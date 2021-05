STØRE BLIR STØRRE: Ap-leder Jonas Gahr Støre og Erna Solberg får nesten like stor støtte i VGs statsministermåling. Her på partilederdebatt i 2017. Foto: Helge Mikalsen

Statsministermåling: Dødt løp mellom Støre og Solberg

I januar var gapet mellom Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) på hele 20 prosentpoeng. I mai er de nesten like store.

Publisert: Nå nettopp

Nå er festen over for statsminister Erna Solberg, som åpnet Høyres landsmøte fredag.

Etter nesten et år med suveren ledelse på VGs statsministermåling, har Ap-leder Jonas Gahr Støre tatt henne igjen.

I mai er Solbergs ledelse på kun to prosentpoeng – som er innenfor feilmarginen.

– Det var jevnt, og det er inspirerende at pilene har snudd, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

I januar svarte hele 55 prosent at de ville ha Solberg som statsminister. Hun leder fortsatt, men har ikke lenger støtten til over halvparten av folket, ifølge statsministermålingen utført av Respons Analyse for VG.

– Arbeiderpartifolk landet over står på hver dag for å stanse utviklingen av økende forskjeller, så vi kan møte mulighetene og utfordringene i årene som kommer, med fellesskap, ikke hver for oss, sier Støre til VG.

Han sier det er tre ting som gjelder:

– Trygt arbeid til alle, trygghet for helse og alderdom uansett hvor du bor og hva du tjener og en rettferdig klimapolitikk.

Både Høyre og Ap fikk en smell på VGs partibarometer for mai, der begge gikk betydelig ned fra april.

– Jevn valgkamp

Statsminister Erna Solberg er fornøyd med at hun leder også på denne statsministermålingen, selv om populariteten hennes har falt åtte prosentpoeng siden januar.

– Det alltid hyggelig med gode målinger. Det viktigste nå er å beholde kontroll med pandemien og få fart på Norge, skriver hun i en SMS til VG.

– Jeg mener Høyre har de beste løsningene for å få folk tilbake i arbeid og tette kunnskapshull som mange barn har pådratt seg etter et noe annerledes skoleår. Det blir en jevn valgkamp og jeg gleder meg.

LANDSMØTE: Erna Solberg og Høyre har landsmøte i Oslo denne helgen. Foto: Terje Bringedal

Vedum vil ikke svare på statsministerspørsmål

Både Solberg og Støre er langt mer populære enn valgets statsminister-joker, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Likevel er han glad for fremgang både på statsministermålingen og på VGs partibarometer.

Vedums teori er at det er sakene som fenger, ikke han selv.

– Senterpartiet handler ikke om meg, men et lagarbeid og om sakene vi tror på. Vi ligger høyt på målingene fordi mange er enige om at vi skal utvikle hele Norge.

– Men i denne undersøkelsen har folk blitt spurt om deg, ikke Sp?

– Jeg tror det handler om laget, jeg. Å være partileder er å være lagleder, og mitt mål å klare å være det og å bygge opp et godt lag. Så forbindes jeg nok mye med det laget jeg leder.

SVARER IKKE: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Helge Mikalsen

Vedum får 18 prosent i VGs statsministermåling, opp fra 16 prosent i april. Likevel vil ikke Sp-lederen svare på om han er aktuell for jobben.

– Er du statsministerkandidat?

– Jeg er partileder, lagleder og opptatt av at vi skal få gjennomslag, så vi kan ta vare på Norge, som vi er så glade i.

– Men er du statsministerkandidat?

– Jeg er partileder og lagleder.