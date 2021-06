Kilde: Dødsårsaksregisteret til FHI Foto: BYKS: Både narkotikautløste dødsfall og dødsfall som skyldes alkoholbruk gikk kraftig opp i 2020. Se nærmere på utviklingen lenger nede i saken.

Flere alkoholutløste dødsfall enn overdosedødsfall i 2020

I 2020 var det 324 narkotikautløste dødsfall i Norge – det høyeste antallet på 20 år. Men ett rusmiddel alene sto bak flere enn de narkotikautløste dødsfallene, nemlig alkohol.

Publisert: Nå nettopp

Tidligere i juni offentliggjorde Folkehelseinstituttet (FHI) tallene for 2020 i Dødsårsaksregisteret (DÅR).

Samtidig publiserte de tre artikler om de nye tallene, hvorav to handlet om overdosedødsfall.

Artiklene om overdosedødsfall handlet i hovedsak om at det var det høyeste dødstallet på 20 år – og mediene, inkludert VG, videreformidlet den mørke nyheten.

Det som ble viet langt mindre oppmerksomhet, er dødsfallene som skyldes alkoholbruk. I 2020 var dette tallet høyere enn det totale antallet narkotikautløste dødsfall.

De to kategoriene har også hatt omtrent samme økning i prosent de siste fire årene.

Men fra 2019 til 2020 har dødsfall som skyldes alkoholbruk økt med 25 prosent. Til sammenligning har narkotikautløste dødsfall økt med 18 prosent.

Se hvordan antall dødsfall utløst av rusmidler har utviklet seg siden 1996:

– Jeg tror grunnen til at det generelt er mindre fokus på alkohol, er at de fleste av oss drikker.

Det sier daglig leder Kenneth Arctander Johansen i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) til VG.

– Så det er både litt vanskelig å snakke om, i tillegg til at vi hadde alkoholdebatten rundt forbudstiden og da den tok slutt. Det har ikke vært den samme intensiteten i senere tid, og det er færre organisasjoner som er opptatt av det på samme måte, legger han til.

DAGLIG LEDER: Kenneth Arctander Johansen i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Foto: Tore Kristiansen

– Langt mer omfattende problem

Seniorforsker Jørgen Bramness i Folkehelseinstituttet (FHI) er spesialist innen rusmidler og tobakk.

– Jeg er glad for at dere tar opp alkoholrelaterte problemer – fordi det er et langt mer omfattende problem, sier han da VG ringer.

Ifølge seniorforskeren har rundt 80 prosent av befolkningen brukt alkohol det siste året, mens rundt ti prosent har brukt ulovlige rusmidler i samme periode.

– Det betyr at både sykdom og død relatert til alkoholbruk er mye mer viktig og omfattende enn det tilsvarende relatert til narkotika.

Nasjonal overdosestrategi

FHIs prioritering av overdosedødsfall henger sammen med Helsedirektoratets Nasjonale overdosestrategi, forklarer seniorforsker Linn Gjersing ved instituttet.

Som en del av strategien fikk FHI i oppdrag å skrive en utvidet faglig artikkel om narkotikautløste dødsfall.

– Den utvidede nyhetssaken er derfor det samme som vi har publisert siden 2014. Det har ikke vært et tilsvarende oppdrag for dødsfall som skyldes alkoholbruk, sier Gjersing.

POPULÆRT: Alkoholholdige drikker er populært i alle samfunnslag. Her nyter statsminister Erna Solberg (H) et glass vin sammen med en øldrikkende Henrik Asheim (H), statsråd for forskning og høyere utdanning i Kunnskapsdepartementet. Foto: Fredrik Solstad

– Moralisme i obduksjonsrapporter

Seniorforsker Bramness trekker frem flere årsaker til at narkotikautløste dødsfall får mer oppmerksomhet – blant annet at vi har en tendens til å fokusere på det som er forbudt og på ting som er enkle og ikke det som er vanskelig.

– Når det gjelder narkotikarelaterte dødsfall, så er det litt enklere enn for alkoholrelaterte dødsfall. For hvis du dør av en overdose, så er det narkotikabruken du kan tilskrive dødsfallet.

Mens problemer eller dødsfall som skyldes alkoholbruk, kommer etter bruk over lang tid – og disse er sykdommer eller dødsårsaker der bruken av alkohol oftere er en bidragende faktor, ifølge Bramness.

