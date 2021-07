Hagl på størrelse med druer i Telemark: − Har aldri sett på maken

Kalenderen viser 31. juli og bakken ble hvit flere steder i Telemark. – Litt oppsiktsvekkende, sier meteorolog.

Sander Persson (22) har bodd på Rjukan i Telemark hele sitt liv, men lørdag fikk han en opplevelse han ikke hadde vært borti før. Plutselig var bakken dekket av to centimeter hvitt, midt på sommeren.

– Det hadde regnet fram til for rundt en time siden, men plutselig kom det en runde styrthagl. Jeg fikk litt sjokk da jeg kjørte oppover, for lenger sør i sentrum er det masse flom, sier Persson til VG rundt klokken 17.15 lørdag.

Vanskelig med sommerdekk

22-åringen beskriver situasjonen som kaotisk.

– Det er masse turister her som ikke skjønner hva som skjer, og det er vanskelig å kjøre med sommerdekk fordi det er så glatt. Jeg skulle opp en veldig slak bakke og måtte stoppe. Det var så vidt jeg fikk tatt i gang, jeg sto bare og spant, forteller han.

HVITT: Det ble plutselig vanskelig å kjøre i Rjukan sentrum, da en haglskur sørget for julestemning i juli. Foto: Privat

Persson sier han er vant til at det kan være en del «rart vær» nær den 1883 meter høye Gaustatoppen, men at han aldri har opplevd lignende før.

– Jeg har aldri sett på maken. Haglkornene var tre-fire ganger større enn det jeg har opplevd før. Jeg syns dette er merkelig, og man blir litt satt ut. Det er overveldende at naturen kan endre seg så fort, sier han.

– På størrelse med druer

Det er ikke kun på Rjukan det har haglet ned. I telemarksbygda Vråliosen i Kviteseid, rundt 10 mil sør for Rjukan, fikk Lars Erik Wærness Wraa og familien seg en overraskelse på campingtur.

– Dette må være noe historisk. Vi har aldri opplevd dette før. Jeg har sett hagl på vinteren, men aldri så store. De er omtrent på størrelse med en drue, sier Wraa til VG.

Han sier de vanligvis opplever veldig fint vær i området på sommeren, men denne lørdagen var det grått. Plutselig hørte de et dunk på taket, så var haglskuren i gang.

– Vi søker tilflukt nå, og er glad vi er under tak. Jeg tror det hadde gjort ganske så vondt hvis du hadde fått det haglet i hodet. Du kan ikke sitte ute, forteller Wraa.

Ustabile luftmasser har skylda

Vakthavende meteorolog Per Egil Haga forteller at dette ikke er et vanlig fenomen på sommeren, men at ustabile luftmasser kan forårsake plutselige haglbyger.

– Det er et ganske kraftig bygeværsområde med torden som ligger fra Agder og nordover mot Telemark og Rjukan-området, og videre nordøstover. Av og til skjer det at det blir hagl i kraftige bygeværssituasjoner, og da kan haglkornene bli ganske store. Det kan faktisk gjøre at bakken blir hvit når bygene blir kraftige, sier han.

– Hagl er ispartikler, og rekker ikke alltid å smelte på vei ned om de kommer med stor hastighet. Høyt oppi skyene er det kaldt, og ofte tiner gjerne snø eller ispartikler på vei ned. Når de kommer med høy intensitet, blir ispartiklene som kuler, forteller han.

Dette er imidlertid ikke et tegn på ekstremvær, beroliger Haga.

– Dette er vær som er litt utenom det vanlige, og et fenomen som vi legger merke til. Det er litt oppsiktsvekkende, men vi kan ikke kalle det ekstremvær.

Bygeværet fortsetter – og slik blir det i resten av landet

Det er Sørlandet som vil bli helgens værvinnere, mens temperaturen i resten av landet vil holde seg under 20 grader. Det er imidlertid ventet byger også der i løpet av søndag.

På Østlandet og i Agder vil det fortsatt forekomme ustabile luftmasser i dagene fremover.

– Det vil bli noen regnskurer, og kan bli torden med sol innimellom, men også mye skyer. Den kraftigste bygeaktiviteten vil skje i kveld og natt, men det fortsetter også på søndag, sier Haga.

VÆRET SNUR: I neste uke vil det i løpet av første halvdel bli best temperatur i sør, før det så snur, og nord blir værvinnerne. Bildet er tatt i Røssesundet på Tjøme. Foto: THOMAS ANDREASSEN

Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal vil oppleve enkelte regnskurer gjennom helgen, men mindre byger enn i øst.

– Det er gode muligheter for sol noen steder sør for Nordfjord innimellom bygene, der også temperaturen kan bli rundt 20 grader. Ute på kysten vil det blåse en del, og det kan bli sterk vind fra nordlig retning. Det ser ut til at det kan komme til stiv kuling enkelte steder på kysten, så det blir altså dårlig båtvær gjennom helgen, sier Haga.

Blir varmt i sør, så i nord

Både Trøndelag og Nord-Norge vil være preget av en nordvestlig værtype, og temperaturen vil holde seg godt under 20 grader. Mens man kan vente yr og småregn flere steder i Trøndelag, kan man få snø på fjelltoppene i Nordland og Troms gjennom helgen.

Finnmark vil være preget av lavtrykk med nedbør, men våtest blir det i Øst-Finnmark.

– Der kan det bli ganske kjølig, mens det i vest ser ut til å kunne bli en del sol og trolig lite eller ingen nedbør. Men temperaturen vil ikke stige over 15 grader der heller, sier meteorologen.

Gjennom neste uke vil det bli best i sør i første halvdel, men så kan det snu.

– Det ser ut til å bli temperatur i overkant av 20 grader i sør og øst og vest, mens det i den nordlige delen ventes mer kjølig vær og mer nedbør. I slutten av uken blir det best i nord, sier Haga.