JACKPOT: Med 79 kroner i innsats vant mannen to millioner kroner. Foto: Privat

Vant to millioner i pantelotteriet: − Sjokkerende opplevelse

En mann fra Stavanger ble to millioner rikere da han tirsdag pantet flasker for 79 kroner.

Av Oda Elise Svelstad

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

De fleste av oss trykker på pantelotteri-knappen uten å få gevinst. Men tirsdag var det en som hadde griseflaks.

Stavanger-mannen på 49 år, som ønsker å være anonym, skulle pante flaskene sine på Coop Extra Hillevåg, for så å donere de 79 kronene han hadde i pant til Røde Kors.

Men da han trykket på Røde Kors-knappen kom plutselig lyden av en fanfare, og den hvite lappen som kom ut viste et beløp på to millioner kroner.

– Jeg fikk en følelse av sjokk og eufori – og litt vantro. Man hører om de som vinner store beløp, men jeg hadde ikke trodd at det skulle skje meg, sier den heldige vinneren av pantelotteriet.

– Ble helt satt ut

Hverken han eller samboeren trodde det de så.

– Vi ble helt satt ut. «Det her må være feil. Det her er bare tull,» tenkte han da han så alle nullene.

– Det var en veldig kjekk opplevelse, men det var også en sjokkerende opplevelse.

Han forteller videre at han og samboeren ble så blåst av banen at de brukte dobbelt så lang tid på å handle enn de vanligvis gjør.

Også for butikksjef Anita Sandvik var det en positiv opplevelse.

– Det er en fantastisk nyhet, og veldig kjekt for kunden vår. Det er ingen bedre følelse enn følelsen av å glede andre, og det skjedde i går, sier hun.

HOPPENDE GLAD: Butikksjef Anita Sandvik er fornøyd med at kunden vant i butikken hennes. Foto: Privat

– Aldri skjedd før

Gaute Langdal, daglig leder i Pantelotteriet, sier at det aldri har blitt vunnet to milliongevinster på én gang.

– Det har aldri skjedd før. Og sannsynligheten for at det skal inntreffe er veldig liten. Men det er veldig morsomt at det skjer, sier han.

I forrige uke hadde Pantelotteriet sin høye omsetning noensinne, siden lotteriet startet i 2008. Det betyr betydelig økte inntekter til Røde Kors.

– Trolig når beløpet 100 millioner kroner i løpet av året. Halvparten av disse Røde Kors-midlene går til de lokale foreningene der pantemaskinene står plassert, legger Langdal til.

Fattet feiring

Til tross for å være millionær ble det ikke noen storslått feiring på vinneren tirsdag.

– Vi hadde bare en liten feiring der vi spiste et godt måltid. Men jeg skal innrømme at jeg våknet litt tidligere enn vanlig i dag, humrer han.

– Har du tenkt noe på hva du vil bruke pengene til?

– Nei, de plasseres vel i banken. Vi har et godt liv, og føler ikke noe stort behov for å kjøpe noe storslagent.