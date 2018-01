SPANDERER: Olav Thon (95) fotografert i hjørnestuen på Hotel Bristol i Oslo etter at han nettopp har gjort det kjent hvilke forskere og universitetslærere som får over 40 millioner kroner i støtte. Foto: Andersen, Cicilie S.

Olav Thon (95): Lenge redd for å bli syvende far i huset

Publisert: 15.01.18 09:37

INNENRIKS 2018-01-15T08:37:07Z

Han har drevet egen virksomhet i 70 år og stått enda lenger i arbeidslivet. Olav Thon (95) mener den viktigste egenskapen for å jobbe lenge, er å beholde nysgjerrigheten.

Uten annen formell utdanning enn grunnskole, delte Olav Thon ut over 40 millioner kroner til fremragende forskere og lærere med haugevis av studiepoeng forrige uke.

Milliardæren og eiendomskongen deler gjerne sine råd om hvordan både lærere og andre kan stå lengst mulig i jobb i et velferdssamfunn som vil behøver det.

Les mer: Vil ruste opp grense-mekka med milliardbeløp

– Jeg føler meg ikke kvalifisert for å gi et generelt råd, fordi dette kommer veldig an på hvilket arbeid vi snakker om. Men ut fra min egen erfaring, så er det både fysisk og mentalt av stor betydning å jobbe lenge i livet. Men hvis du har et hardt og fysisk krevende arbeid, så er dette verre, innleder Thon i en samtale med VG inne i hjørnestuen på «hans eget» kjære Hotel Bristol.

Fakta Olav Thon Stiftelsen * I desember 2013 overførte Olav Thon mesteparten av sin eiendom – aksjer i Olav Thon Gruppen AS, verd 25 milliarder kroner – til Olav Thon Stiftelsen. * Stiftelsen har til formål å utøve et stabilt og langsiktig eierskap i Olav Thon Gruppen AS, samt å utdele midler til allmennyttige formål. * Det kan årlig deles ut inntil 50 millioner kroner – i eksepsjonelle tilfeller inntil 100 millioner – til allmennyttige formål - i det vesentlige til forskning innen naturvitenskapelige fagområder. (Kilde: Olav Thon Stiftelsen)

Thon er som vanlig iført sin lyserøde strikkelue når han håndhilser på alle i lokalet og smiler jovialt til alle både før og etter at det er blitt kjent hvilke forskermiljøer og lærere som får millioner fra Thon-stiftelsen i 2018.

– Hvordan klarer du som 95-åring å holde deg engasjert og gløde for jobben?

– Jeg synes jo det er veldig spennende da. Det er viktig å bevare nysgjerrigheten. Det mener jeg at jeg har gjort, og har den fortsatt i behold.

Hallingdølen som kom til hovedstaden for å selge noen reveskinn for 70 år siden, er fortsatt oppriktig nyfiken på både mennesker, prosjekter - og litt på den økonomiske utviklingen i Olav Thon Gruppen.

Har roet seg litt ned

Men han kjører ikke på med samme tempo som før. Og han har lenge vært redd for å gripe for mye inn i drift og beslutninger i konsernet.

– Har du vært redd for å bli en sjuende far i huset som bremser og begrenser andre ledere?

– Jo, det er noe jeg absolutt har vært oppmerksom på. Jeg har drevet egen virksomhet siden 1942, hvor lenge blir det? Jo, jeg har en viss erfaring, og stort sett har jeg dyktige medarbeidere. Litt av hemmeligheten til at det har gått så bra, er nok at jeg har sluppet medarbeiderne fri innen hver sine felt. Det håper jeg at organisasjonen i dag vil følge opp. Noen vil si at konsernet har vært for løs i kantene med å slippe folk til. Men jeg ser helt klart at det er en fare å ha en syvende far i huset, svarer Olav Thon.

Selv om han fortsatt delvis har lange dager med møter og jobb, så er det noe som er annerledes enn før.

– Jeg hadde en venn, nå avdøde professor Arne Næss. Han sa til meg: Du Olav, det går til du er 90, men da begynner det å røyne på. Jeg merker at særlig i dataalderen så holder jeg ikke mål. Jeg kan vurdere og gi råd om et prosjekt er levedyktig eller ikke. Men vi går inn i en tid nå som er helt forskjellig sammenlignet med bare 20-30 år tilbake. Det var farlig tidligere å være syvende far i huset, men det er enda farligere nå, mener Thon.

Opptatt av Alzheimer

Prisene og stipendene hans stiftelse nettopp har bekjentgjort, er dette året ikke direkte rettet mot sykdommene Alzheimer og Parkinson, som Thon er spesielt opptatt av.

Han mener likevel forskning på hjernen og schizofreni, som årets internasjonale vinner av forskningsprisen, Riitta Hari, har begått, er enormt viktig.

– Hvorfor er du spesielt opptatt av at det blir forsket på Alzheimer?

– Jeg har hatt yngre venner som i 60 og 70-års alderen er blitt rammet av Alzheimer, og til dels også Parkinson. Det er nokså skremmende. Nå er jeg selv 95 år, så det vil si at jeg har en del venner og bekjente fra tidligere som sitter på forskjellige eldrehjem. Fysisk er de kanskje i ganske god form. Men dessverre går de mentalt sett i barndommen, som vi sa det i Hallingdal.

– Har du selv vært urolig for å utvikle Alzheimer?

– Nei, dette har ikke med meg personlig å gjøre. Også blant mine forgjengere har vi vært rimelig forskånet for denne sykdommen, svarer Olav Thon og skynder seg sakte av sted til et nytt møte.