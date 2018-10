ØSTFOLD: Togstrekningen fra Oslo og ned gjennom Østfold har vært foreslått som den første strekningen for konkurranseutsetting av jernbanen. Bildet viser vedlikeholdsarbeidet som pågikk på strekningen i sommer. Foto: Fredrik Solstad

Bane NOR oppretter et eget aksjeselskap – 1000 ansatte flyttes

INNENRIKS 2018-10-12T11:58:10Z

Nær hver fjerde ansatte i Bane NOR skal flyttes ut i et nytt aksjeselskap, når private aktører snart skal slippes mer til på drift av den norske jernbanen.

Publisert: 12.10.18 13:58 Oppdatert: 12.10.18 14:11

Det ble besluttet i et styremøte i Bane NOR torsdag, får VG bekreftet. Det er de ansatte som jobber med drift og vedlikehold som nå flyttes ut av Bane NOR.

I dag er det ingen private aktører som driver med drift av den norske jernbanen, men det skal det nå åpnes mer for. Over 1000 av Bane Nors 4500 ansatte skal ut i det nye aksjeselskapet.

Norsk Jernbaneforbund er negativ til mer konkurranseutsetting og privatisering på jernabnen.

– Ønsket var at dette ikke skal konkurranseutsettes. Men de ansatte har reagert forholdsvis positivt på opprettelsen av et AS. For alternativet var at de ble konkurranseutsatt direkte og de hadde mistet jobben sin. Nå har de muligheten til å bli en del av en anbudsprosess, sier nestleder Kjell Næss i Norsk Jernbaneforbund til VG.

– Alle medarbeidere som virksomhetsoverføres til det nye selskapet, overføres med de kollektive rettighetene og avtalene de har i dag, skriver konsernsjef Gorm Frimannslund i en pressemelding.

Høyre, Frp, Venstre og KrF gikk i jernbanereformen inn for å konkurranseutsatte persontogtrafikken i Norge. Nå har styret i Bane NOR sett på hvordan dette kan løses.

– Vi håper at prosessen med konkurranseutsetting av disse oppgavene stoppes. Når høyresiden har ønsket denne konkurranseutsettingen, så er opprettelsen av et AS den beste løsningen, sier Næss i Jernbaneforbundet.

Forslaget teste konkurranseutsetting på Østfoldbanen har vært på høring siden april, men det er ennå ikke klart om Østfoldbanen er den første strekningen dette skal prøves på. Det skal bestemmes i neste runde, påpeker Bane NOR.

– Med etablering av det nye selskapet får vi et tydelig skille i rollene, der Bane NOR blir bestiller av tjenester og det nye selskapet blir utfører av drift og vedlikehold på jernbanen, skriver styreleder Siri Hatlen i en pressemelding.

Visste du? Varsler togkaos på Østfoldbanen i tre år til