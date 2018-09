Minnestund på Heimdal for 17-åring – Kan ikke helt skjønne at det har skjedd

En trykket stemning preger Heimdal skole, der tre av de involverte i den dødelige volden mandag, har gått. Onsdag samlet de seg til minnestund.

Tydelig pregede elever forlot onsdag ettermiddag Heimdal videregående skole utenfor Trondheim sentrum. Flagget i skolegården var heist på halv stang for medeleven som mistet livet som følge av skadene han fikk etter en grov voldsepisode mandag kveld.

– Skolen er sterkt preget. Vi har tre elever som har vært involvert i dette her. Vi er i sorg og i vantro, og kan ikke helt skjønne at dette her har skjedd, sier rektor Elisabeth Tandstad ved Heimdal videregående skole til VG.

Russepresident Ida Nideng, som er elev på Heimdal VGS, forteller til VG at det var trist å sitte sammen med dem som kjente Raza Alizada (17) godt under minnestunden. De beskriver ham som en rolig, snill og artig gutt.

For henne kom det som et sjokk da hun fikk vite at en medeleven var en av de døde etter voldsepisoden i byen mandag.

– For du tenker aldri at noe sånt skal skje, men så skjer det når man minst venter det.

– Alle kjenner på sorgen

Nideng beskriver et skolemiljø i sorg.

– Vi syns det er utrolig trist og vi merker det veldig på at stemningen er annerledes. Det er helt stille på skolen, folk er veldig lei seg og kjenner på trykket, sier Nideng.

Hun forteller blant annet at det ofte er dansing og hoiing i kantina, men at det de siste dagene har vært helt rolig.

– Alle kjenner på sorgen, men vi har valgt å vise kjærlighet og støtte opp om hverandre. Og det skal vi gjøre i tiden framover også, avslutter hun.

Alizada gikk på grunnskoleopplæringen (GS) ved skolen.

Nideng er selv del av en mentorordning for elevene på GS. Det betyr blant annet at de spiser lunsj sammen og gjør andre aktiviteter for å inkludere GS-elevene i det øvrige miljøet på skolen.

Måtte dele minnestunden i to

Skolen inviterte til minnestund for Alizada klokken 12 onsdag.

– Det viste det seg for at det var mange som ønsket. Så vi valgte å dele den opp i to minnestunder for å få plass til alle, sier rektor.

I minnestunden holdt rektoren tale, det ble tent lys og musikklærere fra skolen spilte noen stykker. I tillegg ble det lest opp noen tekster Alizadas medelever hadde skrevet.

Elever VG snakket med i skolegården i etterkant av minnestunden beskriver det som en veldig sterk opplevelse.

Minnestunden ble avsluttet med ett minutt stillhet.

Elevene har fått tilbud om både samtaler med psykolog og annen hjelp for å takle den vanskelige situasjonen.

Melhus videregående skole holdt onsdag minnestund for elevene på trinnet til 19-år gamle Nasratullah Hashimi, som også døde som følge av skadene han ble påført mandag.