PÅ SKI GJENNOM SENTRUM: Sara Johannesen valgte et noe uvanlig framkomstmiddel på tur til jobb i Oslo sentrum: - I dag går det raskere med ski enn med bil, sier hun. Foto: Solberg, Trond

På ski gjennom sentrum - her har det snødd mest

Publisert: 16.01.18 23:32

INNENRIKS 2018-01-16T22:32:32Z

Det kraftige snøfallet skapte store problemer for mange tirsdag morgen. Andre ønsket det hjertelig velkommen.

Da snøen lavet ned over Østlandet tirsdag morgen valgte flere å børste støv av skiene før de dro på jobb. Midt i Oslo sentrum kunne man se skigåere vis à vis bilene i kjørefeltene under morgenrushet. Sara Johannessen (31) var en av dem som valgte ski framfor bil og kollektivtransport.

- I dag er skiene et suverent framkomstmiddel, selv i Oslo sentrum. Jeg ville brukt lengre tid til jobb hvis jeg måtte måket ut bilen. Den var nedsnødd og knapt synlig. Jeg syns dette er en glimrende start på dagen og noe helt annet enn jeg vanligvis gjør, sier Johannessen til VG med ski på beina på tur gjennom Grunerløkka midt i Oslo.

Måtte avlyse møte

På Majorstua i Oslo var det flere som hadde problemer med å måke fram bilene sine. Jens Deunk (56) fra Åndalsnes måtte endre planene for dagen etter det kraftige snøfallet.

– Jeg måtte avlyse et møte fordi vedkommende ikke kom seg på jobb. Derfor har jeg god tid til å måke fram bilen. Nå skal jeg gjøre meg ferdig i Oslo og kjøre tilbake til Vestlandet hvor forholdene er bedre. Snø passer best på fjellet, sier han til VG.

Tross kaoset er ikke hovedstaden det mest snøutsatte stedet. Med 102,2 centimeter nedbør er Åmli i Aust-Agder landets mest nedsnødde område tirsdag. Gjerstad i samme fylke er på andreplass, med 83, 4 centimeter nedbør.

De andre stedene med mest nedbør ligger også i de sørligere delene av landet. Flere steder i agderfylkene og Vestfold befinner seg på topplisten.

Fakta Stedene hvor det har vært mest nedbør det siste døgnet Åmli – Aust-Agder : 102,2 cm nedbør – 60 cm snø på bakken – 32 cm økning fra dagen før Gjerstad – Aust-Agder: 83,4 cm nedbør – 45 cm snø på bakken – 19 cm økning fra dagen før Kristiansand – Vest-Agder: 81,9 cm nedbør – 60 cm snø på bakken – 36 cm økning fra dagen før Birkenes Aust-Agder: 75,9 cm nedbør – 36 cm snø på bakken – 18 cm økning fra dagen før Larvik – Vestfold: 70 cm nedbør – 40 cm snø på bakken – 20 cm økning fra dagen før Sandefjord – Vestfold: 60,5 cm nedbør – 63 cm snø på bakken – 29 cm økning fra dagen før Marnardal – Vest -Agder: 58,9 cm nedbør – 67 cm snø på bakken – 52 cm økning fra dagen før Åseral – Vest-Agder: 52,7 cm nedbør – 71 cm snø på bakken – 49 cm økning fra dagen før Froland – Aust-Agder: 43,9 cm nedbør – 54 cm snø på bakken – 28 cm økning fra dagen før Re – Vestfold: 35,5 cm nedbør – 50 cm snø på bakken – 27 cm økning fra dagen før Oslo – Oslo: 14,3 cm nedbør – 34 cm snø på bakken – 17 cm økning fra dagen før

Deunk bodde i Oslo i flere år før han flyttet til Vestlandet og Åndalsnes. Han kan ikke huske å ha opplevd et snøfall av en slik karakter i hovedstaden.

– Jeg har aldri opplevd maken til snøfall. Hadde jeg visst at det skulle bli slik ville jeg holdt meg på hjemme Vestlandet, sier han med et glimt i øyet.

Alle mann til pumpene

Bymiljøetaten i Oslo hadde forberedt seg godt på nedbøren som kom natt til tirsdag.

– Rundt 300 personer har vært i drift. Vi begynte å forberedelsene allerede i helgen med å preparere veiene. Våre ansatte fikk beskjed om å lade batteriene og sjekke om utstyret var i god stand. Vi kommer til å fortsette arbeidet selv om snøfallet letter utover uken, sier pressekontakt i Oslo bymiljøetat Monica T. Olsen.

Unntakstilstand

Olsen forteller at alle tilgjengelig ressurser ble iverksatt. Bymiljøetatens entreprenører har jobbet kontinuerlig fra det det første snøfnugget falt mandag ettermiddag og videre gjennom tirsdagen. De håper at været letter slik at de kan bruke resten av uken på vedlikeholdsarbeid.

– Det er veldig lenge siden vi har opplevd et slikt snøfall her i Oslo-området. For oss har det vært unntakstilstand i forhold til normalen. Så langt har vi hatt 300 personer i sving og hovedsakelig konsentrert oss om hovedveier, kollektivbaner og fortau. Etter hvert som snøfallet letter vil vi også rydde parkeringsplasser og boligveier for snø.

På tross av det kraftige snøfallet har ikke Oslo kommune mottatt varsler om voldsomme forsinkelser i trafikken da VG snakket med dem tirsdag ettermiddag.