OMDISKUTERT: Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, står i hardt vær etter flere varsler. Foto: Frode Hansen, VG

NRK: Utdanningsetaten hevder Inga Marte Thorkildsen ba dem kjøpe tjenester av gamle kolleger

INNENRIKS 2018-09-17T17:42:32Z

Utdanningsetaten i Oslo hevder byråd Inga Marte Thorkildsen ga dem i oppdrag å hente tjenester fra sin tidligere arbeidsgiver.

Publisert: 17.09.18 19:42 Oppdatert: 17.09.18 20:40

Det melder NRK mandag.

Da den tidligere barne- og likestillingsministeren fra SV i 2015 ble byråd i Raymond Johansens rødgrønne Oslo -regjering, kom hun fra stillingen som spesialrådgiver i den private stiftelsen Forandringsfabrikken.

Stiftelsen har de siste årene hatt et utstrakt, men ulønnet, samarbeid med Oslo kommunes barne- og familieetat.

De hadde også dette samarbeidet da Thorkildsen var sosialbyråd fra 2015.

Rundt juletider i fjor overtok Thorkildsen stillingen som Byråd for oppvekst og kunnskap, med ansvar for Osloskolen. Nå skal skolene i hovedstaden samarbeide med Forandringsfabrikken, som er Thorkildsens tidligere arbeidsgiver.

Trine Lie Larsen, kommunikasjonsdirektør i Utdanningsetaten, skriver i en e-post til NRK at oppdraget om å samarbeide med Forandringsfabrikken kommer fra Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap.

Etaten skal mellom nå og mars 2019 ha planlagt 16 arrangementer på skoler i Oslo i samarbeid med stiftelsen.

Utdanningsetaten regner med å betale stiftelsen mellom 15.000 og 20.000 kroner for hver av disse samlingene. Totalt betyr det inntil 320.000 kroner.

Benekter påstandene

Utdanningsetaten har på det nåværende tidspunktet ikke fremlagt noen skriftlig dokumentasjon som viser at Thorkildsen ber dem om å gå i dialog med Forandringsfabrikken.

Byråden selv benekter overfor NRK at hun har bedt etaten om å inngå et slikt samarbeid.

Samtidig innrømmer hun å ha «vist til» Forandringsfabrikken ved flere anledninger.

– Jeg har vært tydelig på at barn og unges kunnskap skal hentes frem og inn i ulike skoleprosjekter. Vi har da vist til Forandringsfabrikken (FF jour.anm) i flere sammenhenger, som regel som en av flere mulige samarbeidspartnere. For ordens skyld har vi hverken instruert eller pålagt Utdanningsetaten å kjøpe tjenester eller inngå kontrakt med FF. Vi har ikke nevnt FF i budsjettet for 2018, vi har ikke nevnt FF i tildelingsbrev til etaten i 2018, og vi har heller ikke gitt et slikt pålegg i andre styringsdokumenter, sier Thorkildsen.

Omtales i omfattende varsel

Inga Marte Thorkildsen er for tiden i hardt vær, etter at flere av topplederne i Utdanningsetaten valgte å sende et formelt varsel til kommunens sentrale varslerordning, om det de mener er krenkende og skremmende oppførsel fra byråden over tid.

Ifølge kanalen er konflikten rundt Forandringsfabrikken et av forholdene det varsles om. Flere av Oslo-skolens øverste ledere uttrykker der bekymring både for anskaffelsesprosessen og det de omtaler som tette bånd mellom byråden og stiftelsen.

Thorkildsens tidligere sjef på Forandringsfabrikken, daglig leder Marit Sanner, sier til NRK at hun ikke kan forstå Utdanningsetatens bekymring for om regelverket for offentlige anskaffelser kan være brutt.

Oslo Høyres Eirik Lae Solberg mener derimot at kontrollkomiteen i kommunen burde ta opp saken på sitt neste møte i slutten av september.

Han uttaler til kanalen at han mener det er veldig alvorlig dersom Oslo kommune har brutt regelverket for offentlige anskaffelser.