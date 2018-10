VANSKELIG: Politimester Hans Sverre Sjøvold, er enig i beskrivelsene av det som forgår i Addictologi Akademiet, er uakseptabelt, men vedgår også at det er vanskelig å bevise straffbare forhold. Foto: Trond Solberg

Politimesteren etter addictologi-sakene: Ikke akseptabelt

2018-10-03

Etter å ha fått spørsmål om politiets håndtering av Addictologi Akademiet, svarer Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo, at de kan bli bedre på samhandling.

Publisert: 03.10.18 18:12 Oppdatert: 03.10.18 18:37

– Jeg er enig med justisministeren i at dette ikke er akseptabelt, skriver politimester Hans Sverre Sjøvold til VG.

Justisminister Tor Mikkel Wara uttalte mandag til VG at «det ikke skal være tvil om at vi som samfunn ikke aksepterer vold og trusler i det omfanget som kan synes å være tilfellet i denne saken».

VG har siden høsten 2017 publisert en rekke artikler om Addictologi Akademiet , en terapivirksomhet ledet av Espen Andresen (53).

Søndag ble det avslørt hvordan minst 15 medlemmer av miljøet var med i organiserte svertekampanjer mot personer som hadde avsluttet behandlingen hos terapeuten Espen Andresen. Tidligere har VG avslørt at personer med torpedobakgrunn har kontaktet andre som har vært i konflikt med miljøets ledere.

– Ikke øverst på listen

Flere juseksperter mener at politiet kan starte etterforskning på egen hånd fordi VGs saker avslører flere mulige straffbare forhold. Politiet er ikke avhengige av at noen anmelder, ifølge ekspertene.

– Om politiet allerede etterforsker spørsmålet om vitnepåvirkning, bør det være en selvfølge at de etterforsker dette samtidig, slik at alt blir sett i sammenheng, slik politiet normalt gjør i voldtekts- og overgrepssaker, har advokat John Christian Elden uttalt.

Oslo-politiet etterforsker akkurat nå fire addictologi-saker, men har henlagt et tosifret antall saker med tilknytning til miljøet. Flere på grunn av manglende kapasitet.

Politiet mener personer som mener seg utsatt for lovbrudd må komme til dem og anmelde selv. De sier også at addictologi-sakene ikke er øverst på prioriteringslisten.

Foreløpig er det ikke kommet en eneste påtalereaksjon mot terapimiljøet.

Politiets uttalelse om prioriteringene gjorde justispolitiker Jan Bøhler (Ap) «alvorlig bekymret» for at virksomheten «får pågå og pågå uten at politiet gjør noe».

Han vil ta saken opp med regjeringen.

– Jeg vil spørre dem om de kan sitte og se på at politiet sier de ikke har ressurser til å gå inn i et sakskompleks med så stor samfunnsmessig betydning som dette, sier Bøhler.

– Vanskelig å bevise straffbare forhold

Politimester Sjøvold har sendt følgende uttalelser til VG:

– Det er dessverre i mange slike tilfeller vanskelig å bevise straffbare forhold. Å være en behandler som tilbyr coaching og veiledning mot betaling, krever ikke noen form for godkjenning etter dagens regelverk. Hvem som helst kan kalle seg behandler uten at det nødvendigvis reguleres av hverken Helsepersonelloven eller Lov om alternativ behandling, skriver Sjøvold.

Han forklarer videre at majoriteten av disse sakene som er anmeldt til Oslo politidistrikt sees i sammenheng med hverandre, og flere av sakene er under etterforskning.

– Dersom det kommer nye opplysninger i en sak som er henlagt, vil politiet gjøre en vurdering av bevisene og saken kan gjenopptas, forsikrer Sjøvold.

Han understreker at Oslo politidistrikt har god erfaring med å samle samme type saker på ett sted, for å kunne se dem i sammenheng.

– Hvor sakskompleksene skal etterforskes, vil være en løpende vurdering. Vi kan likevel bli bedre på samhandling på tvers av enheter, noe som også er et sentralt mål i politireformen, avslutter Sjøvold.

Avviser

Espen Andresen og Laila Mjeldheim har fått oversendt uttalelsene til politimesteren, men har ikke svart på VGs henvendelse.

Andresen har tidligere uttalt:

– Jeg avviser på det sterkeste at jeg selv skal ha foretatt alvorlige kriminelle handlinger som å true mennesker, eller at jeg skal ha forsøkt å få andre til å true noen på mine vegne. Hva folk med ulike motiver for å sverte meg påstår at jeg har sagt eller hva de angivelig sier på mine vegne, får stå for deres regning. Det er i så fall en sak for politiet.

Mjeldheim mener det finnes en annen versjon av forholdene omtalt i VG:

– Omstendighetene taler imidlertid for at påstandene er fremsatt mot bedre vitende av noen som ønsker å skade meg og min virksomhet – og som prøver å bruke VG som «mikrofonstativ» for å oppnå dette, har hun tidligere uttalt.