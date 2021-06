Adgangen til innreise for kjærester forutsetter at man har fått forhåndssamtykke til slikt kjærestebesøk. Dette skjer gjennom en søknad til Utlendingsdirektoratet (UDI). Ordningen blir helautomatisert og uten gebyrer. Det blir ikke klageadgang for personer som får avslag.

Fra mandag 5. juli endrer regjeringen terskelen for hva som blir et «grønt land» i Europa. Da harmoniserer de norske reglene med de europeiske anbefalingene. Grønne land blir etter dette land som har en insidens på smitte under 50 per 100. 000 de siste 14 dagene og andel positive under fire prosent, eller en smitte under 75 per 100.000 og andel positive under en prosent.