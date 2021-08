SP-LAND? Trygve Slagsvold Vedum ser Molde i det fjerne, Møre og Romsdals nest største by. Dette er ett av åtte fylker hvor han satser på at Sp skal bli største parti ved å målbinde velgerne. Foto: Rodrigo Freitas

Her er Vedums mål: Vinne regjeringsmakten og halve kongeriket

MOLDE (VG) Senterpartiets store mål er å bli største parti i åtte av de 19 gamle fylkene. – Ap er vår hardeste konkurrent, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Av Andreas Haakonsen og Rodrigo Freitas (foto)

– Vi er på et helt annet sted som parti nå, og vi ser store muligheter.

Senterparti-lederen skuer utover fjorden i det Hurtigruten begynner innseilingen til Molde.

Vedum er i gang med sin første ordentlige valgkampuke der han reiser fra Nordkapp og sørover. Nå er han i Møre og Romsdal, som er et av fylkene Vedum håper at skal «farges grønt» under stortingsvalget den 13. september.

Ved stortingsvalget i 2013 ble ikke Senterpartiet største parti i noe fylke. I 2017 ble partiet størst i ett fylke: Sogn og Fjordane, Norges da nest minst befolkningsrike fylke.

Nå løfter Vedum på sløret og avslører partiets hårete mål i 2021: Bli største parti i åtte av de 19 gamle fylkene.

– Det er en ambisjon, men det er innenfor rekkevidde når vi ser på målingene. Så det er ikke noe hovmodig ved at jeg sier det, sier Vedum.

Sp-lederens mål er å målbinde velgerne i Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Hedmark og Oppland.

De gamle fylkene fungerer fortsatt som valgdistrikter i årets stortingsvalg, til tross for regjeringens regionreform.

– Ap er vår hardeste konkurrent

I Møre og Romsdal er det hele fire partier som er nærmest jevnstore og kjemper om å bli størst: Ap, Frp, Høyre og Sp.

I det gamle nabofylket Sogn og Fjordane ligger Sp, ifølge målingene, an til å cruise inn til seier – og var nesten dobbelt så store som Ap på NRKs junimåling.

De resterende seks fylkene som Vedum vil kapre er alle tidligere røde bastioner, der Arbeiderpartiet har hatt grepet om velgerne i årevis. Det gjelder de tre nordligste fylkene – i tillegg til Nord-Trøndelag, Hedmark og Oppland.

Også ved årets valg er det Arbeiderpartiet Vedum kniver med for å kapre førsteplassen i disse fylkene.

– Det er ikke så unaturlig. Det er en grunn til at vi ønsker å gå sammen med Ap i regjering. Det som er vår nærmeste samarbeidspartner, er også vår hardeste konkurrent, sier Vedum.

– Er Ap en hardere konkurrent enn Høyre?

– Høyre er vår desidert hardeste motstander, men i konkurransen med velgerne er både Høyre og Ap harde konkurrenter. Så har vi sett i tall at ved stortingsvalget i 2017, fikk vi flest velgere fra Høyre, Frp, KrF og Venstre til sammen – men det enkeltpartiet vi fikk flest velgere fra var Ap, sier Vedum.

– Forskjellen er at Ap er vår nærmeste samarbeidspartner, men selvfølgelig også en av våre hardeste konkurrenter, legger han til.

Se hvordan det ligger an i fylkeskampen mellom Ap og Sp under.

Kampen mellom Ap og Sp – slik ligger de an Slik lå Sp an i kampen om å bli størst, ifølge NRKs fylkesmålinger, utført av Norstat, i juni. Finnmark

Ap: 26 prosent

Sp: 26,9 prosent Troms

Ap: 24,4 prosent

Sp: 23,8 prosent Nordland

Ap: 21,7 prosent

Sp: 26,1 prosent Nord-Trøndelag

Ap: 36,1 prosent

Sp: 27,3 prosent Sogn og Fjordane

Ap: 22,4 prosent

Sp: 40,3 prosent Møre og Romsdal

Ap: 17,3 prosent

Sp: 20,3 prosent

Høyre: 23,0 prosent

Frp: 18,0 prosent Hedmark

Ap: 28,7 prosent

Sp: 34,1 prosent Oppland

Ap: 29,3 prosent

Startet valgkampen med Ap-angrep

Sp-lederen åpnet reisen sin ved å gå til angrep på Arbeiderpartiet i Nord-Norge. Han sa til NTB at Ap har støttet flere av regjeringens sentraliserende reformer – og varslet samtidig tøffe forhandlinger med Ap etter valget.

– Vi synes flere av de store reformene har vært feil, mens Ap synes det er riktig. Det er en ærlig sak. I de store reformene har vi vært det tydeligste opposisjonspartiet, sier Vedum til VG.

– Kommer dere til å drive valgkamp mot Ap?

– Nei. Vi skal drive en valgkamp for regjeringsskifte. Da handler det om å få frem de politiske motsetningene Så er det ingen tvil om at Støre og jeg har ulikt syn når det gjelder norsk EU-medlemskap. Så må folk velge selv. Det er en ærlig sak.

– Hvordan vil du jobbe for å få frem forskjellene mellom deg og Ap?

– Snakke om saker. Målet er å få frem hvilken ny retning vi ønsker å få for Norge. Når det kommer til å utvikle hele Norge, er Sp den tydeligste kraften. Så mener jeg at Sp og Ap vil få til mye sammen.