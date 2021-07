TETT KØ: Mennesker står tett i kø etter avstiging fra et Color Line-skip i Oslo denne uken. Foto: VG-tipser

Forteller om lange og tette Color Line-køer: − Totalt kaos

Etter et Kiel-cruise med Color Line endte Annica Lindén Øygard (54) og datteren Malin Øygard (26) i tette køer etter ankomsten til Norge. Color Line sier at de vil gjøre endringer før torsdagens ankomst fra Kiel.

Av Sindre Camilo Lode

Annica Lindén Øygard (54) og datteren Malin Øygard (26) fra Hakadal startet ferien på cruise med Color Line fra Oslo til Kiel i Tyskland mandag til onsdag denne uken.

Etter noen dager på sjøen la skipet til land i Oslo. De to kvinnene beskriver reisen som «en fin mor-datter-tur».

– Vi har kost oss, spist god mat, vært på show og trent, sier mor Annica til VG.

Men da de skulle av båten og tilbake på tørr grunn i Norge, endte de opp i lange og tette køer. Det reagerte begge to kraftig på. For på en ellers smittevernvennlig tur, var hjemkomsten i helt andre enden av skalaen, forteller de.

– Color Line måtte få alle ut kjapt fordi de skulle vaske ned båten til en ny avgang fire timer senere fra Oslo. Da ble det totalt kaos. Alle sammen måtte inn i en kø der vi sto som sild i tønne, sier Malin.

Køen begynte med en gang de var kommet ut av båten, sier de.

TETT KØ: Mennesker står tett i kø etter avstiging fra et Color Line-skip i Oslo. Foto: VG-tipser

Sto i kø i flere timer

– Køen var ikke organisert, og samtlige måtte stå i samme kø lenge, sier Malin som anslår at de totalt sto tre timer i tett kø.

Moren Annica sier at hun er fullvaksinert, men det er ikke Malin. Etter hvert ble køen skilt i to køer, den ene for fullvaksinerte, den andre for personer som ikke er det.

Malin ble sendt videre til køen for dem som måtte testes, mens de fullvaksinerte slapp dette. Malin reagerer også på hvordan testingen ble gjennomført.

Etter testen, som hun sier var en selvtest, var hun pålagt å vente én time før svaret kom og hun kunne forlate stedet. Men her kunne man ifølge henne snike seg unna om man ønsket.

– Det kom ut en person og ropte opp puljer som testet negativt og som kunne forlate stedet. Her kunne man enkelt snike seg med en pulje, fordi det var ingen som sjekket at personene som dro hadde negativ test.

Color Line: – Jomfruturen

I telefon med VG onsdag sier kommersiell direktør Frode Hansen i Color Line at dette gjelder den første ankomsten fra Kiel siden januar. Til nå har de bare seilt med nordmenn og uten å gå i land i Kiel.

– Dermed har de tidligere ikke fått karantene eller testkrav på returen, sier Hansen.

Men det har nå endret seg.

– Dette er overgangen fra det som har vært til vanlig trafikk, der nordmenn kan gå i land i Kiel og europeere kan stige om bord og reise til Oslo, fortsetter han og legger til:

– Du kan kalle det for jomfruturen.

KOMMERSIELL DIREKTØR: Frode Hansen i Color Line. Foto: Color Line

Gjør endringer før neste ankomst

Hansen sier videre at det er «kommunale enheter» lokalt der havnene ligger som har ansvaret for testingen.

– Er det lokale myndigheter som har ansvaret for køen?

– Det er et samarbeid mellom kommunen og grensepoliti. Mens Color Line er avhengige av å rette oss etter disse to. Vi er ansvarlig for å jobbe så tett som mulig med disse for å gjennomføre dette ansvarlig. Color Line kan ikke overstyre det kommuneoverlegen i Oslo sier.

– Men kommuneoverlegen har vel ikke sagt at dere skal ha lange køer, der folk står tett på hverandre?

– Det er vanskelige for oss å unngå lange køer. Vi er inne i en vanskelig situasjon ved ankomst i Oslo fordi alle som ikke har coronasertifikat må testes ved grensen.

– Hva kunne Color Line gjort for å unngå køer der folk står så tett?

– Vi har debrifingsmøte i dag med kommune og grensepoliti, der vi skal gå gjennom hva vi skal gjøre torsdag. Vi vil da legge opp til at fullvaksinerte går gjennom enklere. Vi skal også porsjonere passasjerene bedre fra skipet inn til grensepolitiet og test.

– Vi utvider også kapasiteten i venteteltet. Der var det for liten kapasitet i dag, og det vil vi rette på.

– Dere ser altså at det må til noen endringer?

– Ja, definitivt. Vi må lære av ankomsten nå, sammen med testteamet fra kommunen og grensepolitiet.

Skyter av selve reisen

Reisen var bestilt en god stund i forveien, og innreisereglene ble endret mellom bestilling og avreise.

Mor og datter Øygarden benyttet muligheten til å gå i land i Kiel.

Sett bort fra opplevelsen deres av køen i Oslo, er begge to veldig fornøyde med hvordan Color Line gjennomførte smittevernet underveis på turen.

– På båten fungerte alt kjempebra, folk holdt avstand, og Color Line passet på at folk hadde på seg munnbind, sier Annica.

Datteren legger til:

– Det var en kjempefin tur. Det var ingen situasjoner der man tenkte at det ble for tett og slik.

Nå skal de to nyte resten av ferien. Den skal de tilbringe på hytta.