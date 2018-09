ØKER SJANSENE: Frode Bergs forsvarer mener PSTs pågripelse av russeren som er anklaget for spionasje i Norge, øker sjansene for at nordmannen får komme hjem. Foto: Jørgen Braastad, VG

Frode Bergs forsvarer: - Øker sjansen for utveksling

INNENRIKS 2018-09-23

Forsvareren til spionanklagede Frode Berg mener pågripelsen av russeren øker sjansene for at nordmannen får komme hjem.

Publisert: 23.09.18 16:20

En russisk statsborger (51) er siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet etter et seminar på Stortinget.

Mannen ble pågrepet på Gardermoen fredag kveld og fremstilt for Oslo tingrett lørdag.

Nå mener forsvareren til Frode Berg at pågripelsen kan bidra til at nordmannen får komme hjem.

Helt siden Frode Berg ble pågrepet i desember , har det blitt spekulert i at en utveksling med en russisk fange kan være en aktuell måte den spionanklagede nordmannen kan få komme hjem til Norge på.

– Dette øker jo sjansen for en utveksling dersom siktelsen og fengslingen blir stående over tid. Vi har foreløpig for få opplysninger til å si noe konkret om dette legger noe grunnlag for en utveksling med Frode Berg. Vi følger naturligvis utviklingen i saken tett, sier Bergs norske advokat Brynjulf Risnes til VG.

– To saker med spionanklagede russere og norske sikkerhetsmyndigheter involvert, to dager på rad – hva tenker du om det?

– Jeg har ingen grunn til å tro at det er noen sammenheng mellom de to sakene, men vi vil naturligvis undersøke om det kan være muligheter for utveksling med Frode Berg i noen av de to sakene. Men dette har vi så langt ingen opplysninger om.

Har beslaglagt elektronisk utstyr

Den 51 år gamle russeren er varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll etter å ha blitt fremstilt for Oslo tingrett lørdag.

Fengslingen har sammenheng med et seminar på Stortinget, opplyser kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til NTB.

Mannen er siktet for brudd på straffelovens paragraf 121, som omfatter ulovlig etterretningsvirksomhet. Fengslingen er begrunnet med fare for bevisforspillelse og unndragelsesfare.

Forsvarer Hege Kristine Aakre sier til VG at mannen, som er en russisk statsborger uten tilknytning til Norge, stiller seg uforstående til siktelsen.

– Han mener det hele skyldes misforståelser.

Aakre bekrefter overfor VG at det har blitt beslaglagt elektronisk utstyr, men vil ikke si noe om hva.

«Mistenkelig atferd»

Stortingets direktør Marianne Andreassen opplyser til NTB via Stortingets pressevakt Siri Bentserud Wingerei at det har vært en hendelse på Stortinget som PST nå etterforsker.

Torsdag og fredag var det en interparlamentarisk konferanse i regi av ECPRD, The European Centre for Parlimanetary Research and Documentiation, på Stortinget.

Stortinget var vertskap for årets konferanse, som handlet om digitalisering. De 79 deltagerne på konferansen var administrativt ansatte i parlamenter. Totalt var det ansatte fra 34 land til stede.

– PST ble kontaktet på bakgrunn av mistenkelig atferd fra en av deltagerne, sier Andreassen i en e-post til NTB.

Hugubakken sier til VG at mannen har oppført seg på en slik måte at de valgte å pågripe ham, uten å ville forklare nærmere.

– Vi er i en veldig tidlig etterforskningsfase, og ønsker ikke å si noe mer om vi har gjort, sier han.

På spørsmål fra VG om advokaten kan si noe om mannens atferd, sier Aakre:

– Han mener at det kan forklares.