PÅ ROMERIKE: Thea Bareksten (til venstre) og Sigrid Holmøy Nyhammer har begge tilbrakt påsken på Romerike. Nyhammer måtte avlyse påskebesøk til bestemoren på Vestlandet for andre påske på rad. Foto: Mattis Sandblad

Betaler en høy pris med strenge tiltak: − Noen pantsetter husene sine

LILLESTRØM (VG) Ved siden av Oslo er kommunene på Romerike blant dem som betaler en høy pris under nedstengningen.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg kjenner det begynner å gå på overtid, sier Thea Bareksten til VG.

Hun og venninnen Sigrid Holmøy Nyhammer står på togstasjonen på Lillestrøm venter på toget til Oslo. Andre påskedag er byen folketom, med unntak av noen turgåere og reisende som skal ta toget.

Bareksten bor i Lillestrøm, og er permittert for andre gang fra jobben i en leketøysbutikk på Strømmen Storsenter.

– Første gang jeg ble permittert var i februar. Så hadde vi åpent en uke før det stengte igjen på grunn av retningslinjene som sa at butikkene kjøpesentrene måtte stenge i midten av mars, sier hun.

– Jeg trener og forsøker å gå tur med venner, men det skjer ikke mye for tiden.

Lillestrøm er blant kommunene som har hatt trenge tiltak lenge. Kommunen har 43 gjeldende tiltak, 14 av dem lokale, etter at Regjeringen innførte tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) i hele Viken fylke.

RIBBET: Lillestrøm har slitt med høye smittetall, og betaler prisen gjennom en streng nedstengning. Foto: Mattis Sandblad

Begge har vært hjemme hos foreldrene sine på Romerike i påsken, og har holdt seg mye sammen med familien.

– Jeg skulle egentlig til bestemoren min, som bor i Nordfjord, i påskeferien. Vi drar dit hvert år, men dette er andre påsken hvor vi ikke får dratt. Men man må jo bare holde ut, sier Nyhammer.

– For meg er det viktigste at coronaen forsvinner, så det er vel bare å holde ut til dette er over, sier Bareksten.

STILLE: Ingun Brunborg går tur med hunden sin i den folketomme gågaten i Lillestrøm. Foto: Mattis Sandblad

Stengt by

– På en solskinnsdag pleier det å være massevis av folk her. På begge sider av gaten er det flere uteserveringer her, sier Ingun Brunborg.

Hun peker nedover gågaten i Lillestrøm, som er ribbet for bord og stoler.

Kanskje ville det ha vært noen flere mennesker å se om det ikke var for den sterke vinden, men i gaten er det ekstra stille – selv til å være helligdag. I mars stengte alle spisesteder i Lillestrøm for servering – både ute og inne.

– I tillegg er alle småbutikkene som ligger på gateplan her stengt. Det virker ikke riktig, sier Brunborg.

Som mange andre holdt Brunborg seg hjemme i påsken. Hun har sittet på hjemmekontor siden 12. mars i fjor, og må tilbake på hjemmekontor når ferien er over.

– Det har sine fordeler og ulemper. Men du blir latere og tykkere av hjemmekontor.

Men du får gått mer tur med hunden?

– Jo, men hun har blitt tykkere, hun også.

BEKYMRET: Ordfører Jørgen Vik (Ap). Foto: Mattis Sandblad

– Noen pantsetter husene sine

Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik (Ap) forteller at det er tungt å se byen stengt uke etter uke.

VG møter han utenfor hjemmet sitt, bare et par minutters kjøretur fra Lillestrøm sentrum.

– Det er forferdelig. Folk går konkurs, de mister levebrødet sitt, noen pantsetter husene sine, sier han.

Du har hørt om folk som har pantsatt husene sine?

– Ja, ja. Det har jeg.

Rett før påske behandlet formannskapet i Lillestrøm kommunen krisepakkene fra januar og februar, der krisepengene fra regjeringen til næringslivet skulle fordeles ut til bedrifter i kommunen.

I denne omgang gikk 25 millioner kroner til næringslivet, forteller han.

– Vi er rigget så vi kan gjennomføre det på en effektiv måte. Vi brukte tre uker på prosessen, fra vi utarbeidet kriterier for tildeling, til utlysning, søknadsfrist og behandling, sier Vik.

Mener vaksineringen går for tregt

Ordfører Vik synes det går tregt med vaksinering i kommunen.

– Alle synes det. Men det går ikke tregt når vi får vaksinene – da setter vi dem med en gang.

Han peker på flinke ansatte og god kapasitet.

– Vi mangler bare vaksiner. De bruker omtrent tre kvarter på hver vaksinedose inkludert skjemautfylling, vaksinering, og 20 minutter oberservasjon fra lege.

I Lillestrøm har det ikke vært et stort problem at folk har takket nei til vaksine for å reise bort i påsken.

– Vi har vaksinert skjærtorsdag og langfredag, og det var ikke noen – så langt jeg vet – som har takket nei fordi de skulle på hytta. Så sånn gjør vi det her. Vi får vaksine, også sier vi takk, forklarer ordføreren.

VANSKELIG: Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik mener de bør vurdere å vaksinere unge først. Foto: Mattis Sandblad

Ordføreren har lagt merke til debatten om hvem som skal få vaksine når alle de i risikogruppen har fått.

– Når vi kommer oss nedover i aldersgruppene så kan det kanskje være smart å bruke også andre kriterier enn alder når vi tildeler. Det kan jo hende at vi skal prioritere 20-åringene foran 40-åringene.

Han legger til at de selvfølgelig skal vaksinere de med høy sannsynlighet for å bli dårlige først.

– Men så skal vi jo videre. Det at 65-åringene blir prioritert, også skal de få lov å dra til syden uten karantene mens barnebarna deres sitter hjemme med digital undervisning. Det går ikke. Da smeller det.

Han legger til at dette er en stor og vanskelig debatt.

Kommunen hadde en smittetopp uken før påske, men Vik forteller at situasjonen har vært stabil gjennom påsken.

– Vi har klart å bryte kurven – den har flatet ut. Alle ordførere vil sikkert si det samme om sin kommune, men jeg ser at de aller fleste slutter opp om tiltakene. Folk har rett og slett sluttet opp om den tunge nedstengningen, sier han.

– Folk lever annerledes. Mange lever triste, ensomme liv, men det er det eneste som funker. Færrest mulig nærkontakter og flest mulig vaksinedoser.