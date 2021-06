BA OM TID: Anne Haabeth Rygg sier at Høyre får tid til å søke et nytt flertall. Foto: Stian Lysberg Solum

Høyre vil prøve selv: − Uverdig av Raymond

Høyres gruppeleder, Anne Haabeth Rygg, sier at de får tid til å prøve å finne et annet flertall i Oslo bystyre. Det betyr at det trolig ikke kommer noen avklaring på nytt byråd før helgen.

Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) har brukt dagen på samtaler med gruppelederne i bystyret, for å se hvilke flertall det finnes for et nytt byråd i Norges hovedstad.

Onsdag gikk Raymond Johansens byråd av etter at et mistillitsforslag mot MDG-byråd Lan Marie Berg fikk flertall. Byrådet besto av Ap, SV og MDG og de hadde støtte fra Rødt i bystyret.

Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg sier at de skal få noen dager på seg til å prøve å finne et flertall for et nytt byråd.

– Det er ti partier i bystyret og det kan finnes flere ulike flertallskonstellasjoner. Jeg mener at vi må bruke noe mer tid på å vurdere situasjonen og ikke bare la Raymond snu i døren, sier Rygg til VG.

VIL FORTSETTE: Raymond Johansen sa i går at han ønsker å danne et nytt byråd med Ap, MDG og SV. Foto: Jil Yngland

– Ville gi meg den tiden

Høyre kan ikke få flertall i bystyret uten at MDG bytter side – og vil derfor slite med å få vedtatt budsjett og andre viktige saker.

– Hva sa Marianne Borgen til deg?

– Hun ville gi meg den tiden, sier Rygg og legger til at hun ikke ønsker å tvære ut tiden unødig.

Tidligere byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har allerede sagt at han vil gjenskape sitt forrige byråd, men uten MDG-byråd Lan Marie Berg – som etter alle solemerker skal på Stortinget til høsten.

Det reagerer Rygg på:

– Jeg mener det var uverdig av Raymond Johansen å gå ut i går og relansere seg som kandidat samme ettermiddag som et flertall hadde kastet ham.

Inntil videre vil Oslo kommune styres av et forretningsministerium. Det betyr at byrådet sitter til et nytt byråd er formet, men at de ikke skal ta politiske avgjørelser utover det helt nødvendige.

Ikke snakket med MDG

Både Ap, SV og Venstres gruppeledere har bedt Borgen peke på Johansen. MDG har foreløpig ikke svart på VGs henvendelser.

– Har dere snakket med MDG?

– Jeg har ikke snakket med MDG etter at byrådet ble kastet, sier Rygg.

– Vil du ta kontakt med MDG for å sondere mulighetene for et nytt flertall?

– Vi vil bruke de neste dagene på en prosess i eget parti og gå i dialog med andre grupper i bystyret, sier hun.

TRAKK SEG IKKE: Lan Marie Berg ville ikke trekke seg i går og ble dermed kastet av et flertall i bystyret sammen med resten av byrådet. Foto: Jil Yngland

Tro på nytt byråd?

Både Ap, SV, MDG og Rødt varslet i går at de foretrakk å fortsette i samme byrådskonstellasjon som de har vært i til nå.

– Har du tro og lyst til å danne et byråd selv?

– Jeg vil gå grundige prosesser i bystyregruppen til Høyre og i vårt parti. Vi vil også ha samtaler med andre partier og grupperinger for å drøfte situasjonen. Jeg ønsker ikke å trekke noen konklusjoner nå.

Milliardsprekk

Mistillitsforslaget mot MDG-byråd Lan Marie Berg ble fremmet av Frp etter at det ble kjent at Oslos nye reservevannforsyning blir 5,2 milliarder kroner dyrere enn planlagt.

Et av de sentrale spørsmålene har vært om Berg burde ha varslet bystyret tidligere om de økte kostnadene i prosjektet. Bystyret fikk først informasjon om kostnadssprekken 20. mai i år.

VGs gjennomgang av saksdokumentene har tidligere vist at Berg ble informert ved minst fem anledninger om økte kostnader i enten deler eller hele prosjektet – uten å informere bystyret.