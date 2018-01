BENSINSTASJON: Det var her på en Shell-stasjon på Ensjø at Aqeel Shazad ble skutt og drept 13. august 2012. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Utpekt leiemorder om drapsplaner: – Det var galskap

Publisert: 19.01.18 22:12

For rundt fem og et halvt år siden skal portugiseren ha blitt leid inn av Zulqurnain Zahoor for å begå drapet på Aqeel Shazad på Ensjø i Oslo. I dag kaller han drapsplanene for galskap.

Tirsdag startet rettssaken mot Zulqurnain Zahoor (30) og tre andre menn.

Han, to norsk-pakistanske menn og portugiseren, står tiltalt for overlagt drap på Aqeel Shazad (31) på Ensjø i 2012.

Den 39 år gamle portugiseren, skal ha blitt leid inn av Zahoor, også kalt «Pomi», for å begå drapet.

Portugiseren erkjenner skyld for drap, men ikke for å ha forsøkt å drepte Shazads venn som også var til stede ved bensinstasjonen. De tre andre tiltalte, deriblant Zahoor, nekter straffskyld.

– Pomi sa at han hadde problemer med noen gutter, så han spurte om jeg var villig til å ta jobben. Da sto jeg allerede i gjeld til ham, forteller portugiseren i Oslo tingrett.

Fra vitneboksen peker han flere ganger under sine frie forklaring mot Zahoor og hevder han var oppdragsgiveren for drapet.

Portugiseren forteller videre at han flere ganger har ønsket å be om unnskyldning overfor Shahzads familie og overfor den norske stat, og at han derfor nå ønsker å forklare seg.

– Hadde narkotikagjeld

Zahoor lå i forkant av drapet i en bitter konflikt med flere personer i et kriminelt miljø i Oslo, ifølge påtalemyndigheten. De mener dette er motivet for drapet.

Portugiseren forteller at han kom til Norge etter å ha bodd i Australia. Målet var å skaffe seg en jobb, noe som viste seg å bli vanskelig. Etter å ha bodd i Nord-Norge en stund, flyttet han tilbake til Oslo. Gjennom en venn skal han da ha truffet Zahoor.

Ifølge portugiseren ble det avholdt flere møter ulike steder i Oslo, blant annet hjemme hos Zahoor, hvor drapet ble diskutert. Han skal også ha blitt vist bilen han skulle bruke under drapet.

Zahoor skal ha fortalt portugiseren at han kunne ringe en av de andre nå tiltalte i saken dersom det var noe han trengte. Han forteller at han lenge var avhengig av narkotika og etter hvert skal portugiseren ha opparbeidet seg en stor narkotikagjeld hos Zahoor.

– Jeg fikk også penger på forskudd. Jeg var i en vanskelig økonomisk situasjon. Jeg sa ja til å ta oppdraget fordi jeg ønsket å betale gjelden, sier portugiseren.

Skulle få 5.000 euro

Mens flere av de tre andre tiltalte rister på hodet, forklarer portugiseren seg generelt om hendelser og møter i forkant av drapet.

På et av de angivelige møtene forteller portugiseren at han fikk en svart telefon han skulle bruke i kontakten med Zahoor og andre. Han forklarer også at han fikk utpekt Shazad på et Facebook-bilde.

Portugiseren forteller at han fikk oppgitt ulike summer for hva han skulle få for å gjennomføre oppdraget.

– Jeg skulle få mellom fem og seks tusen euro, og noen andre penger, sier portugiseren.

I august 2012 var fem tusen euro 37.000 kroner.

– Skulle du få slettet gjelden din? spør dommeren.

– Jeg hadde gjeld til ham. Hvis husker rett var det mellom 15.000 og 20.000 euro. Så det var vanskelig å komme unna, sier portugiseren.

– Galskap

Videre skal han ha blitt vist flere steder hvor Shazad pleide å oppholde seg, og blant annet skal planen på et tidspunkt ha vært at drapet på Shazad skulle utføres i garasjen tilhørende Shazads bolig.

– Da spurte jeg de om ikke folk ville høre bråket fra skuddet. Jeg synes det var galskap, sier portugiseren.

Han forteller at det etter flere møter gikk en stund før han ble kontaktet igjen om oppdraget. I mellomtiden tenkte han på å trekke seg.

– Jeg hadde fått meg en jobb. Jeg begynte å tenke: «Skal jeg gjøre det, eller ikke gjøre det». Det begynte å bli vanskeligere og vanskeligere.

– Tok mye kokain

Deretter skal han ha blitt oppringt på ny. Han forteller at planen nå var at drapet skulle skje på Shell-stasjonen på Ensjø.

– Det ble organisert en handel med kokain. Planen var å lokke vedkommende til stedet, forteller portugiseren.

Etter å ha blitt oppringt tok han T-banen til Ensjø. Der sto også Skoda-en han skulle bruke, ifølge portugiseren.

Han forteller at en av de tiltalte, som ringte ham, var der allerede.

– Jeg spurte «Har du ikke noe til meg?», og fikk en kule kokain, forteller portugiseren.

Han forteller at han sniffet store mengder kokain og ventet en lang stund før han på signal kjørte inn bensinstasjonen.

– Hvis jeg ikke hadde tatt så mye kokain, ville jeg tenkt klarere. Det var ren galskap å sitte der så lenge, sier han.

Deretter forteller portugiseren som selve hendelsene på bensinstasjonen.

Tirsdag ble det fremvist videoopptak fra bensinstasjonen, som viser at portugiseren parkerer foran inngangsdøren, går målrettet ut av bilen og inn på bensinstasjonen hvor Shazad oppholder seg.

Deretter blir det avfyrt flere skudd, før portugiseren løper ut av stasjonen og kjører fra stedet.