittet er for å få dokumentasjon på at de har hatt covid-19 og dermed få et coronaserfikat.

Et såkalt coronaserfikat ble presentert under en pressekonferanse forrige uke.

Statsminister Erna Solberg fortalte da at regjeringen ønsker å bruke coronasertifikat til å åpne opp mer, og kunne holde mer åpent gjennom resten av pandemien.

– Vi ønsker å lage et sertfikat som på en sikker måte kan dokumentere hvem du er, om du har fått vaksine, nylig hatt negativ test eller hatt corona. Det kan vi bruke til å åpne opp samfunnet mer og tidligere, sier statsministeren.

Etter planen skal det være ferdig tidlig i juni opplyste statsministeren om det norske sertifikatet.

– Her i Norge ser vi i første omgang for oss at det kan brukes til offentlige arrangementer, cruise og andre typer pakketurer. Og til å øke antallet som kan delta på arrangementer utover sommeren, ifølge Solberg.

Samarbeider tett med skolene og politiet

Ferguson Finseth er bekymret over situasjonen.

– Vi har prøvd å undersøke om det er hold i ryktet, men har ikke funnet noe håndfast. Men ryktene går og vi har snakket med flere ungdom som sier at de har hørt om det, men de har ikke sett noe konkret, sier hun.

Hun forklarer at de er i dialog med samtlige skoler i kommunen og politiet.

Ferguson Finseth sier at bekymringsmeldingen de fikk, som var for et par uker siden, kom fra noen på ungdomsskolenivå.

Hun ber folk som har tips til saken ta kontakt med skolen sin, politiet eller kommunen.

Kommuneoverlegen i Porsgrunn, Jan-Arne Hunnestad, forteller til TV 2 at han er kjent med at det går rykter om at smitte selges for en liten sum på Snapchat.

– Jeg har hørt at det tilbys smitte for ned i 100 kroner. Vi har spurt unge som har testet positivt om dette, men de har ikke villet bekrefte det, sier han til TV-kanalen.

Han tror det er sannsynlig at ryktene er sanne.

– Spesielt med tanke på coronasertifikatet og «friheten» du får dersom du har gjennomgått smitte. Jo yngre man er, jo mindre risiko er det for alvorlig sykdom, så det er klart det er et marked for det, sier Hunnestad.

VIL STOPPE DETTE: Ordfører Hedda Foss Five i Skien sier til TV 2 at hun vil stoppe all russefeiring i Grenland. Foto: Terje Pedersen

Avlyser russefeiring i Grenland

Russefeiringen i Grenland ble avlyst tirsdag kveld.

– Det er masse smitte som har spredt seg på kort tid, og vi gjør alt vi kan for å slå det ned. Vi har innført strenge tiltak med regjeringen og målrettede tiltak lokalt. Det jobbes på spreng dag, natt og helg, sier ordfører Hedda Foss Five i Skien til TV 2.

Hun bekreftet til kanalen at det i et formannskapsmøte tirsdag ble besluttet å avlyse resten av russefeiringen.

I Skien har 298 personer blitt bekreftet smittet i løpet av mai måned. I Porsgrunn er tallet 136. I tillegg er smitten raskt stigende i nabokommunen Bamble, det opplyser kommunen på sine nettsider.

Over 20 russ i Skien er smittet.

– Vi ser at de formaningene vi har kommet med, ikke har virket, det er for mange som ikke følger reglene som gjelder. Og selv om det er mange som gjør det, så hjelper ikke det, så lenge de som ikke lytter, sprer viruset, sa Skien-ordføreren til Telemarksavisa tidligere tirsdag.

Russepresident Alina Wetherill (18) i Porsgrunn er svært skuffet over at russefeiringen er avlyst.

– Jeg fikk en klump i halsen. For dette er noe vi har gledet oss til og jobbet hardt for i flere år, sier hun.