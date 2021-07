Se VGs reisekart: Hit kan du reise fra mandag

Fullvaksinerte og personer som har hatt corona de seks siste månedene er unntatt fra innreisekarantene. Har du fått første vaksinedose for mellom tre og 15 uker siden eller er under 18, kan innreisekarantenen avsluttes etter tre døgn hvis du tester negativt.

Folk som har fått én vaksinedose (for over tre uker siden) kan ta karantenen hjemme selv om de kommer fra et mørkerødt land med hotell-krav. Helsenorge.no har en oversikt over hvilke regler som gjelder for hver gruppe.

Men det er kun coronasertifikat fra Norge, Danmark, Sverige eller EU som kan verifiseres av norske myndigheter og dermed kan brukes til å dokumentere om du er vaksinert eller har vært smittet.