VAKSINE: Feilen skjedde under vaksineringen i Kongsvinger. Bildet er fra en annen anledning. Foto: Helge Mikalsen, VG

Syv personer fikk saltvannsinjeksjon i stedet for vaksine

Svikt i rutinene har før til at syv personer fikk saltvann i stedet for vaksine i Kongsvinger på torsdag. Nå tar kommunen blodprøver for å avdekke hvem som ikke fikk vaksine.

Publisert: Nå nettopp

– En rutinesvikt har medført at syv av de 147 som ble vaksinert i Holthallen mellom kl. 12.00 og kl. 13.30 torsdag 17. juni 2021 har fått saltvannsinjeksjon i stedet for vaksine.

Det skriver Kongsvinger kommune på Facebook fredag.

Avisen Mitt Kongsvinger omtalte saken først.

Mitt Kongsvinger skriver at de har vært i kontakt med kommunen, som sier at det kommer mer informasjon om hendelsen i en pressemelding klokken 14.

Kommunen skriver videre at samtlige som fikk vaksine i dette tidsrommet vil bli kontaktet av vaksineteamet, skriver avisen.

Alvorlig avvik

– Det er på grunn av retningslinjer at vi klarte å oppdage dette, sier kommuneoverlege i Kongsvinger, Camilla Kvalø Smedtorp til VG.

– Ved hjelp av blodprøver og individuell vurdering vil teamet avdekke hvem disse syv er. Avviket er alvorlig, og Kongsvinger kommune beklager sterkt at dette har skjedd. Konsekvensen er at syv personer får forsinket vaksineringen, står det i Facebook-statusen.

Kommunen vet foreløpig ikke hvem av de 147 personene som fikk saltvann i stedet for vaksine.

Disse vil få tilbud om ny vaksinering så snart kommunen får avklart hvem det er snakk om. Kommunen har informert FHI om hendelsen, skriver Mitt Kongsvinger.

– Vi skal komme med mer informasjon om dette senere i dag, men dette er en svikt og svikter det kan skje. Det viktige nå er veien videre og å få informert de som ble vaksinert i går, sier kommuneoverlegen.

– Konsekvensen er at syv personer får en forsinket vaksine. 95 prosent har en helt normal gang, forsikrer Smedtorp.