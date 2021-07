BARKET SAMMEN: Hadia Tajik og Sylvi Listhaug argumenterte heftig om Frps rolle i 22. juli-oppgjøret i Dagsnytt 18 på NRK onsdag kveld. Foto: NTB

Heftig 22. juli-krangel mellom Listhaug og Tajik

Aps Hadia Tajik og Frps Sylvi Listhaug barket onsdag kveld sammen i en heftig 22. juli-duell på NRK.

I en kronikk i Nettavisen tidligere på onsdag anklaget Sylvi Listhaug «enkelte» for å brunbeise Frp.

«Det virker å være enkeltes mål å brunbeise Fremskrittspartiet, og fremstille oss som en gjeng bestående av ytterliggående konspirasjonsteoretikere», skriver Listhaug.

Hun reagerte sterkt på at Ap-leder Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet på tiårsmarkeringen for terrorangrepet ba høyresiden om å ta et særlig ansvar for å ta avstand fra høyreekstremisme.

– Det som er uakseptabelt er denne insinuasjonen om at Frp har ansvar for denne gjerningen som ble begått i 2011. Det er det mange føler på. At vi er litt skjøvet ut av dette fellesskapet, sier Listhaug til NRK.

Hun fikk kraftig motstand av Ap-nestleder Hadia Tajik.

– Når det blir begått terrorangrep av høyreekstreme som har skjedd to ganger de siste ti årene, så er det naturlig å forvente at også høyresiden deltar i debattene om dette, sier hun.

– Vi vet at konservative muslimske autoriteter kan ha en særlig rolle i å avradikalisere islamister, fordi de blir lyttet til på en annen måte i de miljøene. Da er det naturlig å forvente at autoriteter på høyresiden kan ta en lignende rolle. Det er ikke brunbeising, sier Tajik.

KRITISERER AP: Sylvi Listhaug angriper Arbeiderpartiet i Dagsnytt 18 på NRK.

Forsvarer «snikislamisering»

Listhaug mener Frp er utsatt for brunbeising og mener det er urettferdig.

– Det første dryppet kom i 2017 da Støre var ute og sa at man skulle ta opp mer Frp sin rolle i dette. I 2018 var han ute med at han skulle bruke det mer. Vi har sett i det siste året at det stadig kommer drypp der Frp blir dratt inn i 22. juli. Ikke bare fra Ap, men også fra kommentatorer. I kommentarfeltet florerer det med påstander om dette. Det er det ansvar vi definitivt ikke tar, sier hun.

– Frps rolle i disse årene er å være en stemme i innvandringspolitikken er å ta opp de utfordringene vi står i. Vi har turt å ta de vanskelige debattene, sier Listhaug.

I NRKs debatt forsvarer Sylvi Listhaug også bruken av ordet «snikislamisering» som ble brukt av daværende Frp-leder Siv Jensen i debatten om politi-hijab i 2009 – og avviser at det er snakk om en konspirasjonsteori.

– Det handler om at man skal ha særkrav, sier Listhaug og viser blant annet debatten rundt kjønnsdelt svømming.

VG har bedt Listhaug utdype sine kommentarer, men hun har ikke hatt mulighet onsdag kveld.

– Etablert konspirasjonsteori

Ap-nestleder Hadia Tajik sier at snikislamisering er en kjent konspirasjonsteori.

Hun sier at hun er mot kjønnsdelt svømmeundervisning.

– Når det gjelder begrepet snikislamisering, så var det ikke første gangen jeg hørte begrepet i 2009 med debatten om politihijab. Jeg så det i hatbrevene jeg fikk da jeg var ung politisk rådgiver i Ap. Det handlet om at man ikke kunne stole på sånne som meg, fordi muslimer i Norge med offentlige verv egentlig er svikere fra innsiden, sier Tajik.

– Dette er en kjent og etablert konspirasjonsteori i høyreekstreme miljøer. Og så løftet Frps leder begrepet inn i den offentlige debatten, som om det er en politisk analyse. Nå kommer Listhaug med en ny fortelling om hva begrepet er, sier hun.

Tajik understreket at begrepet er tungt etablert i de høyreekstreme miljøene.

Ber dem ta ansvar

Hun avviste samtidig at partiet har prøvd å sette Frp i bås.

– Hva mener dere egentlig når dere sier at Frp og andre høyrepartier har særskilt ansvar for å ta avstand fra høyreekstremisme? Ligger det egentlig under her at de har et ansvar også for terrorhandlingene 22. juli?

– Nei, og jeg vil være veldig tydelig på at jeg ikke synes det er greit å sette Frp i bås med Breivik. Det er bare en som har ansvaret for terrorangrepet 22. juli. Det er gjerningsmannen selv, sier Hadia Tajik til NRKs programleder Lilla Sølhusvik.

PEKER PÅ FRP: Ap-nestleder Hadia Tajik mener Frp må være sitt ansvar bevisst.

Aps nestleder roste Listhaug for å ta avstand fra høyreekstreme organisasjoner som muslimfiendtlige SIAN og nynazistiske Nordisk Motstandsbevegelse.

– Men jeg skulle også ønske at hun tok enda tydeligere avstand fra det tankegodset de bringer med seg. Det vi opplever noen ganger er at Listhaug eller representanter fra Frp tar en del av konspirasjonsteoriene i det tankegodset inn i den norske politiske debatten, sier Tajik.

Konspirasjonsteorier

Tajik drar frem Sylvi Listhaugs Facebook-post som førte til hennes avgang som justisminister.

I mars 2018 la Listhaug ut et bilde av terrorister fra den somaliske al-Shabaab-militsen med teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

– Påstanden er usann og en konspirasjonsteori, sier Tajik.

– De holder seg også med tillitsvalgte som spør seg om det ikke er på tide med et nytt korstog. Korstogene er blant annet kjent for massakrering og kriging, sier hun og viser da til tidligere justisminister Per Willy Amundsens uttalelser.

Hadia Tajik ønsker ikke å utdype sine kommentarer til VG.