SENIORFORSKER: Jørgen Bramness ved Folkehelseinstituttet. Foto: ROP / ROP

Han presiserer at sammenhengen mellom selve dødsøyeblikket og hva rusmiddelet har ført til, er mer kompleks for alkohol enn narkotika.

– Det er grunnen, sier han om hvorfor narkotikautløste dødsfall blir viet mer oppmerksomhet enn dødsfall som skyldes alkoholbruk.

Han legger til:

– Men så ligger det helt sikkert også moralisme i det. Vi har mye lettere for å moralisere over narkotikabruk enn alkoholbruk, også i obduksjonsrapporter.

Derfor er tallene usikre – Hva om en person har tatt heroin og ved en ulykke faller i vannet og dør – regnes det som et overdosedødsfall? FHI svarer: Lege syner liket først og sender inn dødsmelding. For rundt 90 prosent av denne typen dødsfall vil det bli foretatt en obduksjon for å klarlegge dødsårsak. Patologen er lovpålagt å sende inn resultatet av alle obduksjoner til Dødsårsakregisteret. Hvis forgiftning blir oppgitt som den viktigste dødsårsaken, blir dette registrert som en overdose. Hvis drukning blir fastsatt som den viktigste dødsårsaken, blir dødsfallet registrert som en drukningsulykke. – Alkoholrelaterte dødsfall generelt får langt mindre oppmerksomhet enn overdoser. Har dere noen tanker om hvorfor det er slik? FHI svarer: Det understrekes av overlege Guttorm Raknes fra Dødsårsaksregisteret «at tallene for alkoholutløste dødsfall er forbundet med større usikkerhet enn narkotikautløste dødsfall da bare 24 prosent er blitt obdusert. Til sammenligning ble 90 prosent av de narkotikautløste obdusert i 2020. Dette betyr at det er en større fare for feilklassifisering av alkoholutløste dødsfall sammenlignet med narkotikautløste. I tillegg ble det innført elektronisk meldesystem i DÅR i 2020 som fører til at leger kanskje kan bruke diagnoser som er klassifiserte som alkoholutløste dødsfall hyppigere enn tidligere. Vis mer

Stor oppgang under pandemien

Både antall narkotikautløste dødsfall og dødsfall som skyldes alkoholbruk gikk kraftig opp i 2020.

Tidligere i juni innrømmet helseminister Bent Høie (H) overfor VG at smitteverntiltak kan ha ført til det økte antallet overdosedødsfall, og brukerorganisasjonen RIO oppfordrer de pårørende til å vurdere et søksmål mot staten.

Johansen i RIO er ikke overrasket over at begge typer dødsfall økte forrige år.

– Man kan jo bare spekulere i at de som allerede har et problematisk forbruk av alkohol, får et mer problematisk forbruk av alkohol under pandemien. At flere drikker alene, på samme måte som vi mistenker at folk bruker ulovlige rusmidler alene.

Definisjonen på overdosedødsfall Folkehelseinstituttet har lagt til grunn en definisjon på overdosedødsfall utarbeidet av Det europeiske overvåkningssenter for narkotika og narkotikaavhengighet (EMCDDA). Narkotikautløste dødsfall omtales som overdosedødsfall. De deles i tre kategorier: Forgiftninger uten intensjon (ulykke)

Forgiftninger med intensjon (selvmord)

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som følge av rusmiddelbruk Kilde: Folkehelseinstituttet Vis mer

– Tallene er betydelig underdrevne

Ifølge Bramness i FHI er alkohol en negativt bidragende faktor til over 200 ulike sykdommer.

– Selv tallene som ligger høyere enn narkotikautløste dødsfall, er betydelig underdrevne. Det er mye høyere enn det, sier han og legger til:

– For ellers ville du ikke klart å få tallet som undersøkelsen Global Burden of Disease kommer frem til, nemlig at alkohol er blant topp fem ledende sykdoms- og dødsårsakene i verden.

Grunnen til at alkohol ikke kommer like høyt på listen over årsaker til dødsfall i Norge, er ifølge seniorforskeren fordi det bare er dødsfallene og sykdommene som har en «veldig klar sammenheng» som blir telt – for eksempel «forgiftninger eller andre veldig nære sammenhenger».

– Men du teller ikke de andre tilfellene, der alkohol er en negativt bidragende faktor.