Friske millioner fra Hagen og Sveaas til Frp: − Ikke bindinger

Milliardærene Stein Erik Hagen og Christen Sveaas har nylig tilført Fremskrittspartiets valgkampkonto to millioner kroner hver. Men pengene skaper ikke bindinger, ifølge Frp.

Av Frank Ertesvåg

Overføringene til Fremskrittspartiet fra partienes to største private økonomiske bidragsytere, ble registrert først i forrige uke. Men de fire millionene til Frp utgjør bare en brøkdel av pengegavene til partienes valgkampfond.

Når valgkampinnspurten braker løs om få uker, vil de to største pengemottagerne, Høyre og Arbeiderpartiet – ha mottatt henholdsvis 14 millioner og 28 millioner kroner bare i 2021, viser tall fra departementenes eget nettsted partifinansiering.no.

LO og de to største LO-forbundene Fagforbundet og Fellesforbundet er Arbeiderpartiets største og faste givere gjennom en årrekke.

Høyre har på sin side fått noen av de største økonomiske bidragene fra Stein Erik Hagen og Christen Sveaas gjennom deres selskaper Canica og Kistefos i årevis.

Bare til de siste valgkampene i 2017, 2019 og til årets valgkamp har Sveaas og Kistefos bidratt med 7,3 millioner til partileder Erna Solberg og Høyres valgkampkasse.

Bidrag til partiene i valgkampen (største giver i parentes) Arbeiderpartiet 28,5 millioner kroner (LO)

Høyre 13,7 millioner (Canica – Stein Erik Hagen)

Senterpartiet 6,5 millioner (LO)

Fremskrittspartiet 4,3 millioner (Canica – Hagen, Kistefos – Christen Sveaas)

SV 10,7 millioner (LO) (over 3 mill. er bidrag fra egne lønnede politikere).

Venstre 4 millioner (Hagen/Sveaas)

KrF 3,1 millioner (Hagen/Sveaas)

Rødt 1,7 millioner (Fellesforbundet, Jackson AS) (Mesteparten er bidrag fra egne enkeltmedlemmer)

MDG 2,3 millioner (MDG Rogalands fylkestingsgruppe) (Alt er bidrag fra MDG-lag og enkeltpersoner) Kilde: Partifinansiering Vis mer

Nestleder Svein Harberg i stortingsgruppen, mener pengestøtten fra de faste, velstående giverne er uproblematisk.

– Høyre opplever ikke en forventning om å gi noe tilbake til pengegiverne?

– Dette skjer under veldig ryddige forhold. De økonomiske bidragsyterne deltar ikke i våre politiske prosesser, hverken i programarbeidet eller på annen måte. Kontakten med dem foregår som med andre representanter fra næringslivet. Dette har vi veldig rak rygg på, svarer Harberg.

Generalsekretær Finn Egil Holm i Fremskrittspartiet kan ikke stille til intervju fredag, men sendte ut en pressemelding da millionstøtten fra Stein Erik Hagen og Christen Sveaas ble kjent.

Her går det frem at partiet gjerne går i dialog med giverne om hva pengene skal brukes til.

– Når noen ønsker å vite hva et eventuelt bidrag kan bety for oss tar vi selvsagt slike samtaler om hvordan midler kan benyttes. Vi er selvsagt også svært glade for alle bidrag som gjør at vi kan synliggjøre vår politikk for en enklere hverdag for folk flest i enda større grad. Men, det betyr ikke at det er bindinger eller rapporteringskrav knyttet til bidragene, skriver Holm.

VG har henvendt seg til Christen Sveaas med spørsmål om blant annet hva han forventer å få igjen for parti- og valgkampstøtten.

– Takk for din henvendelse til Christen Sveaas, som vi ikke har noen kommentar til, skriver Sveaas’ personlige assistent

Nadia Ebert i en e-post.

På statens egen oversikt over valgkampbidrag i år, går det også frem at Stein Erik Hagens Canica og Christen Sveaas’ Kistefos har bidratt med til sammen 2 millioner kroner til regjeringspartiet KrF. Hagen har gitt 1 million også til Venstre, ifølge registreringen. Samme sum skal også Christen Sveaas ha bidratt med, men denne er ikke registrert ennå, har Venstre-nestleder Abid Raja tidligere uttalt.

Stein Erik Hagen (64) er ifølge Kapitals oversikt over Norges 400 rikeste personer – god for 33 milliarder kroner. Han ble tidligere i sommer intervjuet av Dagens Næringsliv, der han gikk ut mot det han kalte «nav-ere». Hagen uttalte blant annet: – Det er litt spesielt å forlange at naboen din skal betale for deg, fordi du selv ikke gidder å stå opp om morgenen.

Det har ikke lyktes VG å oppnå kontakt med Hagen om hans økonomiske bidrag til partiene. Men han har uttalt tidligere at han mener en fortsatt borgerlig regjering vil være det beste for næringsliv og verdiskapning.

Nestleder Svein Harberg i Høyres stortingsgruppe, frykter ikke at pengestøtte til den norske partiene og statsministerkandidatene nærmer seg tilstander i de amerikanske valgkampene. I USA er store pengedonasjoner og økonomisk støtte for kandidatene – vanlig og av helt andre dimensjoner enn i Norge.

– Jeg liker ikke den delen av amerikanske valgkamper og politikk. Og det er heldigvis langt igjen til slike tilstander her. Husk, norske politikere er vanlige mennesker som stiller til valg på Stortinget, sier Harberg.

Den aller største yteren av valgkampbidrag – kommer imidlertid den rødgrønne siden til gode – fra Landsorganisasjonen (LO) med nær 1 million medlemmer.

LOs representantskap bevilget i mai 15 millioner kroner til Arbeiderpartiet, 5 millioner kroner til Sosialistisk Venstreparti og 3 millioner kroner til Senterpartiets valgkamp.

– LOs representantskap vil oppfordre alle LOs medlemmer til å bruke stemmeretten og bidra til et nytt flertall på Stortinget for en ny politikk og en ny regjering, het det i LO-sekretariatets uttalelse fra samme møte.

Finn Egil Holm i Frp mener bindingene er åpenbare mellom LO og spesielt Ap.

– Vi ser hva slags «samrøre» det er mellom LO og Ap, der det blant annet mer eller mindre bes om politiske gjenytelser som dobling av fagforeningsfradraget for valgkampbidragene, skriver Holm.