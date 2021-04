VAR IKKE PRIORITERT: De 24 personene som ble vaksinert, var ikke på kommunens prioriteringsliste da de fikk vaksinen. Foto: Tore Kristiansen

Sendte feil pasientliste – 24 personer fikk vaksine før det var deres tur

En fastlege i Lørenskog sendte feil pasientliste til kommunen. Det førte til at 24 personer utenfor høyrisikogruppen ble vaksinert.

Av Oda Ording

Publisert: Nå nettopp

Lørenskog kommune ble fredag i påskeuken kontaktet av noen innbyggere som fortalte at de hadde fått tilbud om vaksine – til tross for at de ikke hadde underliggende sykdommer.

Da kommunen kontrollerte listene de hadde fått fra innbyggernes fastlege, oppdaget de feilen:







– Det viste seg at vi ved en feiltagelse hadde mottatt en usortert liste fra en av våre fastleger. Fastlegen hadde opprinnelig sendt riktig liste, men da hen skulle legge til ytterligere to personer, fulgte den usorterte listen med, sier direktør for Helse, omsorg og mestring i Lørenskog kommune, Gry Røste, til VG i et skriftlig svar.

Slik er FHIs prioriteringsrekkefølge Inntil 20 prosent av tilgjengelige vaksiner i kommunene kan gis til utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten. Disse vaksineres parallelt med de ulike prioriteringskategoriene av risikogrupper. Kriteriene som ligger til grunn for utvelgelse av helsepersonell er: Helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte

Har direkte pasientkontakt hvor smitte fra pasient til ansatt er en risiko Resten av dosene skal gis til personer i risikogruppene, i første omgang: Beboere i sykehjem

Personer som er 85 år og eldre

Personer som er 75–84 år

Personer som er 65–74 år, og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp Vis mer

Altså inneholdt listen navn på innbyggere som på det tidspunktet ikke var prioritert for vaksinering. Det førte til at en del pasienter som ikke tilhørte høyrisikogruppen feilaktig ble videresendt til vaksinekontoret.

Et mindretall av disse fikk tilbud om å vaksinere seg.

– Noen har benyttet seg av tilbudet, mens noen ringte inn, og sa de ikke skulle vært tilbudt time, sier Røste.

Dermed ble 24 personer, som ikke skulle hatt vaksinetilbud på dette tidspunktet, vaksinert. Noen av disse hadde ifølge kommunen en underliggende risikosykdom, men var ikke i høyrisikogruppen som de vaksinerer nå.

Ifølge kommunen ønsker ikke den aktuelle fastlegen å kommentere saken overfor VG, men vedkommende skal være innforstått med kommunens beskrivelser.

Kommunen: Vil ikke føre til stor forsinkelse

Røste forklarer at kommunen av personvernhensyn kun får tilsendt navnelister fra fastlegene over personer som skal tilbys vaksine. Dermed har de ikke anledning til å kvalitativt ettergå prioriteringslistene fra fastlegene.

– Men vi opplever at fastlegene gjør en grundig jobb med å vurdere prioriteringen på sine listepasienter. Vi jobber aktivt med å følge opp at de som vaksineres tilhører riktig aldersgruppe og risikogruppe. Det var slik vi oppdaget denne hendelsen. Fastlegen oppdaget også at det måtte ha skjedd en feil, og varslet oss tirsdag etter påske, sier hun.

Ifølge kommunen vil feilen ikke føre til en nevneverdig forsinkelse for vaksineringen av innbyggerne.

– Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre arbeidsprosesser og rutiner, siden det stadig er endringer i vaksineprogrammet. Vi er takknemlige for at innbyggere er oppmerksomme og gir oss beskjed når de oppdager uregelmessigheter, sier Røste.

