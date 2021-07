BLI LYSTEN: I en meldingsutveksling mellom politimannen og en av de fornærmede kvinnen skriver politimannen at det får bli en artig bonus at kvinnen skulle bli «lysten på nå anna :-)». Det er Spesialenheten, som holder til på Hamar, som har etterforsket saken. Foto: Privat/VG

Slik ble sex-anklagene mot politimannen avslørt

Saken mot politimannen fra Nordland ble rullet opp etter at skjermbilder av seksualiserte meldinger havnet i et narkotikamiljø.

Av Ådne Husby Sandnes

Publisert: Nå nettopp

Den nå suspenderte politibetjenten ble nylig tiltalt for to voldtekter og for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med fem kvinner. Totalt er det syv fornærmede i saken, deriblant en kvinne som var politistudent.

Det var i desember 2019 at mannen ble pågrepet av Spesialenheten for politisaker.







I forkant av pågripelsen var seksualiserte meldinger som mannen hadde sendt til en kvinne blitt spredt i et kriminelt miljø – noe som var deler av årsaken til at politimannen ble pågrepet, ifølge VGs opplysninger.

Politimannen erkjenner å ha hatt samleie med kvinnen ved to anledninger, men han erkjenner ikke å ha oppnådd dette ved utnytte sin stilling eller et overmaktsforhold.

– Artig bonus

VG har fått tilgang til en del av meldingsutvekslingen mellom politimannen og kvinnen, som skal ha blitt spredt i narkotikamiljøet.

Politimannen har forklart at han jobbet i ordenspolitiet, og at han har jobbet aktivt inn i dette miljøet.

Først skriver politimannen at han vil at kvinnen skal være helt åpen med ham, og at hun kan vite at det er helt trygt å være det.

«Så får det heller være en artig bonus at du oppi det her bi lysten på nå anna :-)» skriver politimannen.

Til dette svarer kvinnen:

«Et veit du e gira på at eg ska gjør jobben din enklere, og det kan eg :-) Men du tar feil vess du trur det her e før å fortell deg kem som e ka og kem som e kor og ka som e kor.»

«Eg kunna jo selvfølgelig det, men eg e ikke ute etter å utlever nån. Men eg e ute etter å snakk med nån som forstår alvoret, før eg har møsta ALLE rundt meg tel rus. Eg har ikke en kjeft igjen, å det ser ut tel at eg e den eineste som klar å la vær å pomp åran med drit.»

Kvinnens bistandsadvokat, Vegard Rosenvinge Lauvdahl, sier at kvinnen på nåværende tidspunkt ikke ønsker å kommentere saken.

Rykter og seksualiserte meldinger

Under fengslingsmøtet i Sør-Trøndelag tingrett forklarte politimannen at kvinnen hadde tatt kontakt med ham i november 2018, etter at han hadde stanset og kontrollert en bil som tilhørte en sentral skikkelse i det lokale narkotikamiljøet, hvor kvinnen satt på.

Etter dette skal kvinnen ha skrevet til ham på Facebook. Der skal hun ha gitt uttrykk for at hun hadde blitt «kontrollert på en dårlig måte».

Dagen etter møtte politimannen kvinnen i en sivil tjenestebil, og i etterkant av møtet utvekslet de seksualiserte meldinger. Politimannen hevder det var kvinnen som startet å sende meldinger.

Han forklarer så at mobiltelefonen til kvinnen «ble tatt» av noen i narkotikamiljøet og at disse personene tok skjermbilder av deler av kommunikasjonen dem imellom.

Kort tid etter ble den sentrale skikkelsen fra narkotikamiljøet, sammen med andre personer, pågrepet, ifølge politimannen.

Da skal det ha utviklet seg rykter om at kvinnen var tyster eller informant, og at de hadde et seksuelt forhold, fikk politimannen høre fra andre i miljøet. Han ble kjent med flere trusler mot henne fra miljøet og at det ble begjært besøksforbud. Etter dette bestemte han seg for å ikke ta kontakt med kvinnen mer.

– Ikke på grunn av uniformen

Etter noen måneder skal han ha truffet kvinnen på byen mens han var i tjeneste. Samme natt tok kvinnen initiativ til meldingsutveksling, forklarer politimannen. Etter noen ukers kontakt, hadde de sex i mars 2019, forteller mannen.

Han forklarer at han og kvinnen trivdes i hverandres selskap, og at kvinnen har sagt til ham at det ikke var på grunn av uniformen at hun likte ham, men fordi han har et fint vesen.

Kontakten mellom ham og kvinnen stoppet da han straff en annen dame, forteller mannen.

– En hard nøtt

Politimannen har forklart at det ikke ligger i hans natur å forgripe seg mot noen.

I fengslingsmøtet fortalte han at det har versert rykter om ham, og at han setter disse ryktene i sammenheng med anklagene mot ham.

Han ser på seg selv som en hard nøtt, men han innrømmet retten at siktelsen og saken har vært belastende.

Hans forsvarer, John Christian Elden, sier til VG at politimannen bekrefter å ha vært informantbehandler i politiet, og at han også av den grunn både har en direkte og personlig kontakt med kilder og personer i relevante miljøer i politidistriktet.

– Han har ingen kommentarer til enkeltbevis i mediene før saken kommer opp. Han er kjent med og har forklart seg om at det finnes personer i miljøene som gjerne skulle ønske han var borte. Dette kommer han tilbake til i retten, sier advokaten.