BEKYMRET: Ordfører i Kvam herad, Torgeir Næss, beskriver smittesituasjonen i kommunen som «urovekkende». Foto: Marit Hommedal

Stort utbrudd i Kvam herad: − Utbruddet har eskalert

På to dager har den lille kommunen på vestlandet fått 23 smittede. Ordføreren er bekymret.

Publisert: Nå nettopp

– Utbruddet har eskalert og vi er bekymret for at det kan være villsmitte i samfunnet, sier ordfører Torgeir Næss (Ap) til VG.

Forrige onsdag fikk kommunen påvist et tilfelle av corona. På under en uke har smittetallet økt til 23 personer og over 300 personer i karantene. Det bor 8457 personer i kommunen.

Det var Hordaland Folkeblad som først omtalte saken.

Ordføreren beskriver situasjonen som «urovekkende».

– Vi hadde et betydelig utbrudd i starten av februar i forbindelse med utbruddet i Ulvik. Da kjente vi derimot til smitteveiene. Det gjør vi ikke nå.

Treningssenter, idrettshaller, svømmehaller, kino og museer må holde stengt. Øvinger og trening innendørs forbys og maksimalt 50 personer kan delta i gravferder.

Det blir også innført munnbind-påbud på kollektivt og hvor det ikke er mulig å holde stor nok avstand.

Tiltakene gjelder frem til 14. april.

Strenge tiltak

Ordfører Næss sier smitten har gått i bofelleskap i pleie og omsorg-tjenesten, og i videregående skoler i kommunen. Det er også mistanke om smitte i flere barnehager. Fra tirsdag blir skoler og barnehager plassert på rødt nivå.

– Alle skoler og barnehager er stengte tirsdag, men flere åpner igjen fra og med onsdag. Barnehagene og skolene holdes åpne for sårbare barn og unge og for barn til foreldre med samfunnskritiske funksjoner, sier ordføreren.

Skolene Tørvikbygd, Ålvik og Strandebarm åpner igjen onsdag, mens Øystese og Nordheimsunn fortsetter med digital undervisning ut uken.

UTBRUDD: Smitteutbruddene i Kvam Herad skal blant annet ha gått i videregående skoler i kommunen. Foto: Marit Hommedal

– Skal klare å få kontroll

Ordfører Torgeir Næss sier kommunene nå utfører omfattende testing for å få kontroll på situasjonen. Kommunen innfører også utvidet ventekarantene for nærkontakter og husstandsmedlemmer.

– Opplever dere smittesituasjonen i kommunen som ute av kontroll?

– Situasjonen er urovekkende, men vi skal klare å få kontroll på situasjonen om noen dager med de tiltakene vi nå innfører.