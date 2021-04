INN FRA KULDEN: Medieinteressen var betydelig da Frode Berg ble benådet og kunne vende hjem til Norge i november 2019. Foto: Hallgeir Vågenes

Frode Berg-rapporten: Slik kan Stortinget fjerne hemmeligstempelet

Stortinget og regjeringen er rykende uenig om graden av hemmelighold i Frode Berg-saken. Det kan åpne for at Stortinget vedtar en egen lov for å overkjøre regjeringen, og avgradere rapporten fra EOS-utvalget.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Onsdag formiddag har forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) blankt avslått ønsket fra alle partiene på Stortinget om å avgradere et sammendrag av rapporten om Frode Berg-saken fra EOS-utvalget.

Berg ble ble pågrepet av russisk sikkerhetspoliti i desember 2017 og dømt til 14 års fengsel for spionasje til fordel for norsk E-tjeneste. Han ble benådet i november 2019 og fikk vende tilbake til Norge.

EOS-utvalget har undersøkt E-tjenestens rolle i saken, men rapporten fra kontrollorganet til Stortinget er i sin helhet gradert som hemmelig av Forsvarsdepartementet. Stortinget kan derfor ikke håndtere saken i åpne møter.

les også Stortinget til omkamp om den hemmelige Frode Berg-rapporten

Avslag

I et brev til Stortingets presidentskap onsdag, skriver forsvarsministeren at hensynet til skjerming av nasjonale sikkerhetsinteresser veier tyngre enn hensyn som skulle tilsi avgradering.

– Anmodningen fra Presidentskapet om å avgradere EOS-utvalgets sammendrag av sluttrapporten kan derfor ikke etterkommes, skriver Bakke-Jensen.

– Jeg er skuffet over at forsvarsministeren ikke ville imøtekomme ønsket fra en samlet komite og fra Presidentskapet om å avgradere et sammendrag, sier Dag Terje Andersen (Ap) til VG. Han leder en særskilt komite på Stortinget, med representanter fra alle partier, som har fått lese den hemmelige rapporten og skal behandle den videre.

– Og jeg er uenig med statsråden. Både komiteen og EOS-utvalget mener at rapporten kan nedgraderes uten at det truer rikets sikkerhet, legger han til.

les også Stortinget angriper hemmeligholdet: Vil holde høring med Frode Berg

Bekvemmelighet

Regjeringen «eier» sikkerhetsloven og bestemmer gradering. Men Stortinget har en mulighet til å overprøve dette:

– Jeg vil ta opp med komiteen om vi skal fremme et eget lovforslag om avgradering. Det er en veldig høy terskel for å gjøre et slikt vedtak, men muligheten ligger der, slik at hemmeligholdet ikke kan brukes som en politisk bekvemmelighet, men bare til å beskytte faktisk informasjon om rikets sikkerhet, sier Andersen.

– Vil du fremme et slikt forslag?

– Jeg vil høre med komiteen om det er stemning for det først, sier Dag Terje Andersen.

les også Frode Berg fikk ikke lese Frode Berg-rapporten

Ønsker tvang

Både SV og Rødt ønsker å tvinge regjeringen til åpenhet gjennom en egen lov:

– Jeg tror dessverre det blir nødvendig, sier Freddy Andre Øvstegård (SV).

– Hvis ikke Stortinget nå tar grep og avgraderer vil det være et alvorlig tilbakeslag for kontrollen med de hemmelige tjenestene, sier Rødt’s Bjørnar Moksnes.