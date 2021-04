KJØPT: De første F-35 kampflyene landet på Ørland flystasjon i 2017. Foto: Ole Martin Wold

Rødt tar kampfly-kjøpet til Stortinget

Rødt’s stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes mener at kostnadene for Norges 52 nye F-35 kampfly blir så høye at de kan påvirke forsvarsevnen, og ønsker Riksrevisjonens kritiske blikk på anskaffelsen.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

I et representantforslag til Stortinget skriver Moxnes at kampfly-anskaffelsen, som Stortinget godkjente i 2009, er det dyreste skattefinansierte anskaffelsen som noen gang er foretatt.

Etter VGs omtale av vurderinger i USA og Storbritannia om å redusere landenes store bestillinger av F-35 fra Lockheed Martin, vil Rødt ha en ny gjennomgang av den opprinnelige kjøpsprosessen.

les også Tillitskrise for nytt norsk kampfly: «Du kjører ikke din Ferrari til jobben hver eneste dag»

Ber om ny gjennomgang

«Investeringskostnadene og fremtidige driftskostnader for F-35 er så store at det vil påvirke de økonomiske rammebingelsene for alle deler av Forsvaret og Norges forsvarsevne i tiår fremover», skriver Rødt i forslaget.

Konkret ønsker Moxnes at Riksrevisjonen skal foreta en særskilt undersøkelse av

anskaffelsesprosessen og grunnlaget for valget av nye kampfly tilbake i 2009.

Kampflyet F-35 – som Norge har 52 fly i bestilling av – sliter nå med en betydelig tillits-smell. I USA utreder flyvåpenet rimeligere alternativer. Storbritannia melder nå at de vil kjøpe ned mot 48 fly, mens planen var å anskaffe 138.

– Valget av F-35 ble begrunnet med at dette kampflyet som best tilfredsstilte Norges krav til operativ og teknisk ytelse og hadde de laveste investerings- og levetidskostnadene. Det bør undersøkes om informasjonsgrunnlaget for valget av F-35 var godt nok eller ikke, skriver Moxnes i en epost til VG.

les også Krigen om kampflyene: Derfor valgte Norge F-35

– Anskaffelse i rute

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har forsvart anskaffelsen:

– Vi har valgt F-35 for forsvaret av Norge. Vår erfaring så langt er god. Leveransen så langt har vært i rute, både på tid og kostnader. I USA handler debatten om at F-35 er et så bra fly at de ser etter et enklere fly i lav-intense konflikter, sa Kristoffersen til VG.

Men samtidig antydet han at dersom det blir produsert færre fly, vil det kunne øke kostnadene pr. fly for senere oppgraderinger.