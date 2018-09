BEKYMRET: Justisminister Tor Mikkel Wara og finansminister Siv Jensen sier regjeringen må gripe inn for å forhindre at 151 unge, kriminelle gjengangere blir neste generasjons gjengmedlemmer. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Budsjettlekkasje: Vil bla opp 70 millioner for å ta Oslo-gjengene

INNENRIKS 2018-09-18T05:48:44Z

HOLMLIA (VG) Politiet i Oslo har store gjengutfordringer og har ropt varsku om for lite ressurser. Justisministeren mener de nå får nok penger til å rydde opp.

Publisert: 18.09.18 07:48 Oppdatert: 18.09.18 08:02

VG avslørte i vår hvordan en guttegjeng fra Holmlia i Oslo i over ti år har vokst til å bli Oslos største gjengtrussel – uten at noen har klart å stoppe dem .

Regjeringen varsler nå en «storsatsing» i statsbudsjettet for å få bukt med Oslos gjengproblemer – og hindre at flere gjenger vokser frem.

De viderefører ekstrabevilgningen til Oslo sør på 30 millioner – og lanserer en ny gjengpakke på 40 millioner, sier justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Frykten er at 151 unge, kriminelle gjengangere i Oslo-området skal bli neste generasjons gjengmedlemmer.

– Det er mye fokus på det VG har gjort med gjengene på Holmlia. Disse er kanskje ikke så mange, ca. 20 stykker med flere tilknyttet. Men det politiet forteller oss er at under disse er det en stor ungdomsgruppe: 151 gjengangere under 18 år med mer enn fire straffbare forhold, sier justisminister Wara til VG.

BAKGRUNN: Gjengen ingen klarte å stoppe

Visste du? Gjengen Young Bloods står bak drapsforsøk, kidnappinger og knyttes til store innførsler av narkotika til Norge.

– Vi kan ikke bare ta dem som VG har skrevet så mye om, men vi må også forhindre de potensielle 151 gjengangere fra å bli neste generasjons gjengmedlemmer. Hvis ikke er vi like langt, sier Wara.

Mener politiet har mer enn nok nå

Politiet slo i vår alarm om at de hadde trangt med ressurser til å takle utviklingen på Holmlia – og at det rammer innbyggerne i andre deler av Oslo. Situasjonen med gjengene sørøst i byen har nemlig blitt så krevende at politimesteren har måttet kutte i tilbudet til folk i sentrum og vest i byen.

Oslo politiforening mener Oslo-politiet drives fra skanse til skanse . Og politimesteren har anslått at han trenger flere titalls millioner for å kunne håndtere situasjonen.

Visste du? Oslo kommunes salto-samarbeid lanserte i vår en rapport som anslo at de 151 unge gjengangerne til sammen sto for 1046 straffbare forhold i 2017. Ungdomskriminaliteten i Norge har økt de siste årene.

Men justisminister Tor Mikkel Wara mener politimesteren nå får nok til å prioritere gjengene og unngå kutt i andre bydeler.

– Kan du love at Oslo-politiet, med dette statsbudsjettet, vil få tilstrekkelig ressurser til å kunne prioritere her i Oslo sør – uten å måtte kutte i andre bydeler?

– Ja, nå har Oslo-politiet fått masse penger. Og i tillegg ligger det en generell styrking av politiet i statsbudsjettet. Her har egentlig Oslo-politiet fått det de har bedt om, pluss litt til, svarer justisministeren.

Dette er pengene

Dette fremmer Høyre, Frp og Venstre i sitt forslag til statsbudsjett:

I statsbudsjettet for 2018 kom det en ekstrabevilgning på 30 millioner til Holmlia og Oslo sør. Denne ekstrabevilgningen vil de videreføre.

til Holmlia og Oslo sør. Denne ekstrabevilgningen vil de videreføre. I tillegg kommer det 40 millioner til gjengbekjempelse fordelt slik:

* 16 millioner til styrket politiinnsats i Oslo-politiet, både påtale, etterforskning og familievold.

* 8 millioner til Kripos og Økokrim, som blant annet skal jobbe mot internasjonale nettverk og pengesporene.

* 16 millioner til konfliktrådet, for å jobbe med unge i risikosonen som har fått ungdomsstraff eller oppfølging.

Siv Jensen og Tor Mikkel Wara dro til Holmlia for å møte politiet og lansere nyheten om pengene. Justisministeren påpeker at alle de 70 millionene er øremerket mot gjeng, Oslo sørøst og ungdom.

– Jeg fikk helt frysninger, dette er veldig bra, var reaksjonen fra John Roger Lund, leder for Enhet Øst i Oslo politidistrikt.

– Må hindre at det blir en gruppe hardbarka kriminelle

Politiet mener at gjengen Young Bloods de rekrutterer ungdommer i flere bydeler i Oslo som løpegutter:

– Når vi både øremerker penger til Økokrim, Kripos og konfliktrådene, er det for å se det som en helhet. Vi må forebygge for å hindre at det blir en gruppe som er hardbarka kriminelle, og stoppe det når det er mulig. Men samtidig også ta de som utgjør en trussel nå, sier finansminister og Frp-leder Siv Jensen.

Tips VGs journalister kryptert via appen Signal (iPhone /Android ): 92625503 eller SecureDrop .

Young Bloods – kapittel 3: Drapsforsøket politiet la bort