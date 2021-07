VAKSINE: En kvinne får vaksinen i april. Foto: Javad Parsa, VG

Forventer at covid-syke fullvaksinerte er like smittsomme

Ettersom mRNA-vaksiner ikke er hundre prosent effektive, heller ikke mot delta-varianten som dominerer, vil fullvaksinerte kunne bli syke og være smittsomme.

For alfa-varianten av coronaviruset viser studier at vaksinene i det norske vaksinasjonsprogrammet er rundt 95 prosent effektive. For delta-varianten, som nå dominerer i Norge, legger FHI til grunn at effektiviteten er rundt 90 prosent.

Dermed vil flere fullvaksinerte bli syke. Og når en fullvaksinert person først utvikler covid-19, forventes det at vedkommende er like smittsom som en uvaksinert covid-syk.

– Hvis man som fullvaksinert likevel skulle bli syk, altså være blant de ti prosentene som ikke får full beskyttelse av vaksinen, er det ikke overraskende at man kan være like smittsom som en uvaksinert som blir syk av Covid-19, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til VG.

Dermed:

– Vi må også regne med at andelen fullvaksinerte som legges inn for covid ved norske sykehus vil øke, nå som vaksinedekningen i befolkningen øker. Dette er ikke fordi vaksinene er lite effektive, men nettopp fordi vaksinasjonsdekningen etter hvert blir svært høy i Norge, sier han.

– Hvis vi hadde vaksinert 100 prosent av den norske befolkningen, ville jo 100 prosent av de sykehusinnlagte med covid 19 vært fullvaksinert, fortsetter han.

Denne oppklaringen kommer etter at flere amerikanske medier - også VG - skrev at fullvaksinerte kan spre viruset i like stor grad som uvaksinerte. Det riktige er en kjensgjerning - altså at fullvaksinerte kan bli syke og dermed være smittsomme.

– Det er ikke et uventet resultat at når man først blir syk, så er virusutskillelsen høy, men det fortsatt slik at fullvaksinerte er cirka 90 prosent beskyttet mot å bli syk av Delta-varianten, sier han.

Vaksinerte må holde seg hjemme ved symptomer

Gunnveig Grødeland forsker på immunologi og vaksineutvikling på Immunologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Hun sier at deltavarianten kan gi flere gjennombruddsinfeksjoner for vaksinerte, altså at viruset bryter gjennom, enn tidligere varianter.

– Den er litt annerledes, så antistoffene har litt redusert effekt. Vaksinen er likevel veldig effektiv og vil beskytte de aller fleste mot sykdom og alvorlig sykdom, men vil slippe gjennom hos noen få, sier Grødeland.

– Betyr det at flere fullvaksinerte vil smitte videre?

– Det kommer an på. Hvis fullvaksinerte som får symptomer er flinke og holder seg hjemme, vil ikke det nødvendigvis være et større problem.

Grødeland forklarer hvorfor fullvaksinerte også kan bli syke:

– Når viruset har endret seg litt, slik som deltavarianten, vil evnen til de nøytraliserende antistoffene kunne være litt svekket. Derfor vil i noen tilfeller viruset kunne bryte gjennom immunsystemet og likevel gi sykdom til tross for at man er vaksinert.

– Hvis det skjer vil de ha andre typer immunresponser, som gir kortere og mildere sykdomsforløp. Når viruset har brutt gjennom vil man kunne smitte andre med det.