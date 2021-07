STUDENTER: Mange har gått fra skoleeksamen til hjemmeeksamen det siste året, som en følge av pandemien. Det har gjort at antall fuskesaker har skutt i været. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Illustrasjonsfoto

«Mathias» ble tatt for fusk – utestengt et halvt år senere

Felles klagenemnd sier til VG at utestenging ved eksamensfusk skal virke allmennpreventivt. Det tror ikke den utestengte studenten «Mathias» at det gjør.

Rekordmange blir tatt i fusk og utestengt fra høyere utdanning. En av dem er «Mathias». Han er 21 år og studerer datateknologi.

Mathias er ikke hans ekte navn. Han ønsker å være anonym med tanke på fremtidige jobbmuligheter. VG kjenner identiteten hans.

I fjor høst fusket han på eksamen da han og flere andre studenter hadde delt notater.

Rett før påske i år fikk han vite at han hadde blitt utestengt på grunn av fusk, og fikk dermed ikke gå opp til eksamen dette vårsemesteret. Nå får han ikke komme tilbake før januar 2022.

– Å være utestengt i to semestre gjør at jeg ender opp i en ny klasse, med trinnet under meg. Det blir vanskelig å begynne på nytt igjen, ettersom jeg også kom ganske langt i vårsemesteret før jeg ble stengt ute.

VG har fått innsyn i brevet han fikk fra studiestedet, som viser at klagen ble behandlet i den lokale klagenemnda i slutten av april 2021.

Angret etterpå

– Jeg forstår jo at jeg fortjener en straff, men det at jeg får beskjed et halvt år senere synes jeg er kjipt.

Han forteller at eksamen han tok egentlig skulle være en skoleeksamen i programmering, som ble gjort om til en hjemmeeksamen. Under forberedelsene ble han stresset da han innså hvor vanskelig det ville bli.

– Da eksamensformen ble endret ble jeg veldig stresset, og jeg merket at jeg ikke fikk det til da jeg øvde. Det var derfor jeg fusket. Og jeg angret på det etterpå.

«Mathias» synes det er strengt å bli utestengt et år for valget han tok.

– Studenter skal vite at det kan få alvorlige konsekvenser

Leder for Felles Klagenemnd Marianne Klausen sier til VG at den strenge reaksjonen mot studenter som blir tatt i fusk skal ha en allmennpreventiv effekt.

– Studenter skal vite at det kan få alvorlige konsekvenser dersom de velger å fuske. Felles klagenemnd skal også ivareta et likebehandlingsprinsipp.

Hun mener de må sørge for at studentene som blir tatt i fusk får samme reaksjon uavhengig av studiested.

Nå får ikke «Mathias» komme tilbake til studiestedet før januar 2022. Han sier at han synes det er rettferdig til en viss grad, men mener at det burde holde med å få eksamenen annullert.

Blant annet advokat Halfdan Mellbye, som har hatt flere hundre saker med studenter som er tatt i fusk, mener at regelverket er for strengt.

– Generelt vil jeg si at studenter for ofte blir utestengt for bagatellmessige saker der det burde holdt å annullere eksamen, sier Mellbye til VG i en tidligere sak om utestenging.

«Mathias» tror heller ikke at det vil ha noen preventiv effekt for at andre studenter skal unngå å fuske, fordi han mener det er så lett å gjøre når eksamenene blir gjort om til hjemmeeksamener.

Han tror heller det vil føre til at folk hopper av, og ikke fullfører utdanningen. Problemet, ifølge han, ligger på hvordan skolen legger opp eksamen og informasjonen de gir om hva som er fusk og ikke.

Ikke formildende å være fersk student

Nemndleder Klausen sier at det er veldig sjeldent at noen har fått mildere reaksjon i Felles klagenemnd.

– Det skal noe spesielt til hvis en forsettlig fuskehandling skulle innebære noe annet enn to semester utestengelse. Derimot skjer det motsatte oftere. Det er noen universiteter og høyskoler som Felles klagenemnd mener utmåler en for mild reaksjon.

– Da går det utover neste student, da?

– Ja, det kan du isolert sett si at det vil kunne gjøre. Formålet er imidlertid ikke det, men at det skal være en påminnelse til universitetene og høyskolene, slik at likhetsprinsippet ivaretas.

Klausen sier at de sier ifra til universitetene hvis de ser en systematisk reaksjonsfastsettelse som ikke er i tråd med Felles klagenemnd sin praksis.

– Vi har for eksempel sett at noen studiesteder bare har ilagt en reaksjon på ett semester fordi studenten er fersk. Da har vi minnet studiestedet på at studenten i disse sakene har fusket med viten og vilje. Da er det som utgangspunkt ikke formildende at du er en fersk student.

Utestenging skal bidra til at studenter ikke jukser

VG har spurt forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim om det er riktig at reaksjonen med utestengelse skal være allmennpreventiv.

– Hovedformålet bak lovens bestemmelser om fusk er først og fremst å sikre en rettferdig gjennomføring av eksamen for alle studenter, svarer ministeren.

Asheim sier at konsekvensene av fusk er strenge for å gjenspeile alvorligheten og være forholdsmessige til handlingene under eksamen, og legger til:

– De strenge reaksjonene skal også bidra til at studenter i utgangspunktet ikke jukser.