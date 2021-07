IKKE GÅ FRA HUNDEN: Med mindre bagasjerommet er helt åpent, bilen står i skyggen, alle dørene er helt åpne og hunden luftes regelmessig, mener Moseng at det ikke er forsvarlig å forlate hunden alene i bilen. Dette er et illustrasjonsfoto. Foto: Jon Eeg / NTB

Veterinær om ekstremvarmen: − Ikke forlat hunden din i bilen

Lørdag hentet politiet i Oslo ut en hund som bjeffet i en glovarm bil. Politiet fikk til slutt presset ned et vindu for å slippe hunden ut. – Slike hendelser kan fort få et tragisk utfall, sier veterinær Tirill Moseng.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Publisert: Nå nettopp

De siste dagene har flere steder Østafjells hatt høye temperaturer. I hovedstaden nærmet termometeret seg 30 grader, det samme gjorde det i Kristiansand, men sommervarmen kan få store konsekvenser for de firbeinte.

Lørdag hentet politiet i Oslo ut en hund som bjeffet i en glovarm bil. Politiet klarte ikke å få tak i bileieren, men de fikk presset ned et vindu for å slippe hunden ut. Saken er politianmeldt.

– Det er ofte ikke en vond mening som ligger bak. Bilen kan bli livstruende varm på kort tid, så vi oppfordrer folk til å ikke fortale hundene sine i bilen, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt Guro Sandnes til VG.

President i Den norske veterinærforeningen, Torill Moseng, sier til VG at dette er en utfordring hvert år.

– Mange hundeeiere forstår ikke hvilke konsekvenser dette kan få. Det spiller ingen rolle om det er overskyet eller ikke. Du må ikke forlate hunden din i bilen om sommeren, sier Moseng.

Det finnes ingen statistikk på hvor mange hunder som dør av overoppheting hvert år, men ifølge Moseng dør flere hunder av dette hver sommer.

– De fleste veterinærer i Norge får inn overopphete hunder i løpet av sommeren. Det er veldig vanlig, sier Moseng.

Ifølge veterinæren svetter hunder på en annen måte enn det mennesker gjør. Hunder svetter ved å puste og pese. Dette fører til at fuktigheten i bilen øker.

– Det er som å helle på vann i badstuen. Hvis hunden begynner å stresse, svetter den enda mer. Da hjelper det ikke å åpne vinduene, sier Moseng.

Med mindre bagasjerommet er helt åpent, bilen står i skyggen, alle dørene er helt åpne og hunden luftes regelmessig, mener Moseng at det ikke er forsvarlig å forlate hunden alene i bilen. Selv om det er rundt ti til 15 grader ute så kan det bli svært varmt for hunden.

– Slike hendelser kan fort få et tragisk utfall. Det er grusomt for både hunden og eieren, sier hun.

Kontakt politiet

Veterinæren oppfordrer alle til å prøve å få tak i eieren av bilen hvis de ser en hund som sitter i en glovarm bil. Tegn på overoppheting hos hunder kan være intens og hurtig pesing, oppkast og skjelvinger og de kan bli bevisstløse.

– Hvis det virker som at hunden lider bør du kontakte politiet. Det kan også være lurt å kontakte veterinær som kan gi deg råd om hvordan hunden har det.

Moseng understreker at hunder også kan blir overopphetet av mosjon i varmen.

– Hunder er flokkdyr og handler på instinkt enten de løper etter en ball eller følger eier sin på sykkeltur. De virker ivrige og følger etter, men mosjon i for varmt vær uten mulighet for avkjøling, kan være veldig skadelig for hunden.

Dette er veterinærens råd hvis hunden din blir overopphetet:

Du bør alltid vite hvor det finnes en veterinær på vakt der du er, det finnes på kommunes hjemmesider

Ta kontakt med veterinær hvis du har mistanke om at hunden er overopphetet

Pakk hunden inn i et vått håndkle, det er spesielt viktig å legge det over hodet

Ikke kjøl hunden ned for fort, det kan føre til alvorlig skade hos hunden

Legg hunden i skyggen

Politiet i Agder opplever slike hendelser hver sommer. Som oftest får de kontakt med bil- eller hundeeieren kort tid etter at forbipasserende kontakter politiet.

– I verste fall må du knuse en bilrute, men dette skjer svært sjeldent, sier operasjonsleder Eivind Formo.

Sandes i Oslo politidistrikt sier at det kan ta opp til 20 minutter før de er på stedet. Dersom du opplever at hunden kan omkomme eller bli alvorlig skadet, kan du vurdere om det er riktig å knuse ruten. Hvis du knuser en bilrute må du si ifra til politiet.

– Ta bilder av hunden, registreringsnummeret og hvor bilen står, og bruk stemmen din. Rop ut og spør om noen vet hvem som eier hunden, sier hun.

Sør-Øst politidistrikt har fått flere meldinger om hunder som blir forlatt i bilen den siste uken. De har fått flere meldinger om dette i blant annet Drammen, Skien og Tønsberg.

– Det viktigste er at hunden har det bra. Som oftest får vi kontakt med eieren av bilen. Hvis folk er bekymret for hunden så må de ta kontakt med politiet, sier operasjonsleder Merete Kvaal.