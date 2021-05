FØRSTE DOSE: Oslos helsebyråd Robert Steen fikk sin første vaksinedose lørdag. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Nye tall: Viser effekten av skjevfordelingen av vaksiner i Oslo

Den første skjevfordelingen av vaksinedoser kan ha gitt en betydelig effekt på smittetall og sykehusinnleggelser, viser tall fra Oslo kommune.

– Det er gledelig at vi nå igjen kan dokumentere at vaksiner virker, og at de har hjulpet oss å ta ned smitten og alvorlig sykdom i de mest smitteutsatte områdene. Det understøtter beslutningen til regjeringen om en radikal prioritering, sier Oslos helsebyråd Robert Steen.

I uke 11 og 13 fikk de seks bydelene Gamle Oslo, Søndre Nordstrand, Bjerke, Grorud, Alna og Stovner totalt 27.400 ekstra vaksinedoser.

Dermed har disse bydelene også flest vaksinerte innbyggere over 17 år.

Stovner har flest vaksinerte med 52 prosent av befolkningen som har fått minst én dose. Grorud og Søndre Nordstrand ligger på 48 prosent.

Nedgang i innleggelser

Dataene fra Oslo er tydelige:

Da det ble besluttet at de seks bydelene i Oslo skulle få flere doser, ble dobbelt så mange innbyggere i disse bydelene lagt inn på sykehus med coronaviruset enn resten av Oslo.

Nå har sykehusinnleggelsene i bydelene jevnet ut.

– Det viser at det Holdenutvalget og FHI sa, var riktig, sier Steen.

Han viser til at smittetallene har hatt samme utvikling.

– Der har også grafene møtt hverandre. I Uke 13 var det også nesten dobbelt så mange smittetilfeller i de mest smitteutsatte bydelene, nå er det jevnet ut, påpeker Steen.

– Dette var en beskjeden skjevfordeling. En radikal skjevfordeling ville vært bra for de smitteutsatte områdene og tatt ned smitten i landet som helhet, tror Steen.

– Med lavere smitte nasjonalt, kunne kanskje noen av utbruddene vi ser nå vært unngått?

Samtidig som de seks bydelene fikk flere doser, gjorde kommunen flere endringer som også kan ha hatt en effekt på smittetallene og sykehusinnleggelser, som du kan lese om i faktaboksen:

Andre tiltak Bydelene, Helseetaten og smittesporingsteamene har innarbeidet og utført intensivert smittesporingsarbeid (TISK) i oppfølging av smittede og – kontakter.

Bydelene har lagt ned betydelig målrettet innsats for å nå alle innbyggere med informasjon om testing og vaksinasjon.

Oslo har fulgt opp nasjonale tiltak for å begrense importsmitten.

Byrådet har justert endringer i smittevernregler og – anbefalinger, i hovedsak likt for alle bydelene i Oslo. Kilde: Oslo kommune Vis mer

Flere doser i juni

FHIs modeller viste i starten av mars at en større skjevfordeling av vaksinedoser til Oslo kunne reddet flere norske liv.

Regjeringens eget ekspertutvalget, ledet av Steinar Holden, mente i også at flere vaksiner til områder med mye smitte vil gi mindre død, færre sykehusinnleggelser og raskere nedtrapping av de strengeste tiltakene.

20. mai besluttet regjeringen å gå inn for en større skjevfordeling til 24 kommuner som har hatt et vedvarende høyt smittetrykk.

Det innebærer at blant andre Oslo kommune vil få 60 prosent flere doser.

– Det skjer nå fra uke 23. I etterpåklokskapens lys er det lett å si at det burde blitt gjort tidligere. Dette kunne man ha gjort i mars måned, sier Steen.

Selv om han er glad for at Oslo får flere doser, synes han det er leit å måtte vente til juni.

– Hva tenker du om at det nå er store utbrudd andre steder i landet?

– Jeg må si at jeg har veldig respekt for det som skjer i for eksempel Hammerfest nå. Det de har måttet håndtere på kort tid viser at det kan blusse opp ganske kjapt. Vi må fortsatt huske at pandemien og smitten er her og holde avstand, sier Steen.

Nyvaksinert

Selv fikk Steen den første vaksinedosen på lørdag. Som 59-åring bosatt i bydel Nordstrand, fikk han vaksinen etter den nasjonale prioriteringslisten.

Han beskriver det som 17. mai, bursdag og julaften på samme dag:

– Jeg våknet lørdag morgen og tenkte «i dag er det min tur». Så slo det meg at det må være millioner av mennesker som må ha våknet opp med den tanken i hodet, sier han og fortsetter:

– Nå i disse dagene og månedene opplever hele verden et nytt fellesskap. De aller, aller fleste av oss skal få oppleve å ta sin vaksinedose. Det var en nærmest en religiøs følelse. Som vi har sagt hele tiden: Veien ut av pandemien er vaksiner.

14. august får han den andre dosen. Da vil hele Oslos voksne befolkning allerede ha fått tilbud om den første dosen – som vil skje første uken i juli.

Mindre forskjeller mellom bydeler

Byrådet i Oslo har foreløpig ikke bestemt om de neste ekstradosene skal fordeles likt mellom bydelene, eller om bydeler med høyere smittetrykk skal få en større andel.

Steen understreker at bydelene som ikke fikk ekstra doser sist er i ferd med å hente inn de andre.

– Forskjellene mellom bydelene med høyt smittetrykk og de med lavere smittetrykk er ikke lenger så store. Det var på åtte-ni-ti ganger høyere smittetrykk på det verste, nå er det omkring tre ganger høyere smittetrykk mellom høyest og lavest, påpeker Steen.

Samtidig vil det etter planen i uke 23 bare være fire uker til alle voksne over 18 år i Oslo vil ha fått tilbud om første dose.

– Vi vil fremover vurdere om det vil ha noe for seg å skjevfordele. Da vil smittespredningsrisikoen være viktig, Steen.