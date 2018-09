JOBBER: Guthorm Hoff AS jobber som underleverandør på Bislett Stadion, mens selskapet er på obs-listen til Oslo kommune og snart skal gjennom en videre gransking. Foto: Helge Mikalsen, VG

Kunstgress-millionene: Entreprenør på obs-liste fikk nytt oppdrag for kommunen

Samtidig som Oslo kommune vil granske Guthorm Hoff AS for overfakturering, jobber firmaet nå med rehabilitering av Bislett stadion – for Oslo kommune.

Hoffs selskap jobber som underleverandør på Bislett Stadion, der friidrettsdekket skal byttes. Knut Øverdal, assisterende direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo , skriver i en e-post til VG at kommunen har gjort en juridisk vurdering av selskapet som underleverandør.

– Den vurdering som er foretatt har sitt utgangspunkt i at GH (Guthorm Hoff AS) er oppført på obs-listen i Oslo kommune , med en anbefaling om at GH bør følges opp tett i prising og fakturering, skriver han.

VG har avslørt at Oslo kommune skal ha utbetalt flere millioner kroner mer enn avtalt for kunstgressbaner til to entreprenører. Kommunen, som godkjente overfaktureringen, kaller rammeavtalen svak og erkjenner manglende kontroll.

Entreprenør Guthorm Hoff AS er sammen med den andre entreprenøren som står sentralt i kunstgress-saken, Thorstein Skjaker, ført opp på kommunens såkalte obs-liste. Det betyr at kommunens virksomheter må være særlig oppmerksomme ved bruk av disse leverandørene. I tillegg skal overfaktureringen granskes videre av rådgivningsselskapet EY, ifølge etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven i Bymiljøetaten.

Underleverandør

Bislett stadion er et av Norges mest internasjonalt kjente idrettsanlegg, og åsted for en lang rekke verdensrekorder innen friidrett.

Det er selskapet Laiderz som har vunnet anbudet om å bytte banedekket. Ásvald Simonsen i Laiderz bekrefter at Guthorm Hoff AS jobber for dem, og påpeker at selskapet kun er engasjert i maks ti dager, for blant annet å flytte kantstein.

– Jeg visste at han jobbet i området, og han tilbød rimeligste pris, sier Simonsen om Hoff og legger til:

– Jeg har full tillit til ham.

Laiderz søkte til kommunen om å benytte underentreprenør Guthorm Hoff AS. Etter den juridisk vurderingen som anbefalte at entreprenøren burde følges opp tett, aksepterte de dette, bekrefter Øverdal fra Kultur- og idrettsbygg til VG.

– Ikke hjemmel for å avvise

Øverdal skriver til VG at Guthorm Hoff AS brukes til utførelse av mindre grunnarbeider.

– Med bakgrunn i det (den juridiske vurderingen, journ.anm.), og at UKE ikke tilrår strengere sanksjoner enn at prising og fakturering må følges nøye opp har vi godkjent GH som underleverandør til ovennevnte rehabiliteringsprosjekt, skriver Øverdal.

UKE står for Utviklings- og kompetanseetaten, og er Oslo kommunes interne tjenesteleverandør av blant annet prosjektledelse og anskaffelser.

– Vi mener også at det ikke er hjemmel for å avvise Hoff som underleverandør til ovennevnte rehabiliteringsprosjekt, skriver Øverdal.

– Ble spurt om å gjøre en jobb

Entreprenør Guthorm Hoff sier selv dette om saken:

– Jeg ble spurt om å gjøre en jobb og takket ja, så det er ikke noe mer enn det.

– Tror du noen reagerer på at dere jobber i et prestisjetungt prosjekt mens dere står på obs-liste hos kommunen?

– Nei det tror jeg ikke.

Morten Hoff, Guthorm Hoffs sønn og daglig leder i selskapet, har tidligere sagt til VG at det var flere omstendigheter som gjorde at selskapet brukte høyere priser på oppdragene for kommunen enn avtalt, som uforutsette høye priser for blant annet transport og kunstgress.

– Alt vi har gjort er gjennomgått og godkjent underveis av kommunen, sa han